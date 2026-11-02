Approches médiatiques du film fixe (Lille)

Appel à communications | Journée d’étude

APPROCHES MÉDIATIQUES DU FILM FIXE

Vendredi 4 juin 2026, Université de Lille

Malgré un intérêt croissant de la part de l’histoire des médias, le film fixe reste aujourd’hui un support de projection mal connu. Le film fixe (bande de vues fixes destinée à être projetée et commentée) occupe pourtant une place singulière dans l’histoire des médias éducatifs, religieux, scientifiques et récréatifs. Présent dans les écoles, les catéchismes, les patronages, les universités populaires, les musées, les services de propagande, les conférences de vulgarisation ou les foyers, il a longtemps été envisagé comme un simple auxiliaire pédagogique ou comme une étape intermédiaire entre la projection de vues sur verre et la diapositive. Cette journée d’études propose au contraire de l’aborder comme un média à part entière, doté de formes propres, d’économies de production, de circuits de diffusion, de dispositifs de réception et d’usages spécifiques.

Le film fixe a jusqu’à présent surtout été envisagé comme vecteur d’usages didactiques, par le biais des institutions confessionnelles (Guibbert 1996 ; Dujonc 2005) ou encore scolaires (Wagnon 2026). C’est ce dont témoignent le numéro spécial de la revue Tréma coordonné par Sylvain Wagnon (2014) ainsi que le récent colloque Film strips, Slides and Beyond: Entangled Histories of Projected Images in Europe 1945–1995 qui s’est tenu à l’Université de Stockholm en 2025 et dont la quasi-totalité des interventions envisageaient le film fixe d’abord dans la perspective de la transmission didactique. Plus récemment, quelques contributions se sont également penchées sur les usages récréatifs du film fixe (Glaude 2024, Stucky et al. 2026) esquissant que cette production, loin d’être marginale, s’inscrivait pleinement dans les pratiques culturelles médiatiques de l’enfance du XXe siècle.

Les propositions de communication pourront s’établir en fonction des quatre axes suivants :

1. Dispositifs et processus de production

Cet axe accueille les propositions qui visent à historiciser le dispositif (Kessler 2003) du film fixe en portant principalement l’attention sur sa dimension technologique (pellicules, projecteurs, éventuels supports sonores…). Historiquement, l’invention du film fixe (filmstrip) remonte à 1921 avec l’invention du Pathéorama (Vignaux 2014). Destiné à être inséré dans une lanterne de projection (ou, à l’origine, dans un appareil de vision directe muni d’une loupe), le film fixe est un film de 35 mm qui se présente comme une succession de vues fixes. En 1928, La Maison de la Bonne Presse commercialise à son tour ce type de dispositif avec une machine appelée le filmostop. Selon une publicité de l’époque, il s’agit d’un appareil conçu pour « la projection de vues fixes sur films », ce qui est contracté par le terme « films fixes » (Fevry 2026).

Ces quelques repères chronologiques demandent à être complétés par des travaux affinant aussi bien la généalogie de l’invention que son évolution technique dans le courant des années 1950 et 1960. À ce titre, plus peut-être que la pellicule, la question des projecteurs s’avère cruciale, surtout si l’on prend en compte que le film fixe n’était pas seulement projeté au sein d’assemblées collectives comme les patronages, mais aussi à l’intérieur de l’espace domestique (Stucky et al. 2026). Dans cette perspective, étudier les caractéristiques techniques des appareils permettrait de mieux comprendre les modalités de projection et la place assignée au spectateur. On peut aussi envisager dans quelle mesure les appareils de projection favorisaient le croisement intermédial en autorisant, par exemple, la projection combinée de films fixes et de diapositives, ou encore de films fixes et de films de cinéma.

En plus de ces questions relevant du dispositif, cet axe est ouvert à des approches qui viendraient documenter les conditions matérielles de production de films fixes, particulièrement à partir des années 1950, lorsque le film fixe devient une production de plus en plus industrialisée (Wagnon 2026). Où les films fixes étaient-ils réalisés, étalonnés et montés ? Dans le cas des adaptations de bandes dessinées, quelles étaient les opérations techniques par lesquelles on recadrait les images pour les extraire de la planche ? Sur le plan d’une histoire des industries culturelles, ces interrogations peuvent diriger vers une étude de l’organisation des maisons d’édition en vue de satisfaire aux exigences de production de ce nouveau produit. Ainsi, dans le cas de La Maison de la Bonne Presse, on peut se demander si les ateliers de production autrefois destinés à la confection des plaques de verre pour les lanternes magiques (Moens 2022) se sont ensuite convertis au conditionnement des films fixes, ce qui supposerait alors une continuité des pratiques professionnelles au sein des structures éditoriales déjà bien établies.

