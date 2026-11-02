Arcipelago Anedda (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouveau séminaire, intitulé "Arcipelago Anedda", co-organisé par Isabel Violante et Giuliana di Febo Severo, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le CMMC, Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (Université Côte d'Azur). Des chercheurs et chercheuses, des éditeurs et éditrices, des traducteurs et traductrices, vont se réunir une fois par mois pour explorer ensemble l'œuvre de la poétesse italienne Antonella Anedda.

Antonella Anedda, née en 1955 à Rome, s'est formée en histoire de l'art pour devenir ensuite universitaire et traductrice de littérature française et anglaise. Son oeuvre est reconnue et traduite en plusieurs langues. Plusieurs de ses livres sont déjà publiés en français, d'autres sont à venir, de poésie et de prose. Ce séminaire serait le bouillon de culture de la réflexion francophone sur sa création et sa réception.

Lors de cette première séance, Andrea Bongiorno et Martina Mileto présenteront deux communications et échangeront sur le thème "Le mythe comme relation".

Il faut absolument s'inscrire via le QRcode, samedi 7 novembre de 10:30 à 12:30.

Possibilité de suivre via un lien zoom qu'il faut demander à isabel.violante@univ-paris1.fr