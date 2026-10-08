André Malraux, Esquisse d'une psychologie du cinéma

« J’appelle art, ici, l’expression de rapports inconnus et soudain convaincants entre les êtres, ou entre les êtres et les choses. Le grand cinéma muet n’a pas ignoré ce domaine. Le cinéma américain de 1939, suivi par les autres, s’occupe avant tout (ce qui lui est naturel en tant qu’industrie) de perfectionner sa puissance de distraction et de divertissement. Il n’est pas une littérature, il est un journalisme. Mais, en tant que journalisme, il retrouve, qu’il le veuille ou non, un domaine d’où l’art ne peut rester à jamais absent : le mythe. Et la vie du meilleur cinéma, depuis une bonne dizaine d’années, consiste à ruser avec le mythe. » — André Malraux.

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