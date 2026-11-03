Silvia Romani, Furiose. L'ira delle donne nel mito antico

Présentation de l'éditeur :

Hanno sgozzato i mariti, ucciso i figli, smembrato corpi. Scatenato tempeste, seccato le messi, pietrificato le alghe. Sono le furiose del mito classico, archetipi dell'ira femminile che hanno attraversato i secoli: Clitemnestra, Medea, Era, Demetra, Medusa, baccanti ed Erinni. In pagine vive e potenti Silvia Romani ce le racconta mettendole in dialogo con le loro reincarnazioni, con i loro fantasmi. Le sottopone a uno scrutinio appassionato, per farci sentire quella rabbia che continua a risuonare con forza ammaliante e tormentata fin dall'antichità.

Traduction :

Elles ont égorgé leurs maris, tué leurs enfants, démembré des corps. Elles ont déchaîné des tempêtes, fait dépérir les moissons, pétrifié les algues. Ce sont les figures furieuses du mythe classique, archétypes de la colère féminine qui ont traversé les siècles : Clytemnestre, Médée, Héra, Déméter, Méduse, bacchantes et Érinnyes. Dans des pages vivantes et puissantes, Silvia Romani nous les dépeint en les confrontant à leurs réincarnations, à leurs fantômes. Elle les soumet à un examen passionné, nous faisant ressentir cette rage qui, depuis l’Antiquité, continue de résonner avec une force à la fois envoûtante et tourmentée.

On peut lire dans Domani un article de Maria Tornielli sur cet ouvrage… (lien)