4e colloque international de la recherche émergente sur la liberté d’expression (chaire Colibex, Sorbonne)

La Chaire COLIBEX lance son appel à communications pour la 4e édition du colloque international de la recherche émergente sur la liberté d’expression.

À quels défis contemporains se trouve confrontée la liberté d’expression ? C’est en écho à cette vaste et cette riche question que la Chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression (COLIBEX) a vu le jour en janvier 2023, portée à la fois par le Conseil national de recherche scientifique (CNRS) et le Fonds de recherche du Québec (FRQ).

Son colloque annuel de la recherche émergente, présenté en alternance entre le Québec et la France depuis 2024, se veut un lieu d’échanges et de mise en réseau international pour la communauté étudiante et postdoctorale travaillant sur une thématique en lien avec la liberté d’expression. Il est l’occasion de présenter des travaux récents ou en cours issus de disciplines diverses (science politique, droit, sociologie, histoire, linguistique, ethnologie, littérature, éducation, sciences des religions, histoire de l’art, communications, etc.) qui éclairent les enjeux contemporains de la liberté d’expression.

La 4e édition de ce colloque aura lieu à Paris, les 27 et 28 mai 2027.

Au sein de la Chaire Colibex, quatre axes de recherche ont été privilégiés. La liberté d’expression y est envisagée dans ses rapports avec :

Les droits humains fondamentaux et la démocratie : Comment la liberté d’expression dans sa dimension juridique fait-elle l’objet de régulations et comment les contextes politiques jouent-ils sur ces dernières ? Quels arguments servent à justifier ces restrictions ? Comment interagit-elle avec d’autres libertés fondamentales ? En tant qu’objet du droit et norme sociale, comment la liberté d’expression invite-t-elle à penser le rapport entre le droit et d’autres formes de régulation ?

Les croyances religieuses et les identités : Comment se définit le rapport aux croyances dans les sociétés sécularisées ? À l’inverse, comment est conçue la liberté d’expression dans les sociétés religieuses ? Dans quelle mesure la liberté d’expression a-t-elle vocation à protéger la diffusion d’idées critiques ? Quelles sont les limites de l’acceptable, de l’offense, du dicible et de l’indicible ? Qui a autorité pour dire quoi, et qui a autorité pour limiter la parole ? Dans quelle mesure la liberté d’expression existe-t-elle à l’intérieur et pour les groupes religieux, notamment minoritaires ? Comment les religions sont-elles utilisées comme des instruments de réduction ou de défense des libertés ?

Les savoirs et la science : Quelles possibilités ou contraintes entourent l’expression des scientifiques et des institutions académiques ? Comment les normes d’intégrité et d’éthique scientifique sont-elles définies et évoluent-elles ? Comment les conditions matérielles de la recherche et les enjeux de financement encadrent-ils les libertés académiques ? En quoi la liberté d’expression est-elle une condition nécessaire à la démarche scientifique ? Comment son cadre pèse-t-il sur la diffusion des savoirs au sein du champ académique, dans le cadre d’activités pédagogiques et au cours de débats publics ?

La censure et la création : Que nous enseignent les épisodes de censure et de polémiques envers certaines productions artistiques et littéraires ? Quelle est la responsabilité des auteurs et autrices envers leur création ? La liberté d’expression artistique doit-elle s’arrêter là où commencent les sensibilités individuelles ou communautaires ?

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Modalités de contribution

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans ces différents axes, sans s’y réduire. Pourront ainsi être envisagées d’autres libertés associées (académique, de religion, d’information) ou des notions connexes (négationnisme, discrimination, blasphème, tabou, contrôle, autoritarisme, diffamation, orthodoxie…) à la liberté d’expression.

Les propositions de communications, rédigées en français, ne devront pas dépasser 3000 caractères et devront être envoyées à cette adresse : chairecolibex@gmail.com.

Date limite : le 1er décembre 2026.

Important : Les propositions seront obligatoirement accompagnées d’une courte présentation biobibliographique dans laquelle se trouvera une présentation de la personne candidate en fonction de son parcours universitaire et professionnel.

Le colloque s’adresse exclusivement aux personnes étudiantes de la maîtrise et au doctorat, ainsi qu’aux jeunes chercheurs et chercheuses postdoctorants ayant obtenu leur diplôme de 3e cycle universitaire depuis moins de 5 ans et poursuivant leurs activités de recherche au sein d’une université. Sont exclues de cette catégorie les personnes enseignantes chercheuses ou professeures titulaires.