2. Acteurs et stratégies éditoriales

Prolongeant ces questions techniques et matérielles de production, cet axe invite à documenter et cartographier les acteurs éditoriaux et maisons de production impliquées dans la fabrication et la diffusion du film fixe et à considérer la manière dont elles pu « éditorialiser » cet objet. Sylvain Wagnon identifie trois pôles éditoriaux: un réseau confessionnel et majoritairement catholique étroitement lié à des éditeurs déjà actifs dans la presse pour la jeunesse ; un bloc comprenant les éditeurs scolaires ; et un dernier pôle reprenant les maisons spécialisées dans la production de films fixes constituant « une véritable ‘industrie de niche’ au service d’éditeurs plus puissants ou d’organismes commanditaires » (Wagnon 2026, 63). Ces trois pôles recoupent par ailleurs un découpage générique entre films religieux, films d’enseignement et films récréatifs effectué par les instances de production et de diffusion du film fixe (Stucky et al. 2026). Nous invitons à des approches permettant d’approfondir, de densifier et de préciser ces ébauches encore sommaires du panorama éditorial qu’a pu représenter l’offre de films fixes.

Un premier angle pourra ainsi s’intéresser au paysage économique et éditorial que constituent ces maisons d’édition et à leurs liens avec d’autres secteurs d’activités. Comment le film fixe intègre l’offre et les modes de production d’éditeurs actifs dans d’autres domaines culturels ? Quel est sa place dans le développement de départements audio-visuels chez des éditeurs davantage liés à la presse ou au livre ? Quels rapports s’établissent avec des organismes institutionnels et dans quels réseaux de distribution s’insère le film fixe ? Comment situer le poids occupé par les différents acteurs et leurs éventuels rapports de concurrence ? Quels sont les enjeux en termes de licences et d’acquisitions de droit ? Que révèlent les mentions légales à cet égard ?

Une deuxième perspective portera davantage sur l’éditorialisation du film fixe et les discours d’accompagnement qui peuvent encadrer sa circulation : comment ces maisons ont-elles structuré leurs catalogues, apposé des marqueurs singuliers et reconnaissables témoignant d’une éventuelle identité éditoriale, assumé des stratégies d’adaptations particulières ? Quel rôle joue le conditionnement des bobines à cet égard (boîtes, étiquettes, logos) ainsi que tout ce qui touche aux « paratextes » du film fixe (séquence titre, brochures, publicités) ?

3. Usages et pratiques du film fixe

Les catalogues, notices et revues professionnelles livrent une image abondante de l’usage attendu du film fixe ; les traces de séances effectives demeurent en revanche rares et dispersées. Au-delà des discours prescriptifs, le film fixe mérite également d’être étudié dans ses usages réels et sa réception. La difficulté majeure tient à l’écart entre ce que les éditeurs, les administrations et les mouvements pédagogiques ont prescrit et ce que les acteurs ont réellement fait du film fixe.

Comment, dès lors, écrire une histoire de la réception du film fixe ? Comment reconstituer les chaînes de production, de distribution, d’acquisition, de prêt, de projection et d’appropriation ? Quelles sources permettent de saisir non seulement la diffusion d’un titre, mais aussi les formes de projection, les usages catéchétiques, associatifs, familiaux ou militants ? Documenter la réception et les usages du film fixe suppose de distinguer trois niveaux : le discours prescriptif (ce qu’éditeurs, administration et pédagogues recommandent), les traces matérielles et institutionnelles de l’acquisition et de la circulation, et les pratiques effectives en classe ou dans le foyer.

Seront particulièrement bienvenus les travaux sur les catalogues, notices d’accompagnement, manuels, circulaires, revues professionnelles et films de démonstration. Il s’agira d’analyser la scénarisation pédagogique proposée par ces sources, ainsi que les imaginaires qu’elles véhiculent.

Une analyse des circulations matérielles et institutionnelles est également encouragée : achats par les écoles et mairies, subventions, bibliothèques pédagogiques, réseaux confessionnels ou associatifs… Les communications pourront exploiter inventaires, registres de prêt, factures, correspondances, fonds d’archives et collections conservées. Une attention particulière sera portée aux objets eux-mêmes : formats, notices, annotations, réparations, doublons, usure et historique de conservation, envisagés comme des indices d’usage et de circulation.

4. Circulations et remédiatisations du film fixe

L’apparition du film fixe dans l’entre-deux guerres et son regain de popularité dans les années 1950, place ce dispositif au cœur des logiques de circulation et de dialogue entre les médias, qui structurent la culture médiatique du XXe siècle (Artiaga et Letourneux 2026). Les transpositions de dessins animés ou de films en prise de vue réelle sous forme de films fixes constituent un corpus important, principalement alimenté par les adaptations des productions de Walt Disney que propose la société Les Beaux Films dans les années 1950. De même, de nombreuses bandes dessinées, diffusées dans la presse illustrée ou en albums, sont adaptées en films fixes alimentant le corpus récréatif, composé également de contes, chansons et récits éducatifs ou édifiants, illustrés par des images originales ou tirées de l’imprimé. Cet axe vise à interroger ces circulations et ces dialogues entre les médias en prenant le film fixe comme point focal pour comprendre cet écosystème qu’il contribue à façonner.

