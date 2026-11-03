Yann Diener, Comment le langage vint aux machines

Si les ordinateurs ont été imaginés par des hommes, les premiers langages de programmation ont, eux, été conçus par des femmes. Parce que les hommes pensaient que l’assemblage du matériel, le hardware, était un travail plus sérieux, ils ont confié aux femmes la programmation, le software. En manipulant ainsi câbles, commutateurs et cartes perforées, ces petites mains vont acquérir une connaissance intime des machines et poser les fondements du langage informatique moderne.

Parmi elles se trouve Ada Lovelace, qui travaille sur la machine analytique de Charles Babbage et imagine en 1843 le premier programme destiné à être exécuté par cette machine. Au milieu du XXᵉ siècle, la mathématicienne Grace Hopper ouvre à tous la possibilité de dialoguer avec une machine en concevant le premier compilateur, capable de convertir en langage machine des instructions écrites en anglais courant. Enfin, à la même époque, Jean Bartik fait partie des six femmes qui donnent vie à l’ENIAC, le premier ordinateur exploitable commercialement.

Longtemps invisibilisé, le rôle de ces femmes est pourtant décisif dans la naissance de l’informatique, puis des grands modèles de langage. À travers leurs parcours mais aussi leurs difficultés, Yann Diener raconte une part méconnue de l’histoire et interroge dans cette enquête psychanalytique le destin du langage humain à l’ère des intelligences artificielles.