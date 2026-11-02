Le polar et ses droites (Grenoble)

Colloque

Le polar et ses droites, des années 1960 à nos jours

7 et 8 octobre 2027, Université Grenoble Alpes

Organisateur·ices : Lucie Amir (MCF, Université Grenoble Alpes), Camille Bouzereau (chercheuse postdoctorale, Université Aix-Marseille),

et Matthieu Letourneux (Professeur des Universités, Université Paris Nanterre)

Echéance d’envoi des propositions : 1er mars 2027

Dates du colloque : 7 et 8 octobre 2027

Organismes de rattachement :

Université Grenoble Alpes (Litt&Arts – UMR 5316)

Université Paris Nanterre (CSLF – EA 1586)

ANR POLARisation

Le polar, de droite ou de gauche ? À question récurrente, réponse paradoxale : alors même que le problème est une marotte de la critique spécialisée du polar, un imaginaire est régulièrement reconduit, celui d’un progressisme de fond ou d’un positionnement critique du polar, nourri de liens concrets entre l’histoire du genre et l’histoire de la gauche politique (Amir 2025). L’empreinte laissée par les contre-cultures occidentales sur les littératures de genre, le rôle qu’a joué le néo-polar dans le processus de légitimation du genre, le goût dont en témoignent encore les lecteurs contemporains, ont imposé une lecture du roman policier faisant la part belle à l’héritage du roman noir américain et à celui du polar « gauchiste » des années 1970-1980 (Neveu et Collovald 2005, Corcuff 2013). Sans être mensonger, cet imaginaire gaucho-centré du polar a oblitéré une part importante de son histoire, susceptible pourtant d’éclairer des ambiguïtés morales et politiques que la mémoire du genre perpétue encore aujourd’hui. Le polar a aussi des liens évidents avec la droite, et si ses origines bourgeoises et conservatrices ont souvent été abordées (Mandel, 1986, Dubois, 1992), il faut reconnaître que ses liens avec les droites du XXe siècle sont encore mal connues. On sait pourtant que certains auteurs importants des années 1930 étaient conservateurs, comme Georges Simenon ou Stanislas-André Steeman, que l’édition populaire française fut, après la Seconde Guerre mondiale, un « havre peu regardant pour des auteurs compromis pendant les années de la collaboration » (Artiaga et Letourneux 2022, voir aussi Berthelier 2023), que certains de ces auteurs furent condamnés pour des actes de collaboration, comme José Giovanni, Maurice Raphaël ou François Brigneau (Levet 2023), mais ces faits sont assez peu décrits par la critique. Après 1968, les « gauchistes » s’emparent du roman noir français, et à partir de ce moment, les auteurs de droite semblent faire figure d’exception : malgré son succès écrasant, SAS est constitué en contre-modèle au néo-polar, et ADG, « tonton réactionnaire du néopolar », en anomalie, à partir de laquelle on réaffirme la domination du gauchisme sur le polar de l’époque.

L’examen des articles que la critique consacre à ce genre dans la presse progressiste des années 1970 montre cependant que la valorisation des auteurs de gauche se fait contre un genre populaire qui se perçoit encore majoritairement à droite. Et à côté de quelques auteurs mis en avant pour leur lecture politique du genre, on oublie la multitude des romanciers plus obscurs qui s’inscrivent dans une conception sécuritaire du récit criminel. De fait, dans les années 1970, le champ de la littérature de genre est en réalité l’objet d’une bataille culturelle opposant deux types de productions, correspondant à deux systèmes de valeurs et deux modèles de discours critiques: la culture de masse, vécue à l’époque comme nécessairement réactionnaire, dont le roman policier porte dans son nom même la logique répressive, et une dynamique contre-culturelle qui se nourrit des modes d’expression populaires (rock, bande dessinée et littérature de genre), pour en faire un outil de critique sociale. Cette opposition se maintient dans les années 1980 et 1990, quand les plus grandes ventes dans ce genre sont le fait d’auteurs qui refusent habilement de laisser voir leurs opinion politiques (Frédéric Dard) ou qui affichent une nette hostilité aux valeurs de la gauche (Gérard de Villiers et les auteurs qu’il publie dans ses collections). Et certaines figures importantes, comme Joël Houssin (qui, à côté de sa série des Dobermann, a signé de nombreux scénarios de séries télévisées policières) ou Maurice G. Dantec, de même que certains débats clés de l’histoire du genre (comme les attaques de Didier Daeninckx contre un polar rouge et brun) illustrent les ambiguïtés de ce champ littéraire. La lecture rétrospective du récit criminel à partir des transformations du néo-polar déforme donc en partie la réalité d’une littérature également nourrie de réseaux conservateurs et d’imaginaires réactionnaires, dont la légitimation apparaît aussi comme contemporaine du « grand renoncement des gauches » (Richard 2017) et du retour de l’extrême droite dans la vie politique (Ignazi 1992, Mayer et Perrineau 1996, Igounet 2012, Matonti 2021).

