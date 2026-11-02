La fête, quelles possibilités émancipatrices ? (Toulouse)

Colloque international et pluridisciplinaire Jeunes chercheur-euses

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La fête, quelles possibilités émancipatrices ?

2-3-4 juin 2027

Université Jean Jaurès

Organisateurices : Elsa Dorlin, Mickaël Foessel, Alhy Leleu, Charlotte Piarulli, Nathan Pinier Golfier

Ce colloque entend s’intéresser aux pratiques de la fête et plus particulièrement à celles relatives aux musiques technos.

Longtemps marginalisées et associées aux minorités de genre, de sexe et de race, la techno s'est progressivement imposée comme l'une des formes dominantes de la fête dans les sociétés occidentales du XXIème siècle. Alors qu’elle privilégiait la sélection des participant.es, l’intimité protectrice d’un lieu clos ou la clandestinité, la gratuité, l'autogestion, elle s’étend aujourd’hui à toutes les classes de la société à l’occasion de rassemblements de plus en plus massifs et commerciaux, qui font l'objet d'une large publicité. Qu’est-ce que ce déplacement des marges vers le cœur de l’industrie du divertissement raconte non seulement de ce milieu, mais de la pratique festive en générale ? Est-il encore possible de faire du festif un événement contestataire alors même que les modalités subversives sont évidées de leurs pouvoirs ?

Parallèlement, on assiste à une criminalisation (qui a connu une accélération avec la pandémie et sa gestion policière et plus récemment avec le projet de loi Ripost) de toute fête cherchant à déborder les cadres institués ou à s’en protéger. Que dit de la répression, parfois mortelle, de la fête et des fêtards.e.s de la société actuelle ? De quoi l'Etat se sent-il menacé et à quoi s'attaque-t-il lorsqu'il empêche ces rassemblements festifs ? Qu’est-ce qui est alors perdu ?

Coincée entre l’effacement et la répression d'un côté et l'aseptisation commercialisée de l’autre, la fête dans sa dimension subversive apparaît menacée : que reste-t-il de ses possibilités émancipatrices ? Ce colloque cherchera à explorer les tensions et ambiguïtés de la fête comme expérience individuelle et collective, à la fois espace d'expérimentation et de subversion et soupape d'une société productiviste. Pour cela, il privilégiera une approche pluridisciplinaire, en faisant intervenir des chercheur.euse.s de différents pays en sciences humaines et sociales (philosophie, littérature, sociologie, histoire, anthropologie), mais également des acteurs et actrices du milieu : DJ, collectifs militants, associatifs (impliqués dans l'organisation d'événements ou la prévention des risques) et artistes (événement musicaux, prestations théâtrales, lectures publiques). Il encouragera aussi les études transversales qui s’intéresseront tant aux lieux qu'aux pratiques festives. A quelles conditions une fête peut-elle être émancipatrice ?

Pour ce faire, nous proposons aux participant-e-s de situer leurs propositions parmi ces axes de réflexion :

Axe 1 - Anthropologie, histoire et théories de la fête

Des carnavals aux raves, la fête est souvent considérée comme un invariant anthropologique, que l'on trouverait sous des formes diverses dans l'ensemble des sociétés à travers l'Histoire. Ce constat invite à interroger en premier lieu ce qui permet de qualifier un évènement de fête, ainsi que les fonctions que les fêtes peuvent remplir au sein d'une société et qui expliqueraient qu'on en trouve des traces depuis l'Antiquité et toutes les régions du monde.

Cet axe se veut donc à la fois théorique et historique puisqu'il s'intéresse autant aux conceptualisations de la fête comme phénomène social qu'aux études de cas portant sur des formes de fêtes géographiquement et historiquement situées. Le dialogue entre des définitions et des caractérisations abstraites de la fête et des illustrations concrètes de fête apparait en effet crucial pour ne pas figer l'objet fête mais remettre sans cesse au travail notre vision de celui-ci, afin de demeurer ouvert.es à ses évolutions.A ce titre, cet axe pourra accueillir des communications portant sur une théorisation de la fête (peut-on produire un concept minimal de la fête ? comment celui-ci peut être informé par l'histoire et/ ou l'anthropologie ?) et le rôle des arts dans celle-ci (musique, danse mais aussi chant, scénographie, photo et/ ou vidéo)

A ce titre, cet axe accueille notamment les propositions portant sur l'histoire des free parties et des raves développé en Europe de l'Ouest dans les années 1980 en tant que celles-ci nous semblent emblématiques d'une certaine culture de la fête contemporaine. Elles incarnent en effet le potentiel à la fois subversif et commercial des soirées technos, dans une tension entre les valeurs à l'origine des free parties et le succès d'un phénomène culturel de masse. Il s'agit donc d'analyser l'évolution des free parties afin d'en saisir les éventuels points de ruptures et de venir questionner l'homogénéité de ce mouvement culturel (Dans quelle mesure la scène techno a-t-elle été façonnées par des luttes politiques ? Inversement, quelle place pour l’histoire de la techno au sein de la « grande histoire » politique ? Quelle corrélation entre les dynamiques politiques et celles de la scène et des musiques technos ?Peut-on produire une histoire politique de la musique ?)Les propositions portant sur des modalités invisibilisées de faire la fête, notamment celles pratiquées par des communautés minorisées (personnes sexisées, racisées, handicapées et/ ou précarisées) sont donc particulièrement bienvenues en tant qu'elles rendent possibles l'écriture de généalogies alternatives des scènes technos.

De la même façon, cet axe pourra accueillir des propositions qui réfléchiront à la communicabilité de l'expérience festive: que (peut-on) décrire ou raconter ? Pourquoi, pour qui, comment ?

Axes 2 : Phénoménologie de la fête

Cet axe porte sur la fête en tant qu'expérience subjective, corporelle et existentielle, mais aussi collective, puisque la fête est indissociable d'une forme de partage et d'intersubjectivité spécifique, souvent avec des inconnu.es, qui participe à en faire un évènement à part dans une société socialement stratifiée.

Il s'agit alors de narrer l'expérience corporelle de la danse et de la musique, individuelle ou collective qui s'étend souvent sur plusieurs heures, et qui vient troubler les repères temporels et sensoriels habituels, la nature nocturne de la fête renforçant ce brouillage du rapport au monde. Quelles expériences du corps, de soi et des autres sont rendues possibles par le contexte d'une fête ? En quoi la musique techno, et plus généralement la musique répétitive, participe-t-elle à cette expérience limite, parfois décrite comme au bord de la dépersonnalisation ? Et que fait cette expérience au sujet qui la vit, que reste-t-il de la fête une fois de retour dans son quotidien ?

Toute expérience festive étant située, la question de la détermination du lieu de la fête, ainsi que les conséquences de celui-ci sur les fêtard.es peuvent être questionnées: cet axe recouvre donc également celui des lieux et de leurs investissement par les publics: qu’est-ce qui détermine le lieu d’une fête ? que permet ou ne permet pas la clôture ? peut-on penser un dancefloor non urbain ? Comment y a cours ce qui d’ordinaire est jugé marginal, ou illicite, et comment dans ce contexte ces définitions sont questionnées ? L’élargissement du public et des salles a-t-il radicalement transformé la musique techno, les manières de composer un set et de faire danser les gens ?

Par ailleurs, la fête est aussi un moment privilégié pour la prise de substances psychoactives, lesquelles peuvent être considérées comme un de ses piliers, avec la musique et la danse. Dès lors, cet axe inclut aussi toutes les propositions portant sur l'usage de drogues dans des contextes festifs, sur ses fonctions et sa place dans les soirées technos contemporaines ou dans d'autres espaces festifs.

Axe 3 - Politiques de la fête : entre répression et marchandisation

Le passage de la loi RIPOST cet été en France, alors même que certains festivals de musique techno dont le prix d'entrée s'élève à plusieurs centaines d'euros réunissent des milliers de participant.es tous les étés, vient révéler les tensions au cœur de la fête contemporaine.

Plus spécifiquement il vient souligner le fossé grandissant entre des formes de fêtes acceptables, car inscrite dans un système capitaliste globalisé et légitimée par les institutions étatiques, des formes jugées dangereuses, car spontanées, marginales et auto-gérées. Ce fossé dans le traitement politique et médiatique de la fête peut aussi se voir comme un fossé socioéconomique, voire socioracial, au sein des populations autorisées à faire la fête. Si cette polarisation mérite d'être examinée, il ne s'agit toutefois pas d'opposer les fêtes illégales aux fêtes légales dans un manichéisme facile, mais d'identifier ce qui peut demeurer subversif dans les soirées en clubs fermés et à l'inverse, comment les free parties peuvent elle-même participer à la pérennisation du système en offrant une soupape de décompression face à un quotidien aliénant.

Cet axe invite donc à réfléchir sur la place de la fête dans l'économie contemporaine, et sur ce qu'il peut lui rester d'émancipateur lorsqu'elle devient un bien de consommation ou un espace de reproduction de la force de travail. Il invite aussi à questionner l'obsession d'un pouvoir politique sécuritaire vis-à-vis des free parties : celles-ci représentent-elles un réel danger pour l'ordre social institué ou avons-nous à faire à une "panique morale" ?

Cet axe accueille donc les propositions ayant trait aux politiques et aux économies de la fête et notamment à la criminalisation des raves et à leur récupération par l'industrie du divertissement, ainsi qu'aux formes de résistance qui ont émergé face à ces processus (par quels moyens l’industrie du divertissement a-t-elle progressivement captée la scène techno ? cet élargissement de la scène techno signifie-t-il nécessairement sa perte de radicalité ou est-ce un moyen de politiser un public jusqu’alors inaccessible (et si oui, à quelles conditions ?); Qu'est-ce que la gratuité, l'autogestion et la liminalité apportent à la fête ?; Pourquoi la loi Ripost s'en prend précisément au modèle de la free-party et comment cela vient -il questionner les formes de fêtes plus "acceptées" par le système ? Comment ces derniers se positionnent-ils par rapport aux formes moins commerciales et légales de fête ?; Comment une fête peut-elle déborder ?)

Axe 4 : Paradoxes, compromis et organisation d'une fête aujourd'hui

Dans ce dernier axe, l'enjeu est d'interroger les multiples contradictions qui traversent les fêtes contemporaines, lesquelles constituent autant de pistes de réflexions sur leur potentiel émancipateur.

Aussi, la pratique du safe space, promue depuis plusieurs décennies par des fétard.es face aux violences sexistes et sexuelles ayant lieu au cours des soirées festives, ainsi que la démocratisation des dispositifs de prévention au sein des free parties et des festivals de musique, mettent en lumière l'impossibilité de penser la fête comme un espace hors du monde. Dès lors, il s'agit d'analyser comment les dynamiques de domination existantes dans la société peuvent être reconduites dans des événements pensés comme libertaires et égalitaires. Il s'agit réciproquement de rendre compte du potentiel émancipateur de ces espaces vis-à-vis de certaines normes et des injonctions sociales, et des éléments de la fête qui favorisent ces subversions temporaires, notamment en matière de genre et d'orientation sexuelle.

Partant de là, cet axe accueille les propositions se penchant sur les formes de sociabilité permises ou entravées par les fêtes techno, ainsi que les modalités d'organisation et de coopération mises en place pour créer dans ces événements des formes de faire-ensemble ou d'être-ensemble, alternatives et émancipatrices (quelles conditions pour une fête véritablement émancipatrice des corps ? Que permettent comme expression et transformation de soi les différents espaces festifs ?; En quoi la fête peut-elle être le terreau pour penser de nouvelles façons de faire collectif ou de déjouer des logiques de domination ? A l'inverse, comment ces dernières peuvent-elles se retrouver reconduites dans ces espaces ?

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Informations pratiques :

Les propositions devront s'inscrire dans au moins un des axes mentionnés (ceux-ci n'étant pas exclusifs les uns des autres). Tous les projets de communication sont les bienvenus et nous encourageons particulièrement les jeunes chercheur.euses (doctorant.es, masterant.es ou jeunes docteur.es) à adresser leurs propositions.

Langues du colloque : français, anglais

Durée des présentations : 20min + 10 min de discussion + 30mn de discussion générale avec public à la fin

Proposition de communication : Un titre, 5 mots-clefs et un résumé de 400 à 500 mots (bibliographie comprise). L’organisation ne peut pas proposer de financement aux contributeur.trices aux ateliers.

Les propositions doivent être déposées au plus tard le 20 décembre 2026 en suivant ce lien: https://framaforms.org/candidature-colloque-la-fete-quelles-possibilites-emancipatrices-1793518772

Elles seront examinées par le comité scientifique qui communiquera ses décisions à la fin du mois de janvier 2027.