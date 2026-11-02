En marge des institutions : les enjeux de représentations des lieux d’exercice du pouvoir (Campus Condorcet, Aubervilliers)

En marge des institutions : les enjeux de représentations des lieux d’exercice du pouvoir

Journée d’étude interdisciplinaire

Cette journée d’études fait suite au séminaire Les enjeux de représentations des marges au sein d’un système qui s’est déroulé au cours de l’année 2025-2026 au campus Condorcet. Il était organisé par quatre doctorant.e.s, deux en études cinématographiques et deux en histoire de l’art. Ce séminaire se voulait interdisciplinaire et questionnait tout type de représentations artistiques. Cela nous a permis de voir émerger des problématiques communes à différents types de marginalités comme les différences de visions de la marginalité quand elle est représentée par une personne issue de la norme ou par une personne concernée. C’est le cas par exemple dans la littérature avec des femmes des pays du sud décrites par des écrivain.e.s du centre impérialiste, avec des clichés exotiques loin de leur réalité quotidienne. Différentes pistes de réflexions ont été abordées pour tenter de donner plus de visibilité aux personnes marginalisées qui peuvent parfois être contradictoires comme le fait de se rendre dans des médias traditionnels et accessibles au grand public comme cela a été fait avec l’émission Drag Race qui a permis de familiariser les téléspectateur.ice.s avec l’univers du drag et de certains codes de la communautés LGBT. Dans le même temps, il nous est aussi apparu l’importance, pour les personnes marginalisées, de s’organiser en autonomie vis-à-vis de la norme pour en être dépendants au minimum, par exemple sur des questions de financements, d’exposition ou de libertés créatives.

Cette journée d’études se veut comme une suite et un approfondissement de ces thématiques. L’une de nos séances, l’année dernière, était consacrée aux rapports de force entre création artistique de personnes marginalisées et contrôle institutionnel sur ces personnes et/ou leurs créations, notamment pour les femmes et minorités de genre. Durant cette séance, les exemples présentés concernaient surtout des personnes enfermées en prison ou dans des hôpitaux psychiatriques et dont les productions étaient dénigrées et non considérées comme de l’art à part entière, dû à leur condition. Le fait que ces productions d’œuvres et de discours soient mises à l’écart, prive le public de tout un pan de l’expérience de l’institution présentée par celles et ceux qui la côtoient au quotidien et en font parfois les frais.

Nous avons choisi cette année de resserrer notre thématique autour de la représentation des institutions dans l’art afin de poursuivre notre réflexion sur les tensions entre collaboration du centre et de la marge et autonomisation de la marge par rapport au centre. Le terme « institution » désigne « l’ensemble des formes ou des structures politiques, telles qu’elles sont établies par la loi ou la coutume et qui relèvent du droit public ». Dans le langage commun le mot peut aussi désigner des instances décisionnaires dont les moyens financiers permettent d’avoir un certain pouvoir. C’est par exemple le cas des studios de production dans le cinéma ou des labels dans la musique qui ne sont pas des instances publiques mais qui ont un pouvoir sur la carrière et les productions d’artistes. Ces institutions incarnent un pouvoir hégémonique et légitime et il est donc intéressant d’analyser comment elles sont représentées pour comprendre les différentes perceptions possibles selon la place que l’on occupe dans la société et surtout quel rapport et quelle vision en ont les personnes qui en dépendent. Il s’agit alors de faire apparaître les différences (ou non) entre l’ambition première des institutions, ce pourquoi elles sont apparues, et le vécu des personnes à travers leur point de vue. La question de la marginalité a toute sa place ici puisque plus une personne est marginalisée, plus elle est éloignée du pouvoir institutionnel. Elle peut alors être plus critique et pointer plus facilement ses dysfonctionnements dans des représentations artistiques.

Qu’elles s’incarnent par un bâtiment (un palais de justice, un musée, un studio de production…) ou par une personne (un.e juge, un.e infirmier.ère, un.e professeur.e…) ces représentations d’institutions posent aussi des questions sur la mise en scène du pouvoir qu’elles ont sur des individus. Dans One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Milos Forman, 1975), Randle McMurphy, interprété par Jack Nicholson, est transféré dans un hôpital psychiatrique. Espérant échapper au régime carcéral, il se retrouve confronté à une institution dont les mécanismes de contrôle se révèlent progressivement aussi contraignants, sinon davantage, que ceux de la prison. Si l’établissement semble d’abord offrir des espaces collectifs et une certaine liberté de circulation, cette apparente ouverture masque un système disciplinaire fondé sur la surveillance, la normalisation des comportements et l’autorité du personnel soignant, incarnée notamment par l’infirmière Ratched. La représentation de l’institution ne dépend donc pas uniquement de ses caractéristiques architecturales : elle se construit également à travers les expériences des personnages, leurs résistances et les rapports de pouvoir qui les opposent à l’autorité médicale.

