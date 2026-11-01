Bruno Tackels, Les Voix du scandale

Depuis plus de vingt ans, Bruno Tackels, philosophe et critique de théâtre, piste les histoires, en demandant à toute personne — acteur, metteur en scène, écrivain, spectateur amateur et tant d’autres — de lui livrer ses souvenirs de scandale. Et ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu’on pourrait le penser à avoir répondu à l’appel.

Par nature imprévisible, le scandale est un événement, qui ne survit que dans les histoires qu’il produit. Le propos de ce livre est de faire revivre les souvenirs fragiles d’une histoire souterraine. C’est quand le pacte de fiction est rompu par l’une des parties, dans ces moments de suspension et de crise que l’art théâtral se révèle le plus fortement à lui-même. Cela peut arriver à tout moment, et c’est arrivé à toutes les époques. C’est la censure stalinienne de la Pravda, ou la voix du président burkinabé Blaise Compaoré, c’est une spectatrice en colère, un homme blessé, cinglé ou ivre, des révolutionnaires outrés, des bourgeois attaqués, des religieux profanés, des hommes et des femmes qui se sentent atteints, blessés par ce qu’ils voient, et qui contre-attaquent. Sans oublier les spectateurs qui ne voient plus que c’est du théâtre : le cousin de la metteuse en scène, qui n’est jamais entré dans une salle, ou alors le noble qui tue Don Juan pour venger Elvire. Ces moments de suspension où la fiction se pétrifie, la scène en regorge, parce qu’elle appelle le mouvement, elle avive la pensée et réveille les passions, les blessures.

C’est à travers un abécédaire fourmillant d’anecdotes que Bruno Tackels nous présente sa récolte de scandales… et quels scandales !