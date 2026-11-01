Modéliser la polysémie et annoter en sens. Colloque MoPASens (Vérone, Italie)

La modélisation de la polysémie en langue et l’analyse de ses manifestations en discours intéressent le Laboratoire ATILF-CNRS (Nancy) et le Département des Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Vérone, qui ont mis en chantier une collaboration dans le cadre du projet ALIVoLex (Annotation Lexicale : Influence des Voisins Lexicaux). Ce projet interroge la difficulté de la tâche d’annotation en sens lexicaux. Dans la lignée des travaux de Véronis et Ide (1990) et Yarowsky et Florian (2002) sur la désambiguïsation lexicale automatisée et de ceux de Tomanek et al. (2010), Passonneau et al. (2012), Martínez-Alonso et al. (2015) et Barque et al. (2025) sur l’accord interannotateur, il se concentre sur la question de l’impact de différents paramètres linguistiques sur cette difficulté. Plus précisément, il interroge l’apport d’une projection automatique des liens syntagmatiques et paradigmatiques encodés dans le Réseau Lexical du français (Polguère 2009) pour l’identification de sens en contexte par des apprenants de français langue étrangère, à partir d’un inventaire de sens qui leur est fourni.

Le phénomène de la polysémie et sa modélisation ont fait l’objet de nombreuses réflexions dans le domaine de la linguistique et, plus spécifiquement, de la sémantique lexicale, depuis Bréal (1897) et Darmesteter (1886), jusqu’à Cruse (1995), Geeraerts (1993), Pustejovsky et Boguraev (1996) et Wierzbicka (1996 chap. 6 « Semantics and « primitive » thought »).

En linguistique française, la polysémie a été prise en compte par Pottier (1974), Martin (1983) dans le cadre de la sémantique componentielle, par Victorri et Fuchs (1996) pour ce qui est du traitement automatique des langues, par Kleiber (1999) dans le cadre de la sémantique du prototype. Parmi d’autres, les travaux de Grezka (2009) et François (2007) donnent un aperçu représentatif des travaux sur la polysémie verbale en français. Le numéro 113 de Langue française (1997) explore la question de la polysémie nominale, alors que l’ouvrage collectif dirigé par Soutet (2005) offre un panorama plus général sur la question, comme le numéro de Lexique portant sur la polysémie régulière (Barque et Haas éds., 2022). D’autres contributions (Picoche 1993 ; Frassi et Bonadonna 2023) se penchent plus spécifiquement sur la polysémie dans l’enseignement/apprentissage des langues.

Du côté du traitement automatique des langues, la question de la discrimination des sens lexicaux se pose dès les années 50 (Weaver 1955). Aujourd’hui, elle est notamment au cœur de trois tâches spécifiques : 1) la tâche de désambiguïsation lexicale (Véronis et Ide 1990, Bevilacqua et al. 2021, Guzman Olivares et al. 2025), pendant automatisé de l’annotation en sens lexicaux, pour laquelle on a recours à des inventaires de sens préétablis; 2) la tâche d’induction de sens (Zimmermann et Hoffmann 2022, Mosolova 2026), pour laquelle la constitution de l’inventaire de sens est incluse dans la tâche de discrimination des contextes d’emploi et 3) la tâche de « Word-in-Context » (Pilehvar et Camacho-Collados 2019, Hayashi 2025), qui consiste à déterminer si une cible lexicale est employée dans le même sens dans deux contextes distincts. Ces tâches placent la question de l’identification des sens du côté de l’analyse du discours produit.

À travers ce colloque, nous voudrions rassembler chercheuses et chercheurs en linguistique française et traitement automatique des langues pour échanger sur ces problématiques. En comparant approches et méthodes, nous souhaitons nourrir la réflexion sur les difficultés rencontrées dans ces activités de modélisation et d’identification du sens lexical.

Nous invitons des propositions de communications portant sur l’un des aspects suivants :

Modélisation de la polysémie en langue générale et en terminologie

Enseignement et apprentissage de la polysémie

Désambiguïsation lexicale

Induction du sens

« Word-in-Context »

Annotation en sens lexicaux

Complexité des tâches

Comparaison humains vs automatisation

Comparaison des difficultés rencontrées entre tâches et approches

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Les propositions seront en français et porteront sur la langue française ou se situeront dans une perspective contrastive impliquant la langue française. Elles devront comporter un maximum de 6 000 caractères (espaces compris, hors références bibliographiques). Une attention particulière sera portée à la présentation du cadre théorique, de la méthode et des données exploitées.

Chaque intervenant disposera de 20 minutes + 10 minutes pour les questions. Le colloque se déroulera en présentiel uniquement.

Échéancier

Date butoir pour déposer les propositions : 15 janvier 2027

Retour des évaluations aux auteurs : avril 2027

Confirmation de la part des auteurs sélectionnés : mai 2027

Ouverture des inscriptions : mai 2027

Programme : juillet 2027

Fermeture des inscriptions : 22 octobre 2027.