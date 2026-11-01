Théophile Gautier et Paris (Maison Victor Hugo, Paris)

Théophile Gautier et Paris

Journée d’étude organisée par la Société Théophile Gautier et le Centre « Textes et Cultures » (UR4028) de l’Université d’Artois, avec les soutiens du CRP 19 (EA 3423) de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et des Maisons de Victor Hugo

Vendredi 27 novembre 2026

Maison Victor Hugo, 6, place des Vosges, 75004 Paris.

Accès gratuit sur réservation (victorhugo.reservations@paris.fr)

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9h00 - Accueil

9h30. Mots d’accueil de M. Charles VILLENEUVE de JANTI, directeur des Maisons de Victor Hugo

Présentation de la journée par Martine LAVAUD, professeure à l’université d’Artois, présidente de la Société Théophile Gautier, « Textes et Cultures » (UR4028), et Michaël VOTTERO, conservateur en chef du patrimoine, trésorier de la Société Théophile Gautier

Paris biographique

Présidence : Anne GEISLER

(Maîtresse de Conférences, Université d’Évry-Val d’Essonne) / CERILAC)

9h45 – Marie-Clémence RÉGNIER, maîtresse de conférences à l'Université d'Artois / IUF, « Textes et Cultures », et Martine LAVAUD : « Cartographier le Paris de Gautier, première approche »

10h25 – Alain GUYOT, professeur émérite à l’Université de Lorraine / LIS (UR3305) : « Un Tarbais à Paris, ou comment exotiser sa ville d’adoption ? »

11h – Pause

Paris, entre poésie et critique d’art

Présidence : Michaël VOTTERO

11h15 – Augusto DARDE, enseignant-chercheur à l'Université fédérale de Pelotas (Brésil) : « Paris dans les premiers poèmes de Gautier »

11h50 – Louise DELBARRE et Pauline DUEE, conservatrices du patrimoine à la Conservation des oeuvres d’art religieuses et civiles (COARC) de la Ville de Paris : « Bâtir et décorer les églises parisiennes : L’art sacré selon Gautier »

12h30 – Déjeuner

Paris est un théâtre : la critique dramatique

Présidence : Cécile LEBLANC (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle/CRP 19)

14h30 – Agathe GIRAUD, maîtresse de conférences à l’Université d’Artois / « Textes et Cultures » : « Mais il y a tant de Paris différents ! » : quand Gautier voit Paris sur scène »

15h05 – Patrick BERTHIER, professeur honoraire de l’Université de Nantes : « Description / digression : Paris dans quelques feuilletons de théâtre de Gautier »

15h45 – Pause

Poétique et stylistique de la ville

Présidence : Alain GUYOT

16h00 – Massimo BLANCO, professeur associé à la Sapienza, Université de Rome : « Du panorama à l'immersion : vers une morphologie de la perception urbaine chez Gautier »

16h35 – Martine LAVAUD, « Paris 1870-1871 : l’écriture résistante de Tableaux de Siège »

17h15 – clôture de la journée.