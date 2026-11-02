L'ennui et la désillusion dans la littérature française et francophone (Literaport. Revue annuelle de littérature francophone)

Appel à contributions

L’ennui et la désillusion dans la littérature française et francophone

Parmi les affects qui ont profondément marqué l'imaginaire littéraire moderne, l'ennui et la désillusion occupent une place singulière. Associés au désenchantement du monde, à la crise des valeurs et à l'érosion des grands récits collectifs, ils constituent des catégories privilégiées pour appréhender les mutations esthétiques et anthropologiques qui traversent notamment les littératures française et francophones du XIXe au XXIe siècle.

Ils s’y manifestent selon des modalités diverses, liées aux contextes historiques, sociaux, politiques et esthétiques. Ils peuvent affecter les personnages, les narrateurs ou les communautés représentées, mais également informer les formes littéraires elles-mêmes. L’effritement de l’intrigue, la répétition, l’immobilité narrative, le désenchantement du regard ou encore l’ironie constituent autant de procédés susceptibles de traduire ces expériences. À travers les siècles, de la mélancolie romantique au désenchantement postcolonial, en passant par le pessimisme naturaliste, la crise des valeurs fin-de-siècle, l’absurde ou les écritures contemporaines de l’épuisement, l’ennui et la désillusion apparaissent comme des révélateurs privilégiés des transformations de la condition humaine.

Le numéro 13 de notre revue entend interroger les représentations, les fonctions et les enjeux de l’ennui et de la désillusion dans les littératures française et francophones, selon des perspectives théoriques, historiques, comparatistes ou poétiques. Il souhaite ainsi contribuer à une réflexion renouvelée sur deux notions qui, loin de constituer de simples états d’âme individuels, apparaissent comme des catégories essentielles pour comprendre les imaginaires littéraires et les rapports que les œuvres entretiennent avec leur époque.

Axes de réflexion possibles

Sans prétendre à l’exhaustivité, les contributions pourront s’inscrire dans les perspectives suivantes :

- Poétiques de l’ennui et de la désillusion : procédés narratifs, stylistiques et rhétoriques permettant de représenter la lassitude, l’attente, l’échec ou le désenchantement ;

- Figures de l’ennui : personnages ennuyés, désabusés, désœuvrés ou mélancoliques dans les littératures française et francophones ;

- Ennui et modernité : le spleen, le mal du siècle, la crise du sujet moderne et les formes du désenchantement ;

- Désillusion politique, sociale et historique : représentation de l’échec des idéologies, des révolutions, des utopies ou des projets collectifs ;

- Ennui, quotidien et banalité : esthétiques de l’ordinaire, du vide et de l’insignifiance ;

- Naturalisme, décadence et pessimisme : l’ennui comme symptôme de la crise des valeurs à la fin du XIXe siècle ;

- Littératures francophones et désenchantement : expériences de la colonisation, de la décolonisation, de l’exil, de la migration ou des crises identitaires ;

- Genre, identité et désillusion : représentations sexuées ou genrées de l’ennui et du désenchantement ;

- Temporalités de l’attente et de l’épuisement : rapports entre ennui, répétition, ralentissement et immobilité narrative ;

- Philosophie, psychologie et littérature : approches interdisciplinaires de l’ennui et de la désillusion ;

- Ennui, ironie et humour : formes paradoxales de la mise à distance du désenchantement ;

- Réécritures contemporaines de l’ennui et de la désillusion dans les littératures des XXe et XXIe siècles.

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Les propositions privilégiant des corpus peu étudiés, des approches comparatistes ou des perspectives théoriques innovantes seront particulièrement appréciées.

Les résultats de réflexions à ce sujet seront les bienvenus pour composer notre volume. Les textes retenus par le Comité scientifique seront publiés dans le courant de l’année 2027. Nous attendons les contributions pour le 17 janvier 2027. Les articles sont à envoyer à l’adresse suivante : literaport@uni.opole.pl.

Les normes éditoriales figurent sur le site de la revue : https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/l/libraryFiles/downloadPublic/35.