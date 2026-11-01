Nadwat Al-Ándalus. Cuarta edición: “Edición de Toledo” (Sbeïtla)

CONGRESO INTERNACIONAL

Nadwat Al-Ándalus

Cuarta edición: « Edición de Toledo »

organizado por el

Instituto Superior de Estudios Aplicados en Humanidades de Sbeïtla

los días 20, 21 y 22 de abril de 2027

ARGUMENTARIO

« Toledo a través de los siglos: transformaciones de la ciudad, sedimentación de civilizaciones y circulación de saberes.

Estudios de historia, civilización e interacción cultural y religiosa: de la Toledo islámica a la Toledo contemporánea »

1. « Nadwat al-Ándalus »: edición de Toledo

Toledo ocupa un lugar excepcional en la historia de la península ibérica, no solo por ser una ciudad antigua por la que pasaron numerosas civilizaciones y comunidades, sino también por constituir un espacio histórico cuya identidad se formó mediante la superposición de estratos culturales sucesivos y la interacción de distintos sistemas políticos, sociales, religiosos, lingüísticos, literarios y culturales. Es una de las ciudades más conocidas y ricas en experiencias diversas de la civilización mediterránea. A lo largo de muchos siglos ha sido un espacio de encuentro entre civilizaciones, lenguas, religiones, saberes y tradiciones, y ha dado testimonio de la capacidad de las ciudades históricas para asimilar grandes transformaciones y reinventarse en cada etapa de su historia.

Desde la Toledo romana, Toletum, pasando por la Toledo visigoda y la Toledo islámica tras la conquista de 711, hasta la ciudad de los reinos de taifas bajo los Banū Di-l-Nūn (los Danuníes o los Zunúnidas), su incorporación al dominio cristiano en 1085 y, finalmente, la ciudad moderna y contemporánea, Toledo ha sido testigo de profundas transformaciones que configuraron su estructura política, social, urbanística y cultural en cada periodo histórico.

La conquista islámica de Toledo constituyó un punto de inflexión en la historia de la ciudad. Toledo pasó a formar parte de un nuevo espacio civilizatorio y se integró en los sistemas políticos, científicos y económicos de al-Ándalus. Durante el periodo islámico se sucedieron distintas autoridades y etapas, desde los gobernadores hasta el califato omeya y, posteriormente, la época de los reinos de taifas, en la que Toledo destacó como centro político, científico y cultural, así como núcleo de actividad urbana, artesanal, comercial e intelectual. En su sociedad convivieron, en grados variables según las circunstancias históricas y políticas, comunidades musulmanas, cristianas y judías, cuyas tradiciones religiosas, lingüísticas y culturales interactuaron en uno de los espacios urbanos más destacados de al-Ándalus.

La importancia de la Toledo islámica no fue únicamente política y urbanística. También se extendió a la ciencia, la literatura, la lengua, la filosofía, la medicina, el arte, las matemáticas, la industria, los oficios y el comercio. La ciudad conoció una intensa y diversa actividad científica e intelectual. Más tarde, su nombre quedó estrechamente vinculado a la Escuela de Traductores de Toledo, que durante la Edad Media convirtió la ciudad en uno de los principales canales de transmisión al latín de obras árabes, griegas y hebreas. Este proceso contribuyó a transferir a Europa una parte importante de los conocimientos científicos y filosóficos, e hizo de Toledo un lugar fundamental en la historia de las relaciones entre las civilizaciones islámica y cristiana y en la circulación del conocimiento entre ambas orillas del Mediterráneo.

Tras su incorporación al dominio cristiano en el siglo XII, Toledo inició una nueva etapa histórica que no eliminó necesariamente el legado acumulado en los siglos anteriores, sino que reutilizó muchos de sus elementos urbanísticos, científicos y culturales en contextos nuevos. La ciudad continuó siendo un importante centro religioso, político y cultural. En ella perduraron las presencias cristiana y judía y la herencia árabe-islámica, lo que la convierte en un ejemplo especialmente rico para estudiar las transformaciones civilizatorias, los intercambios culturales, la historia de la traducción y la comunicación entre lenguas y culturas.

Toledo también destaca por la singularidad de su patrimonio urbanístico y arquitectónico. Sus monumentos históricos dan testimonio de la sucesión y la interacción de las civilizaciones: murallas, puertas, puentes y palacios, así como mezquitas, iglesias y sinagogas. La interacción entre las tradiciones arquitectónicas islámica, cristiana y judía dio lugar a formas artísticas y urbanísticas singulares, entre las que sobresale el arte mudéjar, una de las expresiones más representativas de la interacción cultural en la historia de la ciudad.

A lo largo de estos periodos, Toledo conoció múltiples manifestaciones de la vida civilizatoria en los ámbitos de la política y la administración, el urbanismo y la ingeniería, la economía y el comercio, la industria y los oficios, la agricultura, las ciencias, la filosofía, la medicina, el arte, las matemáticas y la geografía, así como la literatura, las lenguas, las artes, la arquitectura, la escritura y los manuscritos. La ciudad albergó comunidades musulmanas, cristianas y judías, cuyas tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas interactuaron. Por ello, constituye uno de los espacios históricos más ricos para estudiar los fenómenos de interacción entre civilizaciones.

