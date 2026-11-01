Publier dans la série « Écritures du voyage » des Presses universitaires de Provence

Appel à propositions de publication dans la série « Écritures du voyage » des Presses universitaires de Provence

- Monographies, éditions critiques, actes -

La série « Écritures du voyage » de la collection « Textuelles » des Presses universitaires de Provence accueille vos propositions de publications de monographies, d’éditions critiques ou d’actes de manifestations scientifiques portant sur les écritures des voyages, du Moyen Âge au XXIe siècle. La collection met en lumière les écritures du voyage dans les différentes langues de l’Europe.

Fidèle à l’idée directrice qui avait conduit à sa création, la série entend mettre en valeur les nouvelles approches de l’étude des récits écrits et visuels du déplacement, celles qui, pour reprendre la formule du fondateur de la collection, Jean Viviès, « invitent à un renouvellement du regard critique » (Viviès, 2002). Au croisement de la littérature, de l’histoire, de l’ethnologie, de la géographie, des sciences, des études interculturelles, intersectionnelles ou encore environnementales, les travaux cherchent en effet à explorer la multiplicité des pratiques et des usages des textes de voyage, tout comme ils interrogent les représentations et les savoirs dont ils sont porteurs. Ils dessinent toutes les complexités de l’image des mondes et des peuples qui les habitent que permet le détour par l’échelle des ailleurs.

La série « Écritures du voyage » se veut aussi un espace où publier des textes de voyageurs et de voyageuses encore peu connus dans leur diversité générique – récits, relations, manuscrits, carnets, correspondances, etc. –, afin de mettre en lumière des textes souvent oubliés de l’histoire littéraire. Dès l’origine, la série a par exemple accordé une place de choix aux textes viatiques écrits par des femmes. Ces éditions critiques sont à destination de la communauté des chercheurs et du public.

Les propositions d’études ou d’éditions critiques (titre provisoire ou définitif ; sommaire pressenti et / ou courte présentation du projet) sont à envoyer à Sylvie Requemora et à Mathilde Morinet, les directrices de la série : sylvie.requemora@univ-amu.fr et mathilde.morinet@univ-artois.fr

Les manuscrits font l’objet de rapports anonymes et d’un accompagnement par les directrices de collection. En plus du format papier, ils sont rapidement publiés en ligne en OpenÉdition.

Numéros disponibles : https://books.openedition.org/pup/565

Mots-clés : littérature ; mondes européens ; récit de voyage