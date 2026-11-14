Malraux en toutes lettres

En 1934, alors qu’il n’a que dix-neuf ans, Gaëtan Picon publie dans une revue littéraire un long article consacré à La Condition humaine d’André Malraux, qui vient de recevoir le Prix Goncourt. Un dialogue s’engage alors entre l’écrivain confirmé et le jeune étudiant en philosophie. Myriam Blœdé et Martine Colin-Picon éditent aujourd'hui chez Gallimard leur Correspondance. 1934-1965 dans un volume préfacé par Dominique Vaugeois et postfacé par François Lallier. Leurs lettres révèlent une proximité jusqu’ici méconnue, offrant notamment un rare témoignage sur l’écriture des Noyers de l’Altenburg, dernier roman inachevé d’André Malraux. La pensée critique de Gaëtan Picon, théoricien d’une esthétique de la littérature, est, comme celle de Malraux, habitée par l’histoire et la recherche d’un sens à donner à l’action. C’est ainsi que Malraux, nommé ministre des Affaires culturelles en 1959, proposera à Gaëtan Picon la direction générale des Arts et des Lettres — poste qu’il occupera jusqu’à sa démission, en 1966, orientant ses travaux vers la pensée de l’art. Un volume édité par Mathilde Labbé et David Martens vient nous révéler par ailleurs la Correspondance autour du Malraux par lui même (1951-1953) échangée par Francis Jeanson, André Malraux et Gaëtan Picon.

Paraît dans le même temps la Correspondance d'André Malraux avec Roger Martin du Gard, qui témoigne des préoccupations communes de deux romanciers que tout oppose d'abord. Les deux hommes se sont véritablement rapprochés pendant l’Occupation. Ils se lisent et commentent leurs œuvres respectives, avec admiration et sans complaisance. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…

Les mêmes éditions Gallimard donnent également à relire le Discours pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, suivi d'Autres discours sur la Résistance et la déportation, dans une édition postfacée par Bénédicte Vergez-Chaignon, qui éclaire le processus d'écriture de cette "psalmodie hurlée", mais aussi un volume complet des Discours, articles, entretiens (1925-1975) sous le titre La Politique, la culture ("Folio Essais"), dont quelques extraits sont déclinés dans la collection Folio 3 €.

Saluons encore la publication aux mêmes presses d'un titre méconnu du même André Malraux : l'Esquisse d'une psychologie du cinéma, dont Fabula vous propose également de découvrir un extrait… Ainsi que la réédition aux Cahiers rouges (Grasset) du Signé Malraux de Jean-François Lyotard.