Les institutions, par leur pouvoir et l’importance qu’elles ont dans nos vies, sont des lieux d’échanges entre les marges et le centre, dans lesquelles se cristallisent les tensions présentes dans la société. Nous revenons ainsi à la question de la place occupée par les individus. La marginalité peut être un sujet de crispation auprès des instances de pouvoir, et apporter un contre discours intéressant pour comprendre une institution et son fonctionnement. L’enjeu de cette journée d’études est de comprendre les rapports de force entre les individus et ce système et les possibilités de critiques auxquelles ils ont droit, notamment à travers l’art.

Suggestions pour des axes de réflexion :

Un axe de recherche pourrait porter sur l’évolution dans le temps des représentations d’une institution au gré des changements et des nouvelles problématiques qui apparaissent. Nous pouvons par exemple penser au cas des hôpitaux ou de l’armée dont l’importance dans une société n’est pas la même en temps de paix ou en temps de guerre, ou en fonction des techniques médicales et financières des établissements.

La question de la réception d’une représentation critique peut être intéressante surtout si l’on a accès à plusieurs témoignages de personnes issues de différents milieux.

Un autre axe de recherche peut être celui des pratiques marginales et de leur évolution après avoir accédé à une forme d’institutionnalisation. Des évolutions sont-elles à noter du côté des personnes issues de ces pratiques ? Du côté des institutions ?

Interroger la notion d’hétérotopie foucaldienne au regard de l’avancée de la récupération capitalisante des marginalités par les institutions.

Ces axes de recherches ne sont pas exhaustifs et nous accueillons avec plaisir d’autres propositions d’intervention sur cette thématique. Le colloque est ouvert aux doctorant.e.s et jeunes chercheur.euses en SHS, en philosophie, en histoire de l’art, en théâtre, en peinture et en cinéma, littérature…

Les intervenant.e.s sont invité.e.s à soumettre une proposition de communication au plus tard le 15 décembre 2026 à l’adresse mail suivante : journeedetude.marginalite@gmail.com

Date de la journée d’études : Vendredi 19 février 2027

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Veuillez indiquer les informations ci-dessous :

Nom et affiliation de l’intervenant.e.

Coordonnées de l’intervenant.e (adresse électronique de préférence, contact téléphonique).

Université et laboratoire de recherche

Titre et résumé de la communication (d’une longueur de 500 mots maximum).

Une notice bio-bibliographique.

Les réponses se feront à partir du 26 décembre 2026. Le transport et l’hébergement sont à la charge des participants. Il est possible d’intervenir en visioconférence.

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Organisateurs :

Camille Parrau (doctorante en études cinématographiques, Université Paris 8).

Lilou Arlaud (doctorante en études cinématographiques, Université Paris 8).

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Lieu de l’événement : Campus Condorcet, Aubervilliers et en hybride.

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Bibliographie indicative

BECKER Howard, Outsiders – Études de sociologie de la déviance, Éditions Métailié, 2020.

BOURGET Jean-Loup, Hollywood, La norme et la marge, Armand Colin, Paris, 2005, 315 pages.

COOPER David, Psychiatrie et antipsychiatrie, édition Tavistok Pub. Ltd, 1967.

CUKIERMAN Leïla, DAMBUTY Gerty, VERGES Françoise et ATTIA Kader (éd.), Décolonisons les arts!, Paris, L’Arche, « Tête-à-tête », 2018, 143 p.

DE LAURETIS Teresa, Théorie queer et cultures populaires: de Foucault à Cronenberg, Paris, La Dispute, « Le Genre du monde », 2007, 189 p.

DYER Richard, White: Essays on Race and Culture, Routledge, Londres, 1997, 288 pages.

FOUCAULT Michel, Le Pouvoir psychiatrique, Cours au Collège de France (1973-

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FOUCAULT Michel, Le Corps utopique : suivi de Les hétérotopies, Lignes, Paris, 2009, 64 pages.

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Tèl, Paris, 1993, 400 pages.

FRANCAIX Pascal, Camp volume 1 : Horreur et Exploitation, Marest Editeur, Paris, 2021, 512 pages.

FRANCAIX Pascal, Camp ! volume 3 : Soap Opera & Camp Gay, Marest Editeur, Paris, 2023, 420 pages.

GOFFMAN Erving, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, éditions de Minuit, 1961.

HALL Stuart, CERVULLE Maxime et JAQUEST Christophe, Identités et cultures: politiques des Cultural studies, Paris, Editions Amsterdam, 2017, 411 pages.

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JARVIE I. C, Movies and Society, New York: Basic Books, 1970.

LORD Catherine et MEYER Richard, Art & queer culture, London, Phaidon Press, 2013.

MacCANN, DYER Richard ed., Films and Society, New York: Charles Scribner’s Sons, 1964.

MULVEY Laura, « Visual pleasure and Narrative Cinema », Screen, n°16, Automne 1975, pp. 6-18.

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SONTAG Susan, Notes on Camp, Penguin Group, Londres, 2018 (1ère édition 1964), 64 pages.