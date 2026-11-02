Colloque d'Agrégation : Musset, Lorenzaccio

COLLOQUE D’AGREGATION :

MUSSET, LORENZACCIO

Les 4-5 décembre 2026

organisé par Florence Naugrette (CELLF- Sorbonne Université) et Henri Scepi (CRP19 – Sorbonne nouvelle)

Programme

Vendredi 4 décembre (16h-19h)

Sorbonne Université (17 rue de la Sorbonne, Paris 75005), amphithéâtre Milne-Edwards

Modération : Florence Naugrette

16h-17h15 : Conférences inaugurales

Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie) : La pensée de la fin

Esther Pinon (UNiversité de Rennes 2) : « Est-ce un paysage ou un portrait » : verticalité et horizontalité

17h30-19h : Table ronde : Mettre en scène Lorenzaccio

Georges Lavaudant, Sylvain Ledda, Daniel Loayza, Daniel Mesguich et Bertrand Marchal

Samedi 5 décembre (10h-17h)

Sorbonne nouvelle (8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris), amphithéâtre 500

Modération : Henri Scepi

10h-11h : Espaces I

Sophie Mentzel (Université de Tours) : La rue

Gabrielle Bornancin (Université de Grenoble-Alpes) : Portes et fenêtres

11h15-12h15 : Espaces II

Vincent Vivès (Université Paris-Cité) : Le cheval de bataille romantique

Valentina Ponzetto (Université de Lausanne) : Un cinéma dans un fauteuil

14h-15h30 : Styles

Jacques Durrenmatt (Sorbonne Univeristé) : Parures et parlures

Thomas Conrad (ENS Ulm) : « La hideuse comédie que tu joues » ?

15h45-16h45 : Identité et vérité

GIanni Iotti (Université de Pise) : La vérité dédoublée

Martine Lavaud (Université d’Artois) : Varius, Multiplex, Multiformis : problématique de l’identité