Lectures bilingues de poétesses du Cinquecento. Séance 1 : Isabella Morra, une poétesse assassinée (Genève)

La Fondation Barbier-Mueller pour l’étude de la poésie italienne de la Renaissance a le plaisir de vous inviter, le lundi 16 novembre prochain, de 18h15 à 19h (salle PHIL 102 du bâtiment Philosophes), à la première de ses Lectures poétiques bilingues, qui seront consacrées cette année aux poétesses du Cinquecento. Au programme le 16 novembre : le canzoniere inachevé d’Isabella Morra, poétesse victime d’un crime d’honneur à l’âge d’environ 25 ans.

Constance Carta, Victoria Rimbert et Frédéric Tinguely tenteront de redonner vie à cette voix autrefois étouffée.