La première approche qui semble s’imposer d’emblée consiste à raisonner en termes de remédiatisation (Baetens 2020). Comment ces transpositions médiatiques affectent-elles les contenus qu’elles transforment ? Que nous permettent-elles de comprendre des propriétés formelles, du fonctionnement technique et des logiques culturelles qui encadrent le dispositif médiatique d’arrivée, mais aussi de départ ? Visant, d’ailleurs, un média dont les usages et l’identité sont multiples et plastiques (Wagnon 2026) l’étude des remédiatisations sur films fixes encouragera également une réflexion méthodologique sur les outils et les concepts théoriques de l’adaptation.

D’un point de vue intermédial, on peut également interroger le film fixe dans sa dimension multimodale, mêlant volontiers textes et images, dessins et photographies à l’échelle du photogramme ou de leur enchaînement, mais également du dispositif spectaculaire qui entoure la projection (Fevry 2026). Comment penser, du point de vue médiologique, la conjugaison des vues projetées et de la conférence, voire du boniment, qui l’accompagne ? Quels dialogues s’instaurent entre le texte du livret, plus ou moins copieux, la performance verbale du conférencier et les photogrammes qui défilent à l’écran ? Que faire aussi des cas où le dispositif se trouve augmenté d’un accompagnement musical, qu’il soit enregistré sur disque microsillon ou performé par la salle, lorsque le film fixe accompagne visuellement une chanson entonnée en cœur (Glaude 2022) ?

Enfin, dans une perspective généalogique plus large, on pourra également saisir le film fixe comme point nodal pour questionner de nombreuses séries culturelles qui traversent l’histoire et l’évolution des cultures médiatiques, telles que les projections fixes récréatives (Lesage 2026), la projection pédagogique (Wagnon 2026) ou encore l’image éducative (Favre et Woerly 2025).

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Modalités

La journée d’étude aura lieu le vendredi 4 juin 2027 à l’Université de Lille.

Les propositions de communication de 300 mots (2000 signes) sont à adresser à l’adresse filmfixe@proton.me au plus tard le 15 janvier 2027. Elles seront accompagnées d’une courte notice biographique des intervenant·e·s.

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Comité organisateur

Benoît Crucifix (KBR & KU Leuven)

Sébastien Févry (Université catholique de Louvain)

Sylvain Lesage (Université de Lille)

Olivier Stucky (Chercheur indépendant)

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Bibliographie

Dujonc, Isabelle (2005). Les films fixes et les missionnaires de l’Ouest de la France. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 112‑2, 115‑133. https://doi.org/10.4000/abpo.1097

Favre, Justine, & Woerly, Donatienne. (2026). « Introduction ». Comicalités. « La bande dessinée, un objet culturel pour l’enseignement des langues ». https://doi.org/10.4000/165tx

Fevry, Sébastien (2026). « À voir et à écouter. Multimodalité du film fixe récréatif dans la France des Trente Glorieuses ». Communication, Vol. 43/1. https://doi.org/10.4000/16oer

Glaude, Benoît (2024). Écouter la bande dessinée. Les Impressions nouvelles.

Guibbert, Pierre (1996). « Les écrans des presbytères. Un exemple : « Bambo, enfant de la brousse » ». CinémAction, 80, 32‑45.

Kessler, Frank (2003). « La cinématographie comme dispositif (du) spectaculaire ». Cinémas, 14 (1), 21-34. https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2003-v14-n1-cine751/008956ar/

Moens, Bart G. (2002). « New light on Maison de la Bonne Presse and its Service des projections », in Sabine Lenj, Nataljia Majsova (ed.), Faith in a Beam of Light. Magic Lantern and Belief in Western Europe, 1860-1940, Turnhout, Brepols, 57-67.

Nourrisson, Didier (2025), L’histoire du film fixe, Saint-Étienne, Actes Graphiques, coll. « Le film fixe à l’école »

Saint-Martin, Isabelle (2004), « « Sermons lumineux » et projections dans les églises, 1884-1912 », Revue des sciences religieuses, Vol. 78/3.

Stucky, Olivier, Crucifix, Benoît, Fevry, Sébastien, & Lesage, Sylvain. (2026). « Le récréatif du film fixe : Contenus et usages d’un support oublié des cultures enfantines de l’après-guerre. Revue d’histoire culturelle, 12. https://doi.org/10.4000/16qav

Teughels, Nelleke (2022), « Films fixes, the forgotten medium of the Catholic battle against secularization in interwar Belgium », in Sabine Lenj, Nataljia Majsova (ed.), Faith in a Beam of Light. Magic Lantern and Belief in Western Europe, 1860-1940, Turnhout, Brepols, 202‑223.

Vignaux, Valérie (2014), « Le film fixe Pathéorama (1921) ou généalogie d’une invention ». Tréma. Revue internationale en sciences de l’éducation et didactique, 41, 36-43. https://doi.org/10.4000/trema.3128

Wagnon, Sylvain éd. (2014), « Le film fixe, objet d’étude et de recherche de l’histoire matérielle de l’éducation », Tréma. Revue internationale en sciences de l’éducation et didactique, 41. https://journals.openedition.org/trema/3113.

Wagnon, Sylvain (2026), « Archéologie du film fixe à l’école », Sociétés & representations, 62. http://journals.openedition.org/socrep/4467.