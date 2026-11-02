Mediterraneo e italianità: memorie, lingue, storie e narrazioni in dialogo (Sfax, Tunisie)

(French version below)

CALL FOR PAPERS

CONVEGNO INTERNAZIONALE

«Mediterraneo e italianità: memorie, lingue, storie e narrazioni in dialogo»

Università di Sfax / Facoltà di Lettere e Scienze Umane / Sezione di Lingue Romanze

19 e 20 aprile 2027

«Il Mediterraneo non è un mare, ma una successione di mari; non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre». (Fernand Braudel)

Fin dall'antichità il Mediterraneo si è configurato come uno spazio privilegiato di incontro, confronto e scambio tra popoli, lingue, religioni e culture. Esso rappresenta un territorio simbolico e geografico in cui identità differenti si sono costantemente incrociate, dando vita a processi di contaminazione, trasmissione e rielaborazione culturale che continuano ancora oggi a definire le società delle sue rive.

Come osserva Predrag Matvejević nel suo celebre Breviario mediterraneo, il Mediterraneo non può essere ridotto a una semplice realtà geografica: esso è piuttosto una pluralità di memorie, esperienze e narrazioni che formano una vera e propria civiltà del dialogo. All'interno di tale spazio, l'italianità si presenta come una costruzione storica e culturale complessa, alimentata dai continui scambi con le altre culture mediterranee e dalle molteplici forme di mobilità che hanno segnato la storia della penisola e delle sue comunità nel mondo.

In un'epoca caratterizzata da fenomeni migratori, globalizzazione, trasformazioni linguistiche e ridefinizioni identitarie, interrogarsi sul rapporto tra Mediterraneo e italianità significa riflettere sulle forme attraverso cui le memorie individuali e collettive vengono trasmesse, sulle modalità con cui le lingue costruiscono spazi di appartenenza e sulle narrazioni che contribuiscono a dare senso alle esperienze storiche e culturali.

Le opere di autori come Erri De Luca, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Abdelwahab Meddeb, Tahar Ben Jelloun, Amin Maalouf e di numerosi scrittori delle due sponde del Mediterraneo testimoniano la centralità di questo mare come luogo di attraversamento, frontiera e incontro. In tale prospettiva, la nozione stessa di italianità si apre a interpretazioni plurali, transnazionali e interculturali.

La letteratura italiana ha fatto del Mediterraneo un luogo simbolico: Dante, Boccaccio e Petrarca lo evocano come spazio di cultura e spiritualità; Tabucchi lo racconta come scenario di tensioni politiche e sociali; Magris lo interpreta come metafora di identità fluida. Oggi, le scritture migranti e postcoloniali ridefiniscono l’italianità in chiave mediterranea, mostrando come il mare sia non solo confine, ma orizzonte di scambio. La narrazione diventa così strumento per dare voce a memorie individuali e collettive, intrecciando lingue e storie diverse.

La storia italiana è inseparabile da quella mediterranea. Dai miti fondativi (Ulisse, Enea) alle vicende reali (colonizzazioni, esili, commerci), l’Italia si colloca come ponte tra Oriente e Occidente. Le narrazioni storiche oscillano tra mito e realtà: il Mediterraneo diventa uno spazio simbolico di viaggi e ritorni, di incontri e conflitti. L’italianità si costruisce proprio in questo intreccio, come identità aperta e dinamica, mai chiusa in se stessa.

Partendo da queste considerazioni, il Convegno Internazionale "Mediterraneo e italianità: memorie, lingue, storie e narrazioni in dialogo" intende riunire docenti e dottorandi provenienti da diversi ambiti disciplinari per favorire una riflessione interdisciplinare sul ruolo del Mediterraneo nella costruzione e nella rappresentazione dell'italianità.

Assi tematici

Le proposte potranno affrontare, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, i seguenti temi:

1. Mediterraneo, memoria e costruzione identitaria

· Memorie collettive e patrimoni culturali condivisi;

· Identità mediterranee e identità nazionali;

· Memoria, patrimonio e processi di trasmissione culturale;

· Luoghi della memoria tra le sponde del Mediterraneo;

· Narrazioni della diaspora italiana.

2. Lingue, plurilinguismo e mediazione interculturale

«I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo.»

