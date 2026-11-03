Appel à contributions pour le numéro spécial de la revue GELL n° 6 : Varia littérature, linguistique et arts

Date de tombée (deadline) : 5 décembre 2026

À : Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

La revue GELL (Groupe d’Études Linguistiques et Littéraires) propose un numéro spécial Varia qui s’ouvrira sur des contributions variées relevant des études sur la littérature, la linguistique et l’art.

Sont accueillis des articles (en français et en anglais) sous la forme d’études inédites consacrées à :

la littérature de manière générale : théories et critique littéraires, littérature française, littératures du Maghreb, littérature sub-saharienne, littérature comparée, histoire de la littérature ;

aux arts et aux contributions sur les arts : histoire de l’art, cinéma et arts visuels, critique de l’art, etc.

Modalités de soumission

Les articles sont à envoyer aux adresses suivantes : alioune.wilane@ugb.edu.sn et moustapha2.faye@ugb.edu.sn avec comme objet : soumission Varia Revue GELL 2026.

Les articles sont à envoyer au plus tard le 5 décembre 2026.

Les articles reçus seront soumis à une double expertise anonyme auprès de spécialistes du domaine concerné.

Coordination du numéro

Moustapha Faye, LSH, UGB, Saint-Louis du Sénégal

Alioune Willane, LSH, UGB, Saint-Louis du Sénégal

Comité scientifique et de lecture :

- Begong Bodoli BETINA (UGB, Sénégal)

Baydallaye KANE (UGB, Sénégal) MATESO (France)

Magatte NDIAYE (UGB, Sénégal)

Boubacar CAMARA (UGB, Sénégal)

Banda Fall CAMARA (UGB, Sénégal)

Gustave Voltaire DIOUSSE (UGB, Sénégal)

Alioune Badara DIANE (UCAD, Sénégal)

Kalidou Seydou SY (UGB, Sénégal) Djidiack FAYE (UGB, Sénégal)

Fidèle DIEDHIOU (UGB, Sénégal)

Alexandre GEFEN (France)

Abdoulaye DIOUF (UCAD, Dakar)

Diokel SARR (UGB, Saint-Louis)

Yves CITTON (France)

Augustin COLY (UCAD, Dakar)

Omar DIEYE (UCAD, Dakar)

Charles-Olivier STICKER-MÉTRAl (France)

Éric TOURRETTE (France)

Calendrier

- Appel à contribution le 5 décembre 2026

La notification des articles retenus après instruction : le 25 décembre 2026.

Dépôt final des articles après corrections : le 30 décembre 2026.

La date de parution du numéro : le 11 janvier 2026.

Conditions de publication :

La soumission d’un article est gratuite. Après acceptation par le comité d’évaluation, les frais de publication/insertion sont : 60 euros soit 40 000 francs CFA pour les enseignant.e.s-chercheur.e.s. Pour les doctorant.e.s 38 euros soit 25 000 francs CFA.

Normes générales de présentation des articles

Les caractères

Police (type de caractères) : de préférence Times New Roman. Choisir une police avec empattement plutôt que sans empattement (comme Arial ou Verdana).

Corps (taille des caractères) : 12 pour le texte, 12 pour les gros titres, 10 pour les notes

Le titrage

Les niveaux de titres se différencient hiérarchiquement par leur style : majuscules ou minuscules ; corps de caractère ; style gras, normal ou italique ; centré, retrait, aligné à gauche. Ils se différencient aussi par leur numérotation, qui est de deux types :

Subdivisions classiques :

I. II. III. < A. B. C. < 1. 2. 3. < a. b. c.

Subdivisions en arborescence numérique :

1. ​

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2. ​

2.1. ​

2.1.1. ​

Ne pas mélanger les deux types de subdivisions. Ne pas mettre de point final à un titre.

Majuscules et capitales

La majuscule est une règle orthographique (les noms propres doivent s’écrire avec une initiale majuscule, c’est-à-dire une lettre plus grande que les autres et ayant un tracé différent de sa minuscule) par exemple : Paul Valéry. La capitale est un choix typographique, par exemple Paul VALÉRY.

On doit accentuer les textes en capitales, sinon il peut y avoir ambiguïté : par exemple « LE VOLEUR TUE DANS SA FUITE » (tue ou tué), « IL EST INTERNE DANS UN HOPITAL » (interne ou interné), « GISCARD CHAHUTE A L’ASSEMBLEE » (chahute ou chahuté).

Accentuer les majuscules : l’Église, les États-Unis, Émile Durkheim, À propos de…

Les notes

Appel de note en exposant ou entre parenthèses après le mot ou la phrase concernée.

Notes en bas de page plutôt qu’en fin de texte.

Numérotées en continu ou en recommençant à 1 à chaque page.

En corps plus petit que le texte (mais dans la même police de caractères), en interligne simple et en format justifié.

Guillemets

En Times New Roman et en typographie française, on utilise les guillemets dits en chevron « xxx » et non les guillemets à l’anglaise « xxx ». On n’utilise ces derniers qu’en cas de mots ou de phrases entre guillemets dans une citation elle-même entre guillemets (par exemple « xxx xx xxxx « xxx » xxxxx »).

Responsable

Directeur du GELL : Pr Boubacar CAMARA boubacar.camara@ugb.edu.sn

Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal.