Colloque d'Agrégation : Musset, Lorenzaccio

COLLOQUE D’AGREGATION :
MUSSET, LORENZACCIO
Les 4-5 décembre 2026
organisé par Florence Naugrette (CELLF- Sorbonne Université) et Henri Scepi (CRP19 – Sorbonne nouvelle)
Programme
Vendredi 4 décembre (16h-19h)
Sorbonne Université (17 rue de la Sorbonne, Paris 75005), amphithéâtre Milne-Edwards
Modération : Florence Naugrette
16h-17h15 : Conférences inaugurales
Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie) : La pensée de la fin
Esther Pinon (UNiversité de Rennes 2) : « Est-ce un paysage ou un portrait » : verticalité et horizontalité
17h30-19h : Table ronde : Mettre en scène Lorenzaccio
Georges Lavaudant, Sylvain Ledda, Daniel Loayza, Daniel Mesguich et Bertrand Marchal
Samedi 5 décembre (10h-17h)
Sorbonne nouvelle (8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris), amphithéâtre 500
Modération : Henri Scepi
10h-11h : Espaces I
Sophie Mentzel (Université de Tours) : La rue
Gabrielle Bornancin (Université de Grenoble-Alpes) : Portes et fenêtres
11h15-12h15 : Espaces II
Vincent Vivès (Université Paris-Cité) : Le cheval de bataille romantique
Valentina Ponzetto (Université de Lausanne) : Un cinéma dans un fauteuil
14h-15h30 : Styles
Jacques Durrenmatt (Sorbonne Univeristé) : Parures et parlures
Thomas Conrad (ENS Ulm) : « La hideuse comédie que tu joues » ?
15h45-16h45 : Identité et vérité
GIanni Iotti (Université de Pise) : La vérité dédoublée
Martine Lavaud (Université d’Artois) : Varius, Multiplex, Multiformis : problématique de l’identité