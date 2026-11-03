Fredric Jameson, The Cultural Logic of Late Capitalism. The Postmodernism Essay

Fredric Jameson’s essay “The Cultural Logic of Late Capitalism”—originally published in 1984 and later included in his canonical 1991 book Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism—made a radical intervention that continues to be as relevant as ever. In the essay, Jameson takes up contemporary art and architecture to theorize postmodernism as an expression of the disorientating effects of neoliberalism and geopolitics. Featuring an introduction by Michael Hardt, who highlights the continued urgency of Jameson’s thought, this standalone edition of Jameson’s essay brings his field-defining work to a new generation of readers.

Traduction :

L’essai de Fredric Jameson, « La logique culturelle du capitalisme tardif » — publié initialement en 1984, puis intégré à son ouvrage de référence de 1991, *Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif* — constitue une intervention radicale qui demeure, aujourd’hui encore, d’une grande pertinence. Dans ce texte, Jameson s’appuie sur l’art et l’architecture contemporains pour théoriser le postmodernisme comme l’expression des effets désorientants du néolibéralisme et de la géopolitique. Enrichie d’une introduction de Michael Hardt, qui souligne l’actualité brûlante de la pensée de Jameson, cette édition autonome permet à une nouvelle génération de lecteurs de découvrir un texte qui a marqué son domaine.