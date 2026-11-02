Les Entretiens de la revue Po&Sie : autour d’Antonella Anedda & Anne Carson (Maison de la Poésie, Paris)

Avec Antonella Anedda, Fabienne Durand-Bogaert, Jennifer K. Dick, Marie Fabre



&, pour la revue Po&sie, Marielle Macé, Martin Rueff, Tiphaine Samoyault

La revue Po&sie se saisit d’une double occasion pour fêter deux poétesses et leur consacrer ses Entretiens : le prix Nobel de littérature décerné à Anne Carson, et la parution de En Sardaigne il n’y a que des îles d’Antonella Anedda dans la traduction de Marielle Macé aux éditions NOUS.

Les deux poétesses sont liées et Antonella Anedda a œuvré pour faire connaître la poésie d’Anne Carson en Italie. Dans sa préface à l’édition italienne de l’Economie de l’imperdud’Anne Carson, Anedda écrit : « la poésie, nous rappelle Anne Carson, implique toujours la gratuité : que cette gratuité soit un gaspillage ou une grâce, voilà qui dépend de nous ».

Rencontre proposée par la revue Po&sie

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À lire :

Antonella Anedda, En Sardaigne, il n’y a que des îles, traduit de l’italien par Marielle Macé, Nous, 2026

Anne Carson, Eros le doux-amer, traduit de l’anglais par Vanasay Khamphommala, L’Arche Editeur, 2026

Revue Po&sie n°197 (2026/3), Belin, 2026