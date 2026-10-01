Colette Fellous, Via Veneto

« Ça commence ici, via Veneto, sur le trottoir de droite quand on va vers la Villa Borghese. Un homme à la terrasse d’un café me fait signe, avec tout ce soleil dans les yeux je ne le vois pas très bien, juste son Campari qu’il abandonne en se levant, l’air est si brûlant que je ne sais plus ce que je fais dans cette ville. C’est pourtant là que tout commence, que tout a déjà commencé, la vie on la prend toujours en cours. Roma. Je lui souris parce que je n’aime pas reculer, j’entre dans le film, le cinéma c’est ma vie mienne. »

Ici, tout débute et nous ramène via Veneto, à Rome — où est né le film La dolce vita. Avec ce livre « enfoui dans la terre d’Italie », Colette Fellous offre une somptueuse déambulation à travers les lieux et la mémoire, avec pour guide le cinéma italien des années soixante. Des histoires dont Fellini et Pasolini sont tantôt les metteurs en scène, tantôt les personnages font surgir des souvenirs occultés, des scènes tragiques ou allègres, et des êtres disparus. Au cœur de ce récit virevoltant : les liens troubles entre cruauté et désir, fiction et réalité, mémoire et oubli. Et tout un art de vivre.

Lire un extrait…