(Ludwig Wittgenstein)

· La lingua italiana nel contesto mediterraneo;

· Contatti linguistici e fenomeni di ibridazione;

· Traduzione e mediazione interculturale;

· Politiche linguistiche e diffusione dell'italiano;

· Mediterraneo come laboratorio di pluralità culturale e linguistica.

3. Storie mediterranee e mobilità

· Migrazioni storiche e contemporanee;

· Circolazione di idee, persone e saperi;

· Relazioni tra Italia e paesi del Mediterraneo;

· Colonialismo, postcolonialismo e decolonizzazione;

· Esperienze di frontiera e attraversamento.

4. Letteratura e narrazioni del Mediterraneo

«L'identità non è data una volta per tutte: si costruisce e si trasforma lungo tutta l'esistenza.»

(Amin Maalouf)

· Il Mediterraneo nella letteratura italiana;

· Narrazioni dell'esilio, del viaggio e dell'incontro;

· Letterature migranti e scritture transculturali;

· Rappresentazioni dell'altro e dell'alterità;

· Letteratura comparata tra le due sponde del Mediterraneo.

5. Cinema, arti e rappresentazioni culturali

· Il Mediterraneo nelle arti visive;

· Cinema e documentario;

· Musica e culture mediterranee;

· Narrazioni digitali e nuovi media;

· Rappresentazioni dell'italianità nella cultura contemporanea.

6. Didattica della lingua e della cultura italiana

· Insegnamento dell'italiano, lingua straniera;

· Educazione interculturale;

· Innovazione didattica;

· Digital humanities e apprendimento linguistico;

· La cultura italiana come spazio di dialogo mediterraneo.

7. Mediterraneo contemporaneo: sfide e orizzonti

Riprendendo l'invito di Edgar Morin a pensare il Mediterraneo come laboratorio della complessità, questa sezione accoglie contributi dedicati a:

· Dialogo interculturale;

· Cooperazione euromediterranea;

· Diritti umani e cittadinanza;

· Sostenibilità e sviluppo;

· Nuove forme di appartenenza e convivenza.

8. Mediterraneo, lingue e Intelligenza Artificiale: nuove prospettive di memoria e narrazione digitale

Questa sezione intende favorire un dialogo tra italianistica, digital humanities e studi tecnologici, mostrando come l’IA possa diventare strumento di analisi, ma anche oggetto di riflessione critica nel contesto mediterraneo.

• Memorie digitali: l’IA come archivio e strumento di valorizzazione delle memorie mediterranee (testi, mappe, archivi storici).

• Lingue e IA: studio delle contaminazioni linguistiche mediterranee con tecniche di linguistica computazionale e modelli di elaborazione del linguaggio naturale.

• Narrazioni algoritmiche: generazione e reinterpretazione di narrazioni mediterranee attraverso sistemi di IA, con attenzione alle implicazioni estetiche e culturali.

• Etica e identità: riflessioni critiche sull’impatto dell’IA nella costruzione e conservazione delle memorie collettive e delle identità mediterranee.

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Bibliografia essenziale e orientativa

I riferimenti seguenti sono proposti a titolo indicativo e non esaustivo, al fine di suggerire alcune delle principali prospettive di ricerca sul Mediterraneo, le identità nazionali, le mobilità, gli scambi culturali e le molteplici declinazioni dell'italianità nello spazio mediterraneo.

· Abulafia, David, Il grande mare. Storia del Mediterraneo, Mondadori, Milano, 2013.

· Assmann, Jan, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino, 1997.

· Ben Jelloun, Tahar, Partir, Gallimard, Paris, 2006.

· Braudel, Fernand, Grammaire des civilisations, Arthaud, Paris, 1963.

· Braudel, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Armand Colin, Paris, 1949.

· Cassano, Franco, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari, 1996.

· Egidio Ivetic, Il Mediterraneo e l'Italia. Dal mare nostrum alla centralità comprimaria, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022.

· Finzi, Silvia, Memorie italiane di Tunisia, Finzi editore, 2000.

· Galli della Loggia, Ernesto, L'identità italiana, Il Mulino, Bologna, 1998.

· Halbwachs, Maurice, La mémoire collective, PUF, Paris, 1950.

· Isnenghi, Mario, I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 1996.

· Maalouf, Amin, Les Identités meurtrières, Éditions Grasset, Paris, 1998.

· Magris, Claudio, L'infinito viaggiare, Mondadori, Milano, 2005.

· Magris, Claudio, Microcosmi, Garzanti, Milano, 1997.

