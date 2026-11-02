Appel à articles

Les discours contemporains du « vivant »

Enjeux de nomination et de catégorisation

Coordination du numéro : Perrine Beltran et Michelle Lecolle

Qu’il intervienne dans un titre de film (Le Vivant qui se défend1), dans le slogan publicitaire d’une marque (« engagée pour le vivant2 ») ou encore dans l’appel à une marche militante (« Pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale3 »), le vivant est à la mode. Depuis la philosophie et les sciences sociales4 jusqu’à la littérature5, en passant par les discours politiques6, publicitaires, de presse et les discours ordinaires, le nom se rencontre dans des types de textes très différents dans lesquels il peut être thématisé et travaillé, ou au contraire employé « en passant », et prend des sens variables selon ce à quoi il est associé – de surcroit lorsqu’il intervient dans des énumérations (« […] de la pluie, il en faut ! Pour nous, pour le vivant, et pour les animaux !7 »), ou des reformulations (« Biodiversité : apprendre à aimer le vivant8 »). La souplesse référentielle du nom le rend apte à désigner une multitude de réalités : selon ses emplois, il entre en relation de synonymie avec « la vie », « la nature » ou « les êtres vivants », et peut tantôt inclure tantôt exclure l’humain. De nombreux exemples de cette polysémie sont observables, sur tous types de supports écrits et oraux : depuis le début de la décennie 2020, il semblerait en effet que la notion de « vivant » soit devenue omniprésente dans les discours contemporains relatifs à l’écologie, et même au-delà.

La promotion du « vivant » comme notion peut s’observer sur le versant linguistique : sur le plan de la forme – le vivant comme syntagme issu d’une conversion adjectif/substantif (Kerleroux, 1999) ; sur le plan des relations lexicales (synonymie, antonymie, relations de générique à spécifique, relations de cohyponymie) ; sur le plan sémantico-référentiel – figement dénominatif entre l’expression et un référent notionnel (« le vivant » comme catégorie explicitable), ou au contraire flou référentiel ; sur le plan des choix énonciatifs, argumentatifs et de l’insertion textuelle – qui, quels discours utilisent le syntagme et dans quel objectif ? Et dans quels cas le syntagme relève-t-il d’un choix théorisé ou (peut-être) d’un « joker » marketing ?

Sur le modèle d’autres adjectifs nominalisés (le vrai, le réel, le beau, l’humain), le vivant est une nominalisation désadjectivale dont le sens peut être glosé par la périphrase à valeur continue « ce qui est vivant » (Lauwers 2008, Lecolle 2014, 2015). L’adjectif peut par ailleurs donner lieu à d’autres types de nominalisations, d’ordre discret : le, un vivant Subst , une vivante Subst comme nom d’individu. Ces nominalisations peuvent s’envisager en elles-mêmes : qu’est-ce qui, dans l’une ou l’autre de ces différentes opérations, est conservé de l’adjectif vivant, par exemple ? Les relations lexicales de le vivant sont-elles similaires à celles de vivant Adj ? Ainsi, parmi les antonymes de vivant, on peut citer mort ou artificiel. Qu’en est-il pour le vivant ? Et pour un vivant ? Jeux de mots et figures (antanaclase, syllepse) peuvent s’appuyer sur ces proximités et glissements.

Si le vivant, tel que le pratiquent les discours contemporains de l’écologie (mais aussi, dans la foulée, certains discours marketing) a pour synonymes (entre autres) la nature (ou encore la vie – parfois de manière indifférenciée), s’agit-il d’un simple remplacement ? Si (ou quand) ce n’est pas le cas, quel « bougé » (stylistique, notionnel, métaphysique voire politique) peut-on observer dans la préférence de le vivant à la nature ? En effet, il semble que le vivant puisse rassembler davantage de catégories (humains vs animaux et végétaux ; animaux, dont les humains, vs végétaux par exemple ; entités mouvantes) – ou plutôt remanier les catégories héritées des traditions philosophiques occidentales familières.

La nominalisation [le + adjectif] qui donne lieu à le vivant n’est pas spécifique au français (elle existe dans plusieurs langues romanes, en anglais, en allemand), mais le syntagme lui-même, tel qu’il s’est stabilisé en français, n’est peut-être pas transposable dans d’autres langues, pour des raisons culturelles et plus largement contextuelles. Dès lors, une confrontation ou une comparaison peut s’envisager avec d’autres langues, au sein de réseaux lexicaux ou phraséologiques.

Sur le plan linguistique donc, vivant, le vivant peut donner lieu à des études lexicales, lexicographiques, textuelles et discursives, argumentatives, sémantiques (approche sémasiologique, approche onomasiologique) ainsi qu’à des études s’intéressant au figement référentiel de l’expression (effets de familiarisation et de perte de contenu de l’expression), ou à l’expansion (éventuelle) de son emploi.

Mais il n’est pas nécessaire que le mot apparaisse pour qu’un texte fasse partie de ce qu’on peut appeler les « discours du vivant » : cette notion peut être autant un objet de discours qu’un concept métaphysique ou une catégorie esthétique. Les approches écocritiques et écopoétiques de la littérature et des arts, qui analysent les modes de représentation de la nature et leurs rapports notamment avec les évolutions sociétales récentes, occupent désormais une place assez institutionnalisée dans le champ actuel de la recherche, et elles tendent à problématiser leurs travaux autour de la notion de « vivant »9. La vague de parution, depuis les années 2010, de ces « récits contemporains du vivant » (Poupeau, 2025 : 162)10 qui invitent à une reconnexion à la nature et à d’autres manières de cohabiter avec les non-humains témoigne d’un engouement généralisé pour la remise en cause des dynamiques de domination anthropocentrées. Néanmoins, ces approches peuvent susciter certaines tensions, dans la mesure où elles entretiennent souvent « un rapport à la nature très esthétique et contemplatif » (ibid. : 169) typique des classes sociales cultivées, et occultent parfois d’autres formes de domination11.

Ce numéro entend analyser les contextes d’emploi de l’adjectif nominalisé le vivant, ses réseaux lexicaux et notionnels, ses circulations dans les différents espaces discursifs et les tensions qu’il peut y susciter. Au-delà du mot lui-même, on s’intéressera aussi au positionnement idéologique impliqué par la notion, au rôle du contexte énonciatif et au profil socio-politique des locuteurs et locutrices qui l’emploient, mais aussi aux productions textuelles (rhétoriques, artistiques voire ludiques) qu’il occasionne. Des approches portant sur tous genres de discours (littéraires, non-littéraires, préparés ou spontanés) seront les bienvenues ; on appréciera également les études de traductologie ou portant sur la comparaison des langues et des aires linguistiques et culturelles.

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Modalités de soumission et calendrier

Le dossier sera proposé dans une revue de sciences du langage ; la parution est envisagée pour le second semestre 2028.

Les propositions d’article, d’une à deux pages, seront à adresser à Perrine Beltran et Michelle Lecolle pour le 25 janvier 2027. Elles devront mettre en évidence une démarche problématisée répondant à la thématique du numéro. À ce stade, une acceptation vaudra encouragement, mais pas engagement de publication. Les propositions retenues (V1) devront être envoyées sous forme d’article anonymisé le 15 octobre 2027 pour évaluation.

perrine.beltran@sorbonne-nouvelle.fr

michelle.lecolle@sorbonne-nouvelle.fr

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Références indicatives

Beltran P. (2024). Stylistique du zoocentrage dans les fictions contemporaines de langue française : le rôle de l’analogie. Thèse de doctorat en sciences du langage, Paris, Université Sorbonne Nouvelle.

Kerleroux F. (1999). « Identification d’un procédé morphologique : la conversion ». Faits de langues, Volume 7, numéro 14, p. 89-100.

Lauwers P. (2008). « The nominalization of adjectives in French: from morphological conversion to categorial mismatch ». Folia linguistica, 42, p. 135-176.

Lecolle M. (2014). « Morphologie, sémantique, syntaxe, discours. Du statut ambigu des « noms » désadjectivaux en [le Adjectif] ». Revue de Sémantique et Pragmatique 35-36, p. 27-47.

Lecolle M. (2015). « Nominalisations désadjectivales en [le Adjectif]. Approche lexicale et sémantique », Isabelle Roy et Véronique Magri (dir.), « Aspects de la nominalisation – Noms déverbaux et désadjectivaux. Fait de syntaxe et effets de sens, numéro thématique », Le Français Moderne 83-1, p. 110-125.

Lepers M. (2025). « Les penseurs du vivant » ; polémique autour d’un label médiatique », Revue d’histoire des sciences humaines [En ligne], 46 | 2025, mis en ligne le 28 octobre 2025, consulté le 02 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rhsh/11524.

Poupeau F. (2025). « Le bestiaire sauvage du vivant. Anatomie d’un moment éditorial (note critique) ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 80e année, p. 159-176.

Rigoulet V. et Bidet A. (2023). Vivre sans produire : l’insoutenable légèreté des penseurs du vivant. Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant, coll. « Detox ».

Wanneau K., Fabri E., Arantes V. (dir.) (2025). Rendre le vivant politique. Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles.

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[1] Titre d’un film du documentariste Vincent Verzat (https://partagercestsympa.com, page consultée le 24/09/2026).

[2] Ce slogan est prôné par la marque de fruits secs biologiques Pépite (https://www.pepite-fruits-secs.com/, page consultée le 24/09/2026).

[3] Appel à la marche du 26 septembre 2026 (https://26septembre.org/, page consultée le 24/09/2026).

[4] Voir cet ouvrage du sociologue Bernard Lahire : Vers une science sociale du vivant, publié en 2025 aux éditions La Découverte, texte qui « constitue un pas supplémentaire en direction d’une science sociale du vivant unifiée » (quatrième de couverture).

[5] On peut citer Baptiste Morizot et Vinciane Despret, parmi d’autres « penseurs du vivant » (Rigoulet et Bidet, 2023).

[6] En 2018 est créé le parti Révolution écologique pour le vivant (REV).

[7] Courrier des lecteurs, Le Monde, mai 2026 (https://www.lemonde.fr/planete/live/2026/05/30/en-direct-canicule-meteo-france-prevoit-la-fin-de-l-episode-dimanche-a-6-heures-du-matin_6693854_3244.html?lmd_medium=al&lmd_campaign=envoye-par-appli&lmd_creation=ios&lmd_source=default, page consultée le 08/07/2026).

[8] Titre d’un article de Corinne Morel Darleux dans le numéro hors-série « Gauche, où vas-tu ? » de Politis (juin-aout 2026). L’autrice y défend « une écologie de l’attachement et plaide pour une réconciliation intime avec le vivant : il faudrait apprendre à aimer le monde pour vouloir le protéger ».

[9] Ainsi le séminaire de stylistique, organisé depuis la rentrée 2025 par Emily Lombardero et Cécile Narjoux à l’université Paris Cité, invite-t-il à analyser les dispositifs formels par lesquels les textes littéraires « f[ont] entendre le bouleversement écologique, l’incertitude planétaire ou les recompositions du vivant » (https://www.fabula.org/actualites/129839/seminaire-lignes-de-faille.html, page consultée le 08/07/2026).

[10] Parus notamment dans la collection « Mondes sauvages » créée en 2017 chez Actes Sud.

[11] On trouvera un état des lieux de ces débats et tensions, au sein du monde journalistique et scientifique, dans l’article de Lepers (2025).