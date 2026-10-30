Cahiers de civilisation médiévale, n° 274 | 2026 : "Hommage à Martin Aurell"
Introduction
Thomas Deswarte, « Martin Aurell (1958-2025) »
Articles
Xavier Barral i Altet, « Martin Aurell face à l’histoire de l’art du Moyen Âge : une réflexion sur les rapports entre histoire et histoire de l’art »
Cătălina Gîrbea, « Fabula in saeculum. Martin Aurell et le roman arthurien »
John Tolan, « Martin Aurell et les croisades »
Nicholas Vincent, « Martin Aurell and the Plantagenets »
Comptes rendus
Audrey Duchâtel, « Martin Aurell, Aliénor d’Aquitaine. Souveraine femme »
Mariam Hazim-Terrasse, « Les Chevaliers de la Table ronde. Romans arthuriens, Martin Aurell et Michel Pastoureau (dir.) »
Luca Barbieri, « Yan Greub et Olivier Collet, La variation régionale de l’ancien français. Manuel pratique »
Philippe George, « Katharina Beichler, Die Gertrudisgruppe aus dem Welfenschatz. Ein sakrales Selbstzeugnis der Brunonenwitwe Gertrud d. Ä († 1077) »
Inès Conti, « Il Ciclo di Guiron le Courtois. Romanzi in prosa del secolo xiii, Lino Leonardi et Richard Trachsler (dir.), t. 1, Roman de Meliadus. Parte prima, Luca Cadioli et Sophie Lecomte (éd.), et t. 2, Roman de Meliadus. Parte seconda, Sophie Lecomte (éd.) »
Céline Trébaol, « L’architecture religieuse du xie au xiiie siècle dans la France du Nord, actes du colloque international (Lille/Artois, 10-12 octobre 2018), Sandrine Conan, Delphine Hanquiez (dir.) »
Anne-Claude Mérieux, « Claudia Daniotti, Reinventing Alexander. Myth, Legend, History in Renaissance Italian Art »
Alain Corbellari, « La Chanson d’Otinel. Édition critique du remaniement anglo-normand (fin xiie siècle), Delphine Demelas (éd.) »
Cătălina Gîrbea, « Corinne Denoyelle, Parler à plusieurs. Les polylogues dans la littérature narrative du Moyen Âge »
Éric Palazzo, « Les folios introductifs de l’Antiphonaire de León. Archivo de la Catedral de León, (Archivo de la Catedral de León, ms. 8, fol. 1-27), Thomas Deswarte (dir.) »
Cristina Noacco, « Laura Endress, Trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Mythographie, historiographie et au-delà »
Rémy Cordonnier, « Ralph Hanna, Looking at Medieval Books. Learning to See »
Mélisande Bizoirre, « Elizabeth C. Kelly, Zoomorphic Incense Burners of Medieval Khurasan. A study of Islamic metalwork »
Michel Lauwers, « Charles de Miramon, La juridicisation de l’Église. Chanoines séculiers et droit canonique (1070-1130) »
Angelo Castrorao Barba, « Viva Sacco, Dalla ceramica alla storia economica. Il caso di Palermo islamica »
Robert Marcoux, « Jean-Claude Schmitt, Les images médiévales. La figure et le corps »
Manon Raynal, « Emmanuelle Santinelli-Foltz, Couples et Conjugalité au haut Moyen Âge (vie-xiie siècles) »
Pierre Bigot, « Jón Viðar Sigurðsson, Scandinavia in the Age of Vikings, Thea Kveiland (trad.) »
Paul-Henri Lécuyer, « Laura Viaut, Le cartulaire de l’abbaye du Palais Notre-Dame (xiie et xiiie siècles). Édition critique »
Baptiste Laïd, « « Si est tens a fester ». Hommage à Philippe Walter, Kôji Watanabe (dir.) »
Éric Palazzo, « Arthur Westwell, The Carolingian Sacramentaries of Saint-Amand. Art, Script and Liturgical Creativity in an Early Medieval Monastery »
Julien De Ridder, « « The Gods have Faces ». The Biblical Epigrams and Short Poems of Hildebert of Lavardin, Marc Wolterbeek (éd.) »
John Haines, « Laurence Wuidar, Fuga divina. La musique dans l’écrit mystique du Moyen Âge à la première modernité »
Comptes rendus – supplément numérique
Manuela Marín, « Sergio Carro Martín, El viajero ausente. Jurisprudencia y cultura material en la peregrinación islámica delegada (al-ḥaŷŷ bi-l-niyāba) »
Sophie Duong-Iseler, « Leah DeVun, The Shape of Sex. Nonbinary Gender from Genesis to the Renaissance »
Laurence Wuidar, « Le Livre d’amoretes. Écrit spirituel à insertions lyriques du xiiie siècle. Édition du ms. Paris, BnF lat. 13091, complété par le ms. Paris, BnF fr. 23111, Marie-Geneviève Grossel et Anne Ibos-Augé (éd.) »
Corinne Pierreville, « Madeleine Jeay, Les Héritiers du tournoi de Noauz. Les tournois des dames, Hem, Chauvency »
Caroline Fournier, « Eduardo Jiménez Rayado, Agua y sociedad en Madrid durante la Edad Media »
Yannick Mosset, « L’Âtre périlleux. Roman arthurien du xiiie siècle, édition bilingue, Laurence Mathey-Maille et Damien de Carné (éd. et trad.) »
William Trouvé, « Filippo Ronconi, Aux racines du livre. Métamorphoses d’un objet de l’Antiquité au Moyen Âge »
Brent A. Pitts, « Geufroi de Paris, Bible des .VIJ. estaz du monde, t. 1 (Table, Ancien Testament et Nouveau Testament jusqu’au baptême du Christ), Julia C. Szirmai (éd.) »
Élodie Papin, « Rebecca Thomas, History and Identity in Early Medieval Wales »
Julio Samsó (†), « Benno van Dalen, Ptolemaic Tradition and Islamic Innovation : The Astronomical Tables of Kushyār ibn Labbān »