· Matvejević, Predrag, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano, 2010.

· Medici, Anna Maria; Neve, Mario (a cura di), La Méditerranée-planète. Pour un nouvel atlas d'histoire mondiale, Éditions Mimésis, Paris, 2021.

· Patriarca, Silvana, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza, Roma-Bari, 2010.

· Pendola, Marinette, Gli italiani di Tunisia. Storia di una comunità (XIX-XX secolo), Editoriale Umbra, Foligno, 2007.

· Ricoeur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Éditions du Seuil, Paris, 2000 [La memoria, la storia, l'oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003].

· Said, Edward W., Orientalismo [1978], Feltrinelli, Milano, 1999.

· Speziale, Salvatore (a cura di), Un Mediterraneo di migrazioni. Da Nord a Sud e da Sud a Nord tra passato e presente (XVI-XXI secolo), Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2025.

· Tabucchi, Antonio, Viaggi e altri viaggi, Feltrinelli, Milano, 2013.

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Modalità di partecipazione

La partecipazione al convegno è gratuita. Le spese del viaggio e del soggiorno sono a carico dei partecipanti. Le lingue del convegno sono l’italiano, il francese, l’inglese, l’arabo e lo spagnolo. Si invitano docenti universitari, ricercatori e dottorandi a inviare una proposta di intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: colloque.mediterranee2027@gmail.com, indicando il titolo della comunicazione, un abstract di circa 300 parole e una breve nota biografica. Le proposte dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2026. I proponenti riceveranno comunicazione dell’esito della valutazione entro il 31 gennaio 2027.

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Pubblicazione

Gli autori delle proposte accettate saranno invitati, dopo il convegno, a presentare una versione ampliata del proprio contributo. I testi ricevuti saranno sottoposti a revisione tra pari a doppio cieco (double-blind peer review), a cura di revisori individuati dal Comitato scientifico, ai fini della pubblicazione in un volume collettaneo. Le norme redazionali e le modalità di consegna saranno comunicate successivamente. La pubblicazione degli atti è prevista entro il 2028.

Comitato scientifico

Soumaya Agrebi (Università di Cartagine); Maria Romana Allegri (Sapienza Università di Roma); Elena Beninati (Università di Sfax); Sonia Ben Sadok (Università di Sfax); Soufiane Chaari (Università di Sfax); Maria Rosa Chiapparo (Università di Sfax); Najiba Chkir (Università di Sfax); Marco Cilento (Sapienza Università di Roma); Nancy De Leo (Università di Messina); Antonio Cusumano (Università degli Studi di Palermo); Elisa De Roberto (Università Roma Tre); Camillo Faverzani (Université Paris 8); Barbara Meazzi (Université Côte d'Azur, Nizza); Anna Maria Medici (Università di Urbino); Alessandra Mignolli (Sapienza Università di Roma); Mariangela Monaca (Università di Messina); Florinda Nardi (Università di Roma Tor Vergata); Abdeljabbar Oumerzoug (Università di Sfax); Rosa Piro (Università di Napoli L'Orientale); Carmelo Russo (Sapienza Università di Roma); Khadija Selmi (Università di Sfax); Asma Souissi (Università di Sfax); Saber Souissi (Università di Sfax); Salvatore Speziale (Università di Messina); Sabrina Stroppa (Università per Stranieri di Perugia); Roxana Utale (Università di Bucarest).

Comitato organizzativo

Aicha Awedni (Università di Sfax); Maher Baghdedi (Université de Sfax); Elena Beninati (Università di Sfax); Sonia Ben Sadok (Università di Sfax); Soufiane Chaari (Università di Sfax); Maria Rosa Chiapparo (Università di Sfax); Ghada Dghaisse (Università di Sfax); Azhar Elloumi (Università di Sfax); Fathia Ibrahmi (Università di Sfax); Takwa Jlassi (Università di Sfax); Ahlem Lahyani (Università di Sfax); Sarra Mabrouki (Università di Sfax); Abdeljabbar Oumerzoug (Università di Sfax); Khadija Selmi (Università di Sfax); Asma Souissi (Università di Sfax).