Avec un ancrage dans les études littéraires (Amir 2025) et l’analyse du discours (Bouzereau 2020), mais avec l’appui de l’histoire des idées et de la science politique, ce colloque propose d’explorer les liens qu’ont entretenus, ces dernières décennies, les fictions criminelles françaises avec les différentes familles des droites européennes. Il s’agirait de resituer les années 1970 à 2000 du polar dans un moment néolibéral thatchérien et reaganien, caractérisé par ailleurs par la percée du Front national, et d’enrichir ce faisant une histoire intellectuelle et politique du polar qui jusqu’à ce jour, a privilégié le polar de gauche. Existe-t-il un ou des polars de droite, et si oui, comment les décrire ? A quelle(s) droite(s) – libérale, conservatrice, nationaliste et contre-révolutionnaire – peut-on les associer, et sur quels critères ? Peut-on retrouver dans cette littérature les traditionnelles familles libérale, gaulliste, contre-révolutionnaire et nationaliste, dont les partages ont été, depuis les travaux de René Rémond, discutés par les historiens et les politistes, et donné lieu à de nouvelles catégories d’analyse (Sirinelli 2015 [1992], Rémond 2005) ? Outre un « anarchisme de droite » déjà commenté par Pascal Ory (Ory 1985), peut-on mesurer les liens entre polar et droite traditionnelle, entre polar et droite catholique, par exemple, qui ont pour le moins alimenté une veine du polar scout au sein de la collection (Nouveau) Signe de Piste ? Existe-t-il d’ailleurs, comme en témoigne a minima cette même collection avec les Enquêtes du Chat-Tigre de Serge Dalens et Jean-Louis Foncine, des connexions avec la « nouvelle droite » étudiée par Anne-Marie Duranton-Crabol (Duranton-Crabol 1988, Matonti 2021), avec les droites « extrêmes » ou « radicales » (Winock 1993, Mudde 1996, Camus et Lebourg 2015), avec les droite « populiste » (Buzzi 1994) et « poujadiste » (Collovald 1991), mais aussi avec un très discuté fascisme français (Sternhell 1983, Burrin 1992, Serna 2025) ? Que révèlent les stratégies éditoriales des auteur·ices et les univers de leurs livres de leur rapport à l’industrie culturelle, dont la critique a été constitutive d’une (contre-)culture de masse située à gauche ? Notre horizon d’études recouvre aussi la période de la guerre froide et ses conséquences géopolitiques – ce qui a un impact pour penser et écrire les démocraties à l’intérieur même de la fiction (Jeannerod, Pepper et Tadié 2025). Dans cette perspective, comment ces polars s’emparent-ils des grands sujets de la vie politique et économique des cinquante dernières années : période de décolonisation, lutte contre l’inflation, victoire de la gauche en 1981, financiarisation de l’économie, recomposition des souverainetés politiques, crises migratoires, montée du thème sécuritaire et des clivages identitaires ?

