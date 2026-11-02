Un public éclairé ? (Lyon)

Workshop international

financé par la Richard Lounsbery Foundation

Un public éclairé ?

5 et 6 novembre 2026

Théâtre de l'Île Ô et ENS de Lyon

Compte tenu de la grève interprofessionnelle prévue le jeudi 5 novembre, le programme est susceptible d’évoluer : nous vous remercions de votre compréhension.

———

Programme

Jeudi 5 novembre, 13h30-19h30 (Théâtre de l'Île Ô, Berges du Rhône Pont Gallieni, Lyon 7)

13h30 | Ouverture du colloque par les organisatrices

14h-15h30 | Atelier 1 – Penser et représenter le public « éclairé », du XVIIIe au XXe siècle

Sara HARVEY (University of Victoria) : « “Tableau de ces espèces de juges dramatiques” dans la presse (1740-1780) : entre public éclairé et multitude éblouie »

Julien LE GOFF (Université de Lille) : « Les spectateurs mis en scène dans la fiction dramatique sont-ils représentatifs d’un “public éclairé” ? 1685-1760 »

Gabriel FEDERICCI (Sorbonne Université) : « La composition du regard éclairé chez Voltaire, Diderot et Brecht »

Pause

16h – 17h30 | Atelier 2 – Placer le public : polémiques sur la participation de l’assistance à la séance dramatique

Dario NICOLOSI (Voltaire Foundation) : « Quelle place pour les spectateurs ? Réflexion autour des banquettes de scène »

Martial POIRSON (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) et Hervé LOICHEMOL (compagnie For) : « Les assises du public. La controverse sur le parterre au XVIIIe siècle »

Pause

18h : lecture de L’Esclavage des noirs d’Olympe de Gouges par Laurent HATAT et la compagnie Anima Motrix

—

Vendredi 6 novembre 2026, 9h30-18h (ENS de Lyon, parvis Descartes, salle D2.123)

10h-11h30 | atelier 3 – Public éclairé, public fantasmé : paradoxes de la critique dramatique

Thibaut JULIAN (Université Lumière Lyon 2) : « Critique de la critique : du public idéal au public escamoté »

Margaux CAQUANT (Université Jean Moulin Lyon 3) : « “Il faut convenir que ce n’est pas un public infiniment choisi” : Marie- Joseph Chénier et la réalité de la foule »

Paola PERAZZOLO (Università di Verona) : « Un public révolutionnaire à éclairer ? Legouvé et les contradictions du théâtre politique »

Déjeuner

14h-15h30 : atelier 4 – Traces du public dans les archives dramatiques

Félix BRÉTEAU (Université de Caen-Normandie) : « Policer le théâtre en Révolution. L’exemple de Caen (1790-1800) »

Logan CONNORS (University of Miami/Université du Luxembourg) et Alexei ESTRATOV (Université Grenoble-Alpes) : « Peut-on faire public sans théâtre ? Spectacles dans les espaces périphériques et leurs archives »

Pause

16h : Enquête sur Le Sermon du Rabbin Akib de Voltaire, par Anne DURAND et Hervé LOICHEMOL (compagnie For).

17h30 : discussion finale et clôture du workshop

———

Organisatrices

Justine Mangeant (DYPAC, Université de Versailles-Saint-Quentin) et Lola Marcault (ALITHILA, Université de Lille).

———

Adresses

5 novembre : Théâtre de l'Île Ô (Berge du Rhône, au pied du pont Gallieni, Lyon 7)

6 novembre : ENS de Lyon (parvis Descartes, Lyon 7)

———

Contact

lola.marcault@gmail.com et justine.mangeant@uvsq.fr