Coordinatori del convegno

Sonia Ben Sadok (Università di Sfax)

Soufiane Chaari (Università di Sfax)

Khadija Selmi (Università di Sfax)

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APPEL À COMMUNICATIONS



COLLOQUE INTERNATIONAL



«Méditerranée et italianité : mémoires, langues, histoires et récits en dialogue»

Université de Sfax, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines



Section des Langues Romanes

19 et 20 avril 2027

«La Méditerranée n'est pas une mer, mais une succession de mers ; non une civilisation, mais une série de civilisations empilées les unes sur les autres». (Fernand Braudel)

Depuis l'Antiquité, la Méditerranée s’affirme comme un espace privilégié d'échanges, de dialogue et de confrontations entre peuples, langues, religions et cultures. Elle constitue un territoire à la fois géographique et symbolique où des identités multiples se sont continuellement croisées, donnant naissance à des processus d'hybridation, de réélaboration culturelle et de transmission qui façonnent, aujourd'hui encore, les sociétés de ses différentes rives.

Comme l'a souligné Predrag Matvejević dans son célèbre Bréviaire méditerranéen, la Méditerranée ne saurait être réduite à une simple réalité géographique. Elle apparaît plutôt comme une pluralité de mémoires, d'expériences et de récits formant une véritable civilisation du dialogue. Au sein de cet espace complexe, l'italianité se présente comme une construction historique et culturelle nourrie par les échanges constants avec les autres cultures méditerranéennes ainsi que par les multiples formes de mobilité qui ont marqué l'histoire de la péninsule italienne et de ses communautés dispersées à travers le monde.

À une époque caractérisée par les migrations, la mondialisation, les mutations linguistiques et la redéfinition des appartenances identitaires, s'interroger sur les relations entre Méditerranée et italianité revient à réfléchir aux modalités de transmission des mémoires individuelles et collectives, au rôle des langues dans la construction des espaces d'appartenance et aux récits qui donnent sens aux expériences historiques et culturelles.

Les œuvres d'auteurs tels qu'Erri De Luca, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Abdelwahab Meddeb, Tahar Ben Jelloun ou Amin Maalouf témoignent de la centralité de la Méditerranée comme espace de circulation, de frontière et de rencontre. Dans cette perspective, la notion même d'italianité s'ouvre à des interprétations plurielles, transnationales et interculturelles.

En effet, la littérature italienne a fait de la Méditerranée un lieu symbolique privilégié. Dante, Boccace et Pétrarque la représentent comme un espace de culture et de spiritualité ; Antonio Tabucchi en fait le théâtre de tensions politiques et sociales ; Claudio Magris l'interprète comme la métaphore d'une identité fluide et ouverte. Aujourd'hui, les écritures migrantes et postcoloniales redéfinissent l'italianité à travers une perspective méditerranéenne, montrant que la mer est moins une frontière qu'un horizon d'échanges et de circulation.

Par ailleurs, l’histoire de l'Italie est également indissociable de celle de la Méditerranée. Des mythes fondateurs d'Ulysse et d'Énée aux réalités historiques des migrations, des échanges commerciaux et des processus de colonisation, l'Italie apparaît comme un pont entre Orient et Occident. Les récits historiques oscillent ainsi entre mythe et réalité, tandis que la Méditerranée devient un espace symbolique de départs, de retours, de rencontres et de conflits. L'italianité se construit précisément dans cet entrelacement d'expériences, comme une identité ouverte, dynamique et en perpétuelle transformation.

Partant de ces réflexions, le colloque international « Méditerranée et italianité : mémoires, langues, histoires et récits en dialogue » entend réunir enseignants, chercheurs et doctorants issus de divers horizons disciplinaires afin de promouvoir une réflexion interdisciplinaire sur le rôle de la Méditerranée dans la construction, la transmission et la représentation de l'italianité.

Axes thématiques

Les propositions pourront porter, à titre indicatif et non limitatif, sur les thèmes suivants :

1. Méditerranée, mémoire et construction identitaire

· Mémoires collectives et patrimoines culturels partagés ;

· Identités méditerranéennes et identités nationales ;

· Mémoire, patrimoine et processus de transmission culturelle ;

· Lieux de mémoire entre les différentes rives de la Méditerranée ;

· Récits de la diaspora italienne.

2. Langues, plurilinguisme et médiation interculturelle

«Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde». (Ludwig Wittgenstein)

· La langue italienne dans l'espace méditerranéen ;

· Contacts linguistiques et phénomènes d'hybridation ;

· Traduction et médiation interculturelle ;

· Politiques linguistiques et diffusion de l'italien ;

· La Méditerranée comme laboratoire de pluralité culturelle et linguistique.

