Nathan Wainstein, Bad Writing in the Modernist Novel

Présentation de l'éditeur :

What does it mean for a modernist novel to fail?



Modernism famously celebrates rupture, difficulty, and deviance from literary norms—but that very embrace of formal experimentation creates a paradox: how can we tell the difference between daring innovation and genuinely bad writing? Bad Writing in the Modernist Novel takes up this long-overlooked question and argues that modernist aesthetics have made artistic failure uniquely difficult to recognize, both in fiction and in literary criticism itself.

Through incisive close readings of D. H. Lawrence, William Faulkner, Mina Loy, and James Joyce, Nathan Wainstein shows how moments that appear to be mistakes—awkward repetitions, temporal glitches, excessive prose, or stylistic lapses—often hover ambiguously between error and experiment. These moments, he argues, have become privileged objects of interpretation for critics trained to find meaning precisely where form seems to break down. Wainstein situates these textual breakdowns within debates about intentionality, authorial control, and critical authority, showing how modernist fiction unsettles long-standing assumptions about craft and competence. In doing so, the book clarifies why modernist novels continue to generate intense critical attention—and why questions of value and judgment remain so difficult to resolve.

At once a work of modernist literary criticism and a searching reflection on the practice of close reading, Bad Writing in the Modernist Novel rethinks how aesthetic judgment operates in a field shaped by modernism's legacy. By confronting the possibility of genuine failure head-on, Wainstein offers a fresh account of the novelistic form and the pleasures and limits of interpretation.

Traduction :

Que signifie, pour un roman moderniste, « échouer » ? Le modernisme est connu pour valoriser la rupture, la complexité et l’écart par rapport aux normes littéraires ; or, ce parti pris pour l’expérimentation formelle engendre un paradoxe : comment distinguer une innovation audacieuse d’une écriture tout simplement mauvaise ? L’ouvrage Bad Writing in the Modernist Novel* se saisit de cette question longtemps délaissée, en soutenant que l’esthétique moderniste rend l’échec artistique particulièrement difficile à identifier, tant dans la fiction que dans la critique littéraire elle-même. À travers des analyses textuelles minutieuses et incisives des œuvres de D. H. Lawrence, William Faulkner, Mina Loy et James Joyce, Nathan Wainstein montre comment certains passages — répétitions maladroites, incohérences temporelles, prose excessive ou défaillances stylistiques — oscillent souvent, de manière ambiguë, entre l’erreur et l’expérimentation. Selon l’auteur, ces moments sont devenus des objets d’interprétation privilégiés pour des critiques formés à déceler du sens précisément là où la forme semble se désagréger. Nathan Wainstein inscrit ces ruptures textuelles au cœur des débats sur l’intentionnalité, le contrôle de l’auteur et l’autorité critique, démontrant ainsi comment la fiction moderniste ébranle des conceptions bien ancrées sur le métier d’écrivain et la compétence littéraire. Ce faisant, l’ouvrage éclaire les raisons pour lesquelles les romans modernistes continuent de susciter un vif intérêt critique — et pourquoi les questions de valeur et de jugement demeurent si complexes à trancher. À la fois étude de critique littéraire moderniste et réflexion approfondie sur la pratique de l’analyse textuelle, Bad Writing in the Modernist Novel repense les mécanismes du jugement esthétique au sein d’un champ façonné par l’héritage du modernisme. En affrontant directement la possibilité d’un échec réel, Nathan Wainstein propose une nouvelle lecture de la forme romanesque, ainsi que des plaisirs et des limites de l’interprétation.