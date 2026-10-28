Pascale Couturier-Rose, Béatrice Leblanc-Martineau, Alexis Tétreault (dir.), Raconter à l'époque moderne

Au printemps 2023, l’Université d’Ottawa a accueilli le 22e Colloque jeunes chercheurs et chercheuses du CIREM 16/18. Cette rencontre scientifique, intitulée « Raconter à l’époque moderne : le récit et ses usages, XVIe-XVIIIe siècles », avait pour objectif de jeter un éclairage sur les manières par lesquelles une variété d’acteurs et d’actrices ont choisi de se saisir du récit et de l’investir au cours de la première modernité. Les neuf contributions composant ces actes entrent en dialogue pour proposer une réflexion sur le récit de soi, la mémoire et la postérité ainsi que le récit comme objet de débat.

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Pascale Couturier-Rose est étudiante au doctorat en lettres françaises à l’Université d’Ottawa (Canada). Ses recherches portent sur la censure royale dans la France d’Ancien Régime et sont ancrées dans une approche interdisciplinaire, empruntant à la fois à la littérature et à l’histoire. Ayant d’abord exploré la figure de l’auteur-censeur dans le cadre de sa thèse de maîtrise, elle s’intéresse maintenant à la censure envers les femmes auteures au cours du XVIIIe siècle.

Béatrice Leblanc-Martineau est candidate au doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa. Sa recherche actuelle porte sur la médiatisation de la justice française au XVIIIe siècle.

Né au Québec, Alexis Tétreault est un doctorant en philosophie de l’Université d’Ottawa. Ses travaux portent sur les utilisations philosophiques de l’ennui au XVIIIe siècle en France.

Dimensions : 15.2 x 22.9 cm

Pages : 160

Prix : 18,00 €