Corrado Confalonieri, Epica. Storia di un'idea

Che cosa rende « una » l’azione di un poema? In che senso si può parlare di unità per testi che mettono in scena un complesso di azioni, un eroe e un destino collettivo? E perché questa idea ha avuto un ruolo così decisivo nel definire l’epica e distinguerla da altri generi, dalla tragedia al romanzo? Muovendo da tali domande, il volume esplora uno dei motivi più ricorrenti nella teoria dell’epica: la nozione di « unità di azione », dalla formulazione aristotelica alle molteplici rielaborazioni moderne e contemporanee, fra poetiche classiche, polemiche letterarie in Italia e in Europa, riflessioni filosofiche e critiche. Ne emerge il profilo di un concetto tanto influente quanto instabile, capace di orientare interpretazioni e stabilire gerarchie, ma anche di irrigidirsi in norme difficilmente verificabili nei testi.

In questo percorso, tornare alla teoria dell’azione in Hegel consente di riaprire la questione dell’unità e di schiudere nuove possibilità di interpretazione. La storia della teoria si configura così insieme come ricostruzione critica e pratica interrogativa, come un invito a rileggere l’epica pensato per chi studia e si occupa di discipline letterarie e teoriche.

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Qu’est-ce qui confère un caractère « un » à l’action d’un poème ? Dans quelle mesure peut-on parler d’unité à propos de textes qui mettent en scène un ensemble d’actions, un héros et un destin collectif ? Et pourquoi cette idée a-t-elle joué un rôle si déterminant dans la définition de l’épopée, la distinguant ainsi d’autres genres, de la tragédie au roman ? Partant de ces interrogations, cet ouvrage explore l’un des motifs les plus récurrents de la théorie de l’épopée : la notion d’« unité d’action », depuis sa formulation aristotélicienne jusqu’à ses multiples réélaborations modernes et contemporaines, en passant par les poétiques classiques, les polémiques littéraires en Italie et en Europe, ainsi que les réflexions philosophiques et critiques. Il en ressort le portrait d’un concept aussi influent qu’instable, capable d’orienter des interprétations et d’établir des hiérarchies, mais aussi de se figer en normes difficilement vérifiables dans les textes.

Dans cette démarche, revenir à la théorie de l’action chez Hegel permet de rouvrir la question de l’unité et d’ouvrir de nouvelles perspectives interprétatives. L’histoire de cette théorie se présente ainsi à la fois comme une reconstruction critique et comme une pratique interrogative ; elle constitue une invitation à relire l’épopée, destinée à tous ceux qui étudient ou travaillent dans les domaines des disciplines littéraires et théoriques.