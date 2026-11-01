"Se moquer de la philosophie" séminaire de Bruno Clément, séance du 4 novembre 2026

« Se moquer de la philosophie »

La prochaine séance de notre séminaire se tiendra, comme prévu, le mercredi 4 nov embre, de 18h à 20h

La Sorbonne, qui nous accueille habituellement, sera vraisemblablement fermée à cette date et à cette heure. Nous travaillerons donc exclusivement en ligne. Pour participer à la visioconférence, cliquez sur ce lien :

https://visio.numerique.gouv.fr/zfo-ylyg-lso (pour participer par téléphone, composez le +33 9 79 94 06 78 et saisissez ce code : 297 632 9845#)

Pour cette troisième séance, je lirai principalement des textes de Roland Barthes, Blaise Pascal, Jacques-Bénigne Bossuet, et un extrait du Gorgias de Platon (vous aurez accès à tous ces textes en les demandant à bpe.clement@gmail.com).

Pascal dit exactement: « Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher ». Et il va jusqu’à dire que Platon, Aristote, qu’on aurait tort de se représenter comme des gens austères ou ennuyeux, ont proposé leurs théories, fait leurs propositions, comme en se jouant, comme en souriant.

Nous examinerons donc à la fois l’arrière-pays pascalien, celui qui permet que s’énonce un paradoxe comme celui-ci, mais aussi les textes de Nietzsche, qui aimait tant se moquer – et de tous! – de Kant, qui fustige en les ridiculisant ceux qui ayant adopté un « ton grand seigneur » en philosophie pensent pouvoir prétendre l’avoir réformée, de Kierkegaard, qui a multiplié à plaisir et à l’infini les modes de sa moquerie, de Hobbes, si sévère avec Descartes, de Voltaire, lecteur désopilant de Leibniz – et de bien d’autres.

Mais « Se moquer de la philosphie », ce n’est évidemment pas l’affaire des seuls philosophes! Viendront aussi nous visiter toutes les écrivaines, tous les écrivains dont l’œuvre peut être, à un titre ou à un autre, mise en relation, même indirecte, même lointaine, avec la philosophie. Beckett est le premir nom qui vient à l’esprit (disons, au mien), mais Sarraute, mais Camus, mais de Staël, mais Bernhard, et bien d’autres seront aussi à nos côtés.