3. Histoires méditerranéennes et mobilités

· Migrations historiques et contemporaines ;

· Circulation des idées, des personnes et des savoirs ;

· Relations entre l'Italie et les pays méditerranéens ;

· Colonialisme, postcolonialisme et décolonisation ;

· Expériences de frontière et de traversée.

4. Littérature et récits de la Méditerranée

«L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes ; elle se construit et se transforme tout au long de l'existence». (Amin Maalouf)

· La Méditerranée dans la littérature italienne ;

· Récits de l'exil, du voyage et de la rencontre ;

· Littératures migrantes et écritures transculturelles ;

· Représentations de l'altérité ;

· Littérature comparée entre les deux rives de la Méditerranée.

5. Cinéma, arts et représentations culturelles

· La Méditerranée dans les arts visuels ;

· Cinéma et documentaire ;

· Musiques et cultures méditerranéennes ;

· Narrations numériques et nouveaux médias ;

· Représentations de l'italianité dans la culture contemporaine.

6. Didactique de la langue et de la culture italiennes

· Enseignement de l'italien langue étrangère ;

· Éducation interculturelle ;

· Innovation pédagogique ;

· Humanités numériques et apprentissage des langues ;

· La culture italienne comme espace de dialogue méditerranéen.

7. Méditerranée contemporaine : défis et perspectives

Dans le prolongement de la réflexion d'Edgar Morin sur la Méditerranée comme laboratoire de la complexité, cet axe accueillera des contributions consacrées à :

· Dialogue interculturel ;

· Coopération euro-méditerranéenne ;

· Droits humains et citoyenneté ;

· Durabilité et développement ;

· Nouvelles formes d'appartenance et de coexistence.

8. Méditerranée, langues et intelligence artificielle : nouvelles perspectives pour la mémoire et les récits numériques

Cet axe vise à favoriser le dialogue entre les études italiennes, les humanités numériques et les études technologiques, en montrant comment l'intelligence artificielle peut constituer à la fois un outil d'analyse et un objet de réflexion critique dans le contexte méditerranéen.

· Mémoires numériques : l'intelligence artificielle comme instrument d'archivage et de valorisation des mémoires méditerranéennes (textes, cartes, archives historiques) ;

· Langues et intelligence artificielle : étude des contacts et des hybridations linguistiques méditerranéennes grâce aux méthodes de linguistique computationnelle et au traitement automatique des langues ;

· Récits algorithmiques : génération et réinterprétation de récits méditerranéens à travers les systèmes d'intelligence artificielle, avec une attention particulière portée aux implications esthétiques et culturelles ;

· Éthique et identités : réflexions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la construction, la conservation et la transmission des mémoires collectives et des identités méditerranéennes.

Bibliographie essentielle et orientations de recherche

Les références bibliographiques présentées ci-après sont fournies à titre indicatif et non exhaustif. Elles permettent d’esquisser certaines des principales orientations de la recherche relatives à la Méditerranée, aux constructions identitaires nationales, aux dynamiques de mobilité, aux transferts culturels ainsi qu’aux diverses déclinaisons de l’italianité dans l’espace méditerranéen.

· Abulafia, David, Il grande mare. Storia del Mediterraneo, Mondadori, Milano, 2013.

· Assmann, Jan, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino, 1997.

· Ben Jelloun, Tahar, Partir, Gallimard, Paris, 2006.

· Braudel, Fernand, Grammaire des civilisations, Arthaud, Paris, 1963.

· Braudel, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Armand Colin, Paris, 1949.

· Cassano, Franco, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari, 1996.

· Egidio Ivetic, Il Mediterraneo e l'Italia. Dal mare nostrum alla centralità comprimaria, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022.

· Finzi, Silvia, Memorie italiane di Tunisia, Finzi editore, 2000.

· Galli della Loggia, Ernesto, L'identità italiana, Il Mulino, Bologna, 1998.

· Halbwachs, Maurice, La mémoire collective, PUF, Paris, 1950.

· Isnenghi, Mario, I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 1996.

· Maalouf, Amin, Les Identités meurtrières, Éditions Grasset, Paris, 1998.

· Magris, Claudio, L'infinito viaggiare, Mondadori, Milano, 2005.

· Magris, Claudio, Microcosmi, Garzanti, Milano, 1997.

· Matvejević, Predrag, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano, 2010.

