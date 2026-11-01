Des lieux du neutre

Samedi 21 novembre 2026, 9h30-17h30

Paris 8-Université des créations, La Coupole

(passer le hall d’entrée et sortir au fond à droite vers les bâtiments B, prendre à gauche ;

La Coupole est de l’autre côté de la cour, en haut des petites marches)

Journée d’étude à l’initiative de

Viviane Dubol (École lacanienne de psychanalyse) et de Sarah Nancy (laboratoire FabLitt de Paris 8-Université des créations), avec les étudiant.es du Master de lettres et la participation de Lise Forment (laboratoire ALTER, Université de Pau et des Pays de l’Adour).

Pour moi, le Neutre ne renvoie pas à des « impressions » de grisaille, de « neutralité », d’indifférence. Le Neutre – mon Neutre – peut renvoyer à des états intenses, forts, inouïs. « Déjouer le paradigme » est une activité ardente, brûlante.

Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1978).

S’il ne fait guère de doute que le régime du ça est plus proche du neutre que celui de l’inconscient, lui, intempestivement attribuable à une personne (quand bien même il aura été situé en tant que « discours de l’Autre »), on est invité à consulter aussi Roland Barthes qui a su, lui notamment, approcher le neutre, le présenter sans jamais le définir.

Jean Allouch, Vitalité du neutre, neutralité du vital. Sur la folie et son autre tour (2024)

Au mois de mars 2026, une exposition à Paris 8-Université des créations, intitulée « À la recherche du Neutre dans les littératures d’Ancien Régime » était présentée, sous forme de posters en camaïeu irisé, dans l’escalier de la bibliothèque. Elle est au commencement de la rencontre proposée : Des lieux du neutre. Pour cette exposition, les étudiant·es en Master de lettres, accompagné·es par leur enseignante Sarah Nancy ont suivi la démarche à laquelle se livre Roland Barthes dans son cours Le Neutre (1978), celle de « « promen[er] » le mot « Neutre » » le long d’un certain nombre de lectures. Frayant un chemin, ils.elles sont parti.es à la recherche de scènes, de formes, où se repère « une tentative de lever, déjouer, esquiver le paradigme, ses arrogances » (R. Barthes). Cette démarche peut faire penser à la façon dont Sigmund Freud, avec l’invention de la psychanalyse, en appelait à la littérature, à la poésie et aux arts :

« L’écrivain, lui, procède autrement ; c’est dans sa propre âme, qu’il dirige son attention sur l’inconscient. […] Ainsi il tire de lui-même et de sa propre expérience ce que nous apprenons des autres : à quelles lois doit obéir l’activité de cet inconscient. Mais il n’a pas besoin de formuler ces lois, il n’a même pas besoin de les reconnaitre clairement ; parce que son intelligence le tolère, elles se trouvent incarnées dans ses créations. »

Il y a une actualité du neutre en psychanalyse, portée dans des ouvrages de Jean Allouch. En 2019, dans Nouvelles remarques sur le passage à l’acte, il fait référence au Neutre de Roland Barthes notamment dans son rapport à « l’on-dit » : « Exercer sur l’on-dit un contrôle, vouloir s’en assurer la maîtrise revient à écarter cette vérité qui est celle du neutre ». En 2022, dans l’article « Le degré zéro de la censure », il écrit : « On néglige que, s’aidant de Nietzsche, Freud a vu dans le ça une nécessité naturelle et impersonnelle, en un mot : un neutre ».

Mais, donner sa place au neutre, qui échappe aux catégories de la personne, n’est pas si aisé ! Dans les romans d’Annie Ernaux, particulièrement Mémoire de fille, Jean Allouch voit pourtant un moyen d’approcher, sinon d’atteindre le neutre : l’écriture suggère « ce qui arrive […] absence de signification » (A. Ernaux). Enfin, son ouvrage posthume Vitalité du neutre, neutralité du vital. Sur la folie et son autre tour (2024) fait entendre les incidences du neutre sur l’exercice de la psychanalyse.

Avec des fragments de contes, de poèmes, de romans, de monographies cliniques et une mélodie nous continuerons pendant cette journée à tenter de repérer des lieux du neutre. — Viviane Dubol

—

Des lieux du neutre

Programme de la journée

9h30 : Accueil

10h Présidence : Sarah Nancy, ouverture de la journée

Merveilles du iel, Lise Forment

Du neutre chez Des Houlières ? Lecture de deux poèmes, Enzo Séchaud

« Ce qui arrive » : le neutre comme agissant, Viviane Dubol avec Nicolas Schwalbe

Extrait de L’épopée Nozière (Guy Casadamont), lu par Jean-Sébastien Mariage

12h30 Pause déjeuner (libre)

13H45 Présidence : Annick Allaigre

Un personnage neutre ? Réflexions à partir d’Écrit sur le corps, de Jeanette Winterson, Alexia Gau

La végétarienne (Han Kang) et le « choix-à-côté », Sohui Bae

Extrait de Chère Camille… 18 lettres à Camille Claudel, lu par Catherine Franceschi

« À Chloris » : vers le Neutre, de Théophile de Viau à Reynaldo Hahn, Sarah Nancy

16H30 Discussion avec le public.