De telles questions supposent de se pencher sur les trajectoires des auteurs, sur le rôle des éditeurs et des sociabilités, sur la circulation des acteurs du champ dans la presse et les médias. Elles impliquent également de se pencher sur les textes, d’en étudier les univers et les langages, et de réévaluer la contribution de leurs imaginaires à la vie politique de l’époque. Dans cette perspective, les approches sollicitant les humanités numériques seront appréciées et nous privilégierons des propositions panoramiques plutôt que des études monographiques.

Axe 1 : Trajectoires d’auteurs et sociabilités « à droite »

Plusieurs travaux ont mis l’accent sur la porosité entre les milieux du polar et les réseaux militants rassemblés sous la bannière du « gauchisme » dans la France post-68 (Neveu et Collovald 2005) mais aussi dans l’Espagne de la transition démocratique ou dans l’Italie des années de plomb. En contrepoint, cet axe invitera à interroger les sociabilités « à droite » de ce monde littéraire : amitiés, curiosités, connivences, reconversions vers ou depuis des réseaux identifiés à droite de l’échiquier politique. On se demandera comment le champ littéraire et l’histoire politique et culturelle ont pu conduire les identités politiques des auteurs à s’exprimer différemment selon qu’ils étaient de gauche ou de droite. On se demandera enfin si ces positions politiques ont pu s’organiser en courants, en écoles ou autour de sous-genres spécifiques (le cas de l’espionnage en fournirait un exemple).

Axe 2 : Dynamiques éditoriales

Cet axe portera sur les maisons d’édition et les filières de diffusion qui ont permis l’essor d’un polar de droite, dans l’immédiat après-guerre et dans les décennies qui ont suivi, lorsque l’édition populaire s’est révélée un espace d’accueil pour des plumes compromises. Pourront être interrogés :

les stratégies commerciales et idéologiques des éditeurs, ainsi que le rôle des circuits parallèles (revues, presse de droite) qui ont permis la diffusion de ces corpus.

le lien entre l’écosystème de l’édition populaire et la circulation d’une littérature de droite, à une époque où la critique des médias de masse voyait dans ce type de productions bon marché les outils d’une pensée réactionnaire.

la façon dont le système éditorial conduit à différencier les stratégies d’affichage – à gauche ou à droite – et s’il y a des maisons ou des collections marquées à droite, comme il a existé des collections se revendiquant de gauche. On se demandera aussi dans quelle mesure polar de gauche et de droite recoupent des distinctions éditoriales et des dynamiques de légitimation (le cas des collections Plon dirigées par Gérard de Villiers fournirait un exemple de ces superpositions idéologiques, éditoriales et sociologiques).

Axe 3 : (Dé)constitutions critiques et médiatiques

On questionnera la manière dont les positionnements de droite ont pu être abordés dans la presse et les médias. Comment les journaux de gauche parlaient-ils de ces auteurs ? Quels auteurs étaient valorisés par la presse de droite ? Existe-t-il une critique de droite du polar ? Comment les médias de masse (télévision, radio) se positionnaient-ils ? Qu’en est-il pour la presse spécialisée ? La critique sociale passe-t-elle par la critique d’auteurs (par exemple, le traitement de G.-J. Arnaud vs le traitement de Gérard De Villiers) ou bien cette critique est-elle plus diffuse ? On s’interrogera en outre sur la manière dont la dimension politique et sociale du polar peut se lire dans la façon dont les discours ont pu circuler entre les articles politiques, économiques ou sociétaux des journaux marqués à droite et leur façon d’aborder le polar et ses sujets.

