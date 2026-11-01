In-fans : à ceux qui ont leur mot à dire

CIEF, Athènes, 14-20 juin 2027

Cet enfant sera la honte de notre nom

cet enfant sera notre nom de Dieu

Taisez-vous

Vous ai-je ou non dit qu’il vous fallait parler français

le français de France

le français du Français

le français français

Léon-Gontran Damas, « Hoquet », Pigments, 1937

Le nom « enfant », désignant par ses racines latines celui qui ne parle pas, suppose par extension un adulte pour lui inculquer l’usage de la parole. La littérature française—« du Français de France »—regorge d’œuvres évoquant le traitement d’individus réduits ou maintenus dans une certaine aphasie, au-delà des cas réels d’enfants sauvages