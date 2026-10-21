Christine Kerdellant, La Vraie Vie d'Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint Exupéry : le nom évoque l’aviateur héroïque, l’écrivain visionnaire, le père du Petit Prince. Mais derrière la légende soigneusement entretenue se cache une existence moins lisse, faite de contradictions, de passions dévorantes et de zones d’ombre longtemps tues.

La Vraie Vie d’Antoine de Saint Exupéry lève pour la première fois le voile sur le personnage dans toute son humanité et sa complexité. De ses exploits dans l’Aéropostale à ses engagements pendant la guerre, il révèle aussi sa face cachée : ses amours multiples, souvent tumultueuses, et les tensions qui ont marqué sa vie conjugale avec la volcanique Consuelo. Loin du mythe apparaît un homme tiraillé entre idéal et réalité, entre nostalgie de l’enfance et quête d’absolu.

S’appuyant sur des archives rares, des correspondances dévoilées il y a peu et une enquête rigoureuse, le livre de Christine Kerdellant explore également les circonstances de la disparition de Saint Exupéry en 1944 à Marseille. Accident, mission sacrificielle ou geste désespéré ? Et si Le Petit Prince, le livre le plus vendu au monde après la Bible, était en réalité son testament ? Les certitudes passées vacillent.

Cette biographie intime et sincère, écrite comme un roman, raconte dans sa totalité et dans sa vérité la vie de ce héros qui croyait en la grandeur de l’homme.