Axe 4 : Approches comparées

On pourra également proposer une lecture contextuelle de ces tensions entre polar de droite et de gauche, en les confrontant à celles qui existent dans d’autres domaines de la culture populaire et médiatique, par exemple dans d’autres genres, d’autres médias, d’autres modes d’expression ou d’autres aires culturelles. Ainsi, les oppositions que l’on peut repérer dans le polar et la critique qui lui est consacrée durant les années 1970 se retrouvent dans la science-fiction « new wave » ou la bande dessinée « pour adultes ». On peut se demander aussi s’il a existé des sociabilités internationales du polar de droite, comme il y en a eu, par exemple autour de la semana negra de Gijón à partir de la fin des années 1980. A l’inverse, on peut identifier des scansions différentes d’un média à l’autre: le succès des polars de vigilantes ou, en Italie, de genres profondément ambigus, comme les poliziotteschi, témoignent qu’il existe des dynamiques différentes suivant les médias et les pays. Comment dès lors penser les adaptations cinématographiques d’auteurs plutôt marqués à gauche par des réalisateurs ou avec des acteurs identifiés à droite (par exemple Alain Delon adaptant Manchette) ? Que penser également des productions télévisuelles, traditionnellement plus dialectiques dans leur positionnement ?

Axe 5 : Imaginaires, langue et styles de droite

Enfin, on se demandera plus largement s’il existe un style de droite, un lexique qui circulerait entre les discours politiques et médiatiques et les romans. On questionnera les répertoires topiques mobilisés, la manière d’exploiter les structures narratives stéréotypées pour les accorder avec une vision politique du monde (par exemple conservatrice, réactionnaire ou anticommuniste). À partir de quel vocabulaire, de quelles images, de quel héritage topique sont traitées les questions sociales et la classe ouvrière ? Comment parle-t-on des avancées des droits humains ? De la criminalité et de la sécurité ? De la politique extérieure et des questions migratoires ? Comment sont nommés les mouvements populaires ? Quels mots de la révolte sont privilégiés (manifestation, mouvement, émeute) ? Comment nomme-t-on les contestataires (militants, rebelles, terroristes) ? Plus largement, comment se structure, dans le discours, le rapport à l’ordre établi ? Enfin, comment les auteurs se positionnent-ils, aussi bien idéologiquement qu’esthétiquement, par rapport au style et au vocabulaire très particuliers du polar de gauche ? Cherchent-ils à se l’approprier, à le subvertir ou au contraire à imposer un style de droite ?

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Modalités de soumission et calendrier

Nous vous invitons à nous envoyer une proposition de communication (400 mots) accompagnée d’une brève notice biobibliographique au plus tard le 1er mars 2027 aux adresses suivantes : lucie.amir@univ-grenoble-alpes.fr, camille.bouzereau@univ-cotedazur.fr , mletourneux@parisnanterre.fr.

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Références bibliographiques :

AMIR, Lucie, Politiques du polar, Paris, Éditions Amsterdam, 2025.

ARTIAGA, Loïc & LETOURNEUX, Matthieu, Aux origines de la pop culture, La Découverte, 2022.

BERTHELIER, Vincent, « La référence célinienne dans le roman noir d’après-guerre », Fabula / Les colloques, « Polar et styles d’époque. Styles du roman policier », 2024, URL : https://www.fabula.org/colloques/document12587.php.

BOUZEREAU, Camille, Doxa et contre-doxa dans la construction du territoire discursif du Front National, Thèse de doctorat à l’Université Côte d’Azur, 2020. Français. ⟨NNT : 2020COAZ2023⟩. ⟨tel-03160286⟩

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BUZZI, Paul, « Le Front national entre national-populisme et idéologie d’extrême droite », in P. Bréchon (dir.), Le discours politique en France. Évolution des idées partisanes, Paris, La Documentation française, 1994, p. 15-36.

CAMUS, Jean-Yves & LEBOURG, Jean-Yves, Les droites extrêmes en Europe, Paris, Éditions du Seuil, 2015.

COLLOVALD, Annie, « Histoire d’un mot de passe : le poujadisme:contribution à une analyse des »ismes » » Genèses, n°3, p. 97–119. 1991, URL : http://www.jstor.org/stable/26197389. Accessed 7 Oct. 2026.

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CORCUFF, Philippe, Polars, philosophie et critique sociale. Paris, Textuel, coll. « Petite Encyclopédie Critique », 2013.

DUBOIS, Jacques, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, coll. « Le Texte à l’œuvre », 1992,

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