· Medici, Anna Maria; Neve, Mario (a cura di), La Méditerranée-planète. Pour un nouvel atlas d'histoire mondiale, Éditions Mimésis, Paris, 2021.

· Patriarca, Silvana, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza, Roma-Bari, 2010.

· Pendola, Marinette, Gli italiani di Tunisia. Storia di una comunità (XIX-XX secolo), Editoriale Umbra, Foligno, 2007.

· Ricoeur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Éditions du Seuil, Paris, 2000 [La memoria, la storia, l'oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003].

· Said, Edward W., Orientalismo [1978], Feltrinelli, Milano, 1999.

· Speziale, Salvatore (a cura di), Un Mediterraneo di migrazioni. Da Nord a Sud e da Sud a Nord tra passato e presente (XVI-XXI secolo), Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2025.

· Tabucchi, Antonio, Viaggi e altri viaggi, Feltrinelli, Milano, 2013.

Modalités de participation

La participation au colloque est gratuite. Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des participants. Les langues du colloque sont : l'italien ; le français ; l’arabe ; l’espagnol e l'anglais. Les enseignants, les chercheurs et les doctorants sont invités à soumettre une proposition comprenant :

· le titre de la communication ;

· un résumé d'environ 300 mots ;

· une courte notice bio-bibliographique.

Les propositions devront être envoyées au plus tard le 31 décembre 2026 à l’adresse suivante : colloque.mediterranee2027@gmail.com

Les résultats de la sélection seront communiqués avant le 31 janvier 2027. Les auteurs des propositions retenues seront invités à soumettre une version développée de leur contribution après la tenue du colloque, selon les modalités qui seront précisées ultérieurement.

Publication

Les contributions reçues seront soumises à une procédure d’évaluation par les pairs en double aveugle (double-blind peer review), assurée par des évaluateurs désignés par le Comité scientifique, en vue de leur publication dans un volume collectif. Les modalités éditoriales ainsi que les consignes de rédaction seront communiquées aux auteurs après le colloque. Les actes seront publiés au cours de l'année 2028.

Comité scientifique

Soumaya Agrebi (Université de Carthage) ; Maria Romana Allegri (Sapienza Università di Roma) ; Elena Beninati (Université de Sfax) ; Sonia Ben Sadok (Université de Sfax) ; Soufiane Chaari (Université de Sfax) ; Maria Rosa Chiapparo (Université de Sfax) ; Najiba Chkir (Université de Sfax) ; Marco Cilento (Sapienza Università di Roma) ; Antonio Cusumano (Université de Palerme) ; Nancy De Leo (Université de Messine) ; Elisa De Roberto (Université de Rome III) ; Camillo Faverzani (Université Paris 8) ; Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur, Nice) ; Anna Maria Medici (Université d’Urbino) ; Alessandra Mignolli (Sapienza Università di Roma) ; Mariangela Monaca (Université de Messine) ; Florinda Nardi (Université de Rome Tor Vergata) ; Abdeljabbar Oumerzoug (Université de Sfax) ; Rosa Piro (Université de Naples « L’Orientale ») ; Carmelo Russo (Sapienza Università di Roma) ; Khadija Selmi (Université de Sfax) ; Asma Souissi (Université de Sfax) ; Saber Souissi (Université de Sfax) ; Salvatore Speziale (Université de Messine) ; Sabrina Stroppa (Université pour Étrangers de Pérouse) ; Roxana Utale (Université de Bucarest).

Comité d’organisation

Aicha Awedni (Université de Sfax) ; Maher Baghdedi (Université de Sfax) ; Elena Beninati (Université de Sfax) ; Sonia Ben Sadok (Université de Sfax) ; Soufiane Chaari (Université de Sfax) ; Maria Rosa Chiapparo (Université di Sfax) ; Ghada Dghaisse (Université de Sfax) ; Azhar Elloumi (Université de Sfax) ; Fathia Ibrahmi (Université de Sfax) ; Takwa Jlassi (Université de Sfax) ; Ahlem Lahyani (Université de Sfax) ; Sarra Mabrouki (Université de Sfax) ; Abdeljabbar Oumerzoug (Université de Sfax) ; Khadija Selmi (Université de Sfax) ; Asma Souissi (Université de Sfax).



Responsables du colloque

Sonia Ben Sadok (Université de Sfax)

Soufiane Chaari (Université de Sfax)

Khadija Selmi (Université de Sfax)