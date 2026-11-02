Séminaire EUPRAXIE : Cultures populaires et vie démocratique (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Co-organisation : Loïs REKIBA et Sandra LAUGIER (ISJPS, PEPR ICCARE)

Les séances se déroulent en présentiel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maison de la Philosophie, 5e étage, salle 508, 13 rue du Four, 75006 Paris. La participation nécessite une inscription auprès de Lois.Rekiba@univ-paris1.fr.

Le projet EUPRAXIE, dirigé par Sandra Laugier dans le cadre du PEPR ICCARE, étudie la manière dont les industries culturelles et créatives transmettent des valeurs démocratiques, font place à la diversité des expériences et entretiennent le lien social en temps de crise. Il réunit chercheur·se·s, professionnel·le·s de la création et publics.

Le séminaire EUPRAXIE se propose d’y contribuer en s’intéressant à la culture populaire sous toutes ses formes : séries, cinéma, musique, jeux vidéo, bande dessinée, pratiques numériques, etc. Ces œuvres et ces usages comptent en effet parmi les principaux lieux où une société se raconte, discute ses valeurs et imagine son avenir. Le séminaire se penche autant sur les récits produits que sur les pratiques professionnelles qui les font naître et sur les publics qui s’en emparent, s’y attachent et les font vivre.

À la croisée de la philosophie, des sciences sociales et des études culturelles, les séances interrogeront ce que les cultures populaires font à la vie démocratique. Elles porteront sur la part critique de ces cultures et sur les formes que cette vie peut prendre, sur les liens qu’elles nouent entre les individus, et sur leur capacité à aider à traverser les crises et à imaginer des futurs possibles. Chaque séance accueille un·e ou plusieurs intervenant·e·s, dont l’exposé est suivi d’une discussion avec un·e répondant·e.

Premières séances

Lundi 9 novembre 2026, 15h-17h

Robert SINNERBRINK (Macquarie University)

Sceptical Variations in Pluribus

Mercredi 25 novembre 2026, 15h-17h

Piergiorgio DONATELLI (Sapienza Università di Roma)

The Televisual Condition: Privacy, the Ordinary, and Democracy

Lundi 11 janvier 2027, 15h-17h

Éric MAIGRET (Université Sorbonne Nouvelle)

Les cultural studies en France, une réception à venir ?

Mercredi 27 janvier 2027, 15h-17h

Rita FELSKI (University of Virginia)

What Cultural Studies Got Right—and What It Didn’t

Mercredi 3 février 2027, 15h-17h

Brian PRICE (University of Toronto) and David RODOWICK (The University of Chicago)

Political Seriousness and the Problem of Betrayal

Séances suivantes

Mercredi 24 mars, lundi 19 avril, lundi 10 mai et mercredi 23 juin 2027, 15h-17h.

Programme à venir.

Plus d’informations : https://pepr-iccare.fr/crises-et-resilience/

Une action du projet ciblé EUPRAXIE du PEPR ICCARE (France 2030, ANR). Le programme de recherche ICCARE bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-23-PEIC-0001.