Min Sook Wang-Le, Kim Dong-ri (1913-1995) et la littérature coréenne contemporaine

Ecrivain majeur de la littérature coréenne contemporaine, Kim Dong-ri (1913-1995) est l’auteur d’une œuvre riche et variée (romans, nouvelles, poésie, essais). Il s’est en particulier attaché à fondre son expérience au contact de l’histoire mouvementée de la Corée au XXe siècle, avec une vision rêvée de sa culture nationale au seuil de la modernité : sa ville natale, Gyeongju, ancienne capitale du royaume de Silla (57 av. J.-C.-935) constitue ainsi une source inépuisable de son écriture, tournée vers la question de la vie et de la mort, et du rôle du shamanisme en particulier. L’esthétique de Kim Dong-ri révèle une convergence intime entre les sources de son terroir et une grande maîtrise des techniques narratives, ce qui fait de lui un écrivain crucial de son temps.