Thibaut Sallenave, Des amitiés ordinaires

Pourquoi attendons-nous tant de nos amis ? Nous rêvons l’amitié comme un lien sans faille, fait de confiance, de fidélité et de compréhension. Pourtant, nos amitiés réelles sont rarement à la hauteur de cet idéal. Nous nous décevons, nous nous blessons, nous nous éloignons. Certains amis disparaissent, d’autres nous surprennent. Et les liens que nous pensions indéfectibles se révèlent parfois fragiles. Faut-il pour autant parler d’échec ? En prenant ses distances avec les représentations idéalisées que nous ont léguées la philosophie et la littérature, Thibaut Sallenave explore nos amitiés telles qu’elles sont : imparfaites, ambiguës, changeantes – et pourtant essentielles. Car c’est peut-être en renonçant à demander à l’amitié d’être parfaite que nous pouvons comprendre ce qui fait véritablement sa valeur. Un essai philosophique sensible sur nos liens, leurs fragilités et la place irremplaçable qu’ils occupent dans nos vies.

Thibaut Sallenave, ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de philosophie, est docteur de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et enseigne en classes préparatoires.