Ovide, Œuvres complètes

Voici rassemblée en un volume unique l’œuvre, capitale, du « Prince de poésie Ovide Nason » (la formule figure au titre d’une édition de 1532 ; Ovide se nommait Publius Ovidius Naso), expert incontesté des « tendres amours », peintre des prodigieuses métamorphoses des êtres et du monde, chantre émouvant des tourments de l’exil. S’il est acquis que notre tradition culturelle a une histoire, et que la poésie latine en est une part vivante, alors s’impose Ovide, indispensable maillon de la chaîne, origine d’un nombre considérable d’œuvres à venir, source directe de références, de plaisir et d’émotion.

Né en 43 av. J.-C., année de proscriptions qui vit notamment l’assassinat de Cicéron, Ovide a douze ans quand la victoire d’Octave, le futur Auguste, met fin aux guerres civiles qui ensanglantaient Rome. Les formes de la République demeurent, mais c’est le début du principat, les poètes s’abstiennent de célébrer les héros de la liberté, le temps semble venu de parler d’amour. C’est peut-être ce que pensa Ovide, c’est en tout cas ce qu’il fit, entre 20 av. J.-C. et le début de notre ère, avec Les Amours, les Héroïdes, L’Art d’aimer et les Remèdes à l’amour. Puis, avant l’an 8, vient le temps des grands poèmes, Les Métamorphoses, une histoire du monde où les êtres changent de forme, et Les Fastes, une histoire de Rome fondée sur le calendrier.

En 8, Ovide, poète urbain, raffiné, encensé, fait l’objet d’un édit impérial ; il doit quitter la Ville. Il est assigné à résidence aux confins de l’Empire, sur les rives de la mer Noire, contrée inculte, climat éprouvant, situation dangereuse. Les causes de cet exil, carmen et error, demeurent mystérieuses : carmen, un poème, L’Art d’aimer, jugé trop licencieux (mais déjà vieux de plusieurs années), et error, car Ovide aurait vu, sans intention, par erreur ou inadvertance, quelque chose qu’il ne fallait pas voir. Quelle scène, quelles personnes, on ne sait. On sait en revanche, il suffit de le lire, que l’exil a métamorphosé sa poésie. Les Tristes et les Pontiques sont les premiers chefs-d’œuvre de la littérature d’exil. Poésie de la souffrance, appels à la clémence, déclin progressif de l’espérance : des rives du Danube une centaine d’élégies partent pour Rome. Ovide n’y sera jamais rappelé.

Il demeure, grâce à ces poèmes d’exil, le poète latin que le lecteur peut connaître le plus intimement — et, avec Les Métamorphoses, l’auteur d’une des œuvres les plus influentes, la plus influente peut-être, de l’histoire de la littérature.

Genres

Œuvres complètes

Catégories

Littérature étrangère >

Langues anciennes

Pays

Italie

Époque

Antiquité

1648 pages, 104 x 169 mm, relié peau

ISBN

9782070116669

Gencode

9782070116669

Code distributeur

A11666