La experiencia toledana reviste, asimismo, especial importancia para el estudio de las relaciones entre musulmanes, cristianos y judíos, de la historia de las minorías y de las dinámicas de convivencia, conflicto, cooperación y competencia, así como de los cambios en la situación de las distintas comunidades a lo largo de los siglos. Toledo ofrece a los investigadores un material histórico abundante para analizar la pluralidad religiosa y lingüística, las interacciones sociales, las transformaciones políticas y los mecanismos de transmisión del conocimiento, más allá de las imágenes estereotipadas o de las interpretaciones simplificadoras que presentan su historia como una convivencia permanente o un conflicto constante. La realidad histórica fue más compleja y diversa, y en ella se alternaron momentos de cooperación con periodos de tensión, conflicto y transformación.

Desde esta perspectiva, la cuarta edición del congreso internacional « Nadwat al-Ándalus », dedicada a Toledo, se propone releer la historia y la civilización de la ciudad desde un enfoque amplio e interdisciplinar. El recorrido partirá de sus raíces antiguas y pasará por las épocas romana y visigoda, la conquista islámica y el periodo andalusí, el dominio cristiano y la Edad Moderna, hasta llegar a la Toledo contemporánea, considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad y espacio de memoria histórica y diálogo cultural.

Esta cuarta edición aspira también a explorar las distintas dimensiones de la vida civilizatoria de Toledo a lo largo de su dilatada historia: la política, la administración, el urbanismo, la ingeniería, la economía, el comercio, la industria, los oficios y la agricultura; las ciencias, los saberes, la filosofía, la medicina, el arte, las matemáticas y la geografía; la literatura, la poesía, las lenguas, la escritura y la historiografía; las artes, la música, la arquitectura, las inscripciones y los manuscritos; las prácticas religiosas y las instituciones espirituales; y las relaciones sociales y culturales entre los distintos componentes de la sociedad toledana.

El congreso pretende, además, poner de relieve el lugar de Toledo en la historia de las interacciones entre el islam, el cristianismo y el judaísmo, así como su papel en la producción, circulación y traducción del conocimiento y en la construcción de puentes de comunicación entre el mundo árabe-islámico y la Europa latina. Se prestará especial atención al movimiento de traducción toledano, a las figuras científicas e intelectuales que contribuyeron a él y a las instituciones y espacios que lo hicieron posible. Evocar la historia de Toledo no tiene, por tanto, como único objetivo celebrar el pasado, sino comprender cómo la ciudad construyó su identidad civilizatoria y de qué manera el legado toledano puede contribuir hoy a los estudios sobre la ciudad histórica, la gestión del patrimonio cultural, la circulación del conocimiento y el diálogo entre culturas y religiones.

2. Objetivos de la cuarta edición de « Nadwat al-Ándalus »: edición de Toledo

Esta cuarta edición tiene como objetivos:

Releer la historia de Toledo de manera integral, desde la Antigüedad hasta la época contemporánea;

Estudiar Toledo en el contexto de las historias romana, visigoda, islámica, cristiana y judía;

Destacar la contribución de la civilización islámica a la historia política, científica y urbanística de la ciudad;

Estudiar la trayectoria de los Banū Di-l-Nūn y su papel en el florecimiento de Toledo;

Poner de relieve la importancia de la ciudad en la historia de las ciencias y los saberes;

Estudiar el movimiento de traducción toledano y su influencia en Europa;

Analizar las interacciones entre el árabe, el latín, el hebreo y el castellano;

Examinar las relaciones entre musulmanes, cristianos y judíos en sus distintos contextos históricos;

Estudiar la arquitectura y las artes como testimonios de la interacción entre civilizaciones;

Revisar críticamente, desde una perspectiva histórica, el concepto de « las tres culturas »;

Vincular el patrimonio toledano con las cuestiones contemporáneas del diálogo cultural y civilizatorio.

3. Ejes temáticos de la cuarta edición de « Nadwat al-Ándalus »: edición de Toledo

Eje 1. Toledo antes del islam: raíces antiguas y transformaciones políticas y civilizatorias

Toledo en la Antigüedad;

La Toletum romana;

Organización política y administrative;

Toledo como capital del reino visigodo;

Los concilios de Toledo y la vida intelectual y religiosa.

Eje 2. La conquista islámica y la construcción de la Toledo andalusí: política, sociedad y urbanismo

La conquista de Toledo en 711;

La sociedad toledana: musulmanes, cristianos y judíos;

La ciudad durante el periodo omeya;

Revueltas y transformaciones políticas;

Murallas, mezquitas, baños y mercados;

Economía, industria y comercio;

Vida científica, cultural y literaria.

Eje 3. Toledo en la época de los reinos de taifas y de los Banū Di-l-Nūn: poder, ciencia y cultura

El establecimiento del reino de Toledo;

Los Banū Di-l-Nūn y su papel político y civilizatorio;

La corte toledana, los sabios y los escritores: poesía, literatura, lengua, filosofía y ciencias;

Arquitectura y urbanismo;

Relaciones con otros reinos de taifas y con los reinos cristianos;

Toledo en las fuentes árabes.

Eje 4. Toledo, ciudad de las ciencias, los saberes y las letras

Medicina, farmacia, astronomía, matemáticas e ingeniería;

Geografía, filosofía y lógica, ciencias del lenguaje e historiografía; sabios y eruditos;

Bibliotecas, manuscritos y sabios llegados a Toledo.

Eje 5. La Escuela de Traductores de Toledo y la transmisión del conocimiento a Europa

Orígenes del movimiento de traducción: árabe, latín y hebreo;

Traductores: Gerardo de Cremona, Domingo Gundisalvo, Juan Hispano y Marcos de Toledo;

Alfonso X y la traducción de obras filosóficas y literarias árabes y griegas;

Traducción de obras de medicina, astronomía y matemáticas y transmisión de las ciencias árabes a Europa;

Influencia del movimiento de traducción toledano en el Renacimiento europeo.

Eje 6. Toledo, espacio de las tres religiones: interacción religiosa, social y cultural

Instituciones religiosas: mezquitas, iglesias y sinagogas;

Las tres comunidades religiosas: relaciones sociales, interacción cultural e intercambio lingüístico;

Relaciones económicas, convivencia y cooperación;

Competencia, conflicto y transformaciones en la situación de las comunidades religiosas.

Eje 7. Toledo después de 1085: transformación política y continuidad del legado andalusí

La entrada de Alfonso VI;

Continuidad de la presencia islámica;

Los mudéjares, los judíos y las transformaciones políticas y jurídicas;

Reutilización de edificios religiosos: mezquitas, iglesias y sinagogas;

Arquitectura mudéjar y continuidad de los elementos árabes e islámicos en el urbanismo;

Transformaciones sociales y culturales.

Eje 8. Toledo, las artes, la arquitectura y los oficios: de la arquitectura islámica al arte mudéjar

Planificación urbana: murallas, puertas, palacios, fortalezas, mezquitas, iglesias y sinagogas;

Puentes y baños;

Inscripciones árabes, hebreas y latinas; caligrafía, ornamentación y artes mudéjares;

Industrias metalúrgicas, fabricación de espadas, cerámica y tejidos.

Eje 9. Toledo en las fuentes árabes, españolas y europeas

La imagen de Toledo en las obras de los geógrafos musulmanes;

Toledo en las crónicas e historias de al-Ándalus;

La imagen de la ciudad en las fuentes cristianas;

La representación de los judíos en las fuentes toledanas;

La literatura árabe y Toledo;

Toledo en los escritos orientalistas y de los arabistas;

La imagen de la ciudad en los estudios modernos: entre la memoria histórica y la representación literaria.

Eje 10. Toledo en la Edad Moderna: poder, arte, economía y cultura

Toledo durante el Renacimiento y la época de los Reyes Católicos;

La ciudad bajo Carlos V y sus instituciones religiosas;

Arte y literatura, economía y oficios, transformaciones sociales;

Toledo en el siglo XIX.

Eje 11. Toledo y el Patrimonio Mundial: protección de la ciudad histórica y gestión del patrimonio

La inclusión de la ciudad en la Lista del Patrimonio Mundial: protección patrimonial, museos e instituciones culturales;

Gestión de la ciudad histórica: patrimonio islámico, judío y cristiano;

Retos de la conservación del patrimonio urbanístico.

4. Condiciones de participación

Las comunicaciones deberán ser originales, no haber sido publicadas previamente y estar vinculadas a uno de los ejes de esta cuarta edición de « Nadwat al-Ándalus ». No deberán limitarse a una exposición descriptiva: tendrán que plantear un problema de investigación, una metodología y unos resultados. Los investigadores deberán enviar el título de la comunicación y un resumen, acompañado de un breve currículum académico. Se deberá indicar el nombre del investigador, su rango académico, la institución a la que pertenece y su correo electrónico.

5. Calendario de la cuarta edición de « Nadwat al-Ándalus »: edición de Toledo

Fecha límite para la recepción de resúmenes y currículos académicos abreviados: 20 de noviembre de 2026;

Comunicación a cada participante del resultado de la evaluación de su resumen: a más tardar el 25 de noviembre de 2026;

Fecha límite para la recepción de los artículos completos: 25 de enero de 2027;

Fecha límite para la evaluación de los artículos: 28 de febrero de 2027;

Fecha límite para la recepción de los artículos cuya revisión haya sido solicitada por los evaluadores: 10 de marzo de 2027.

6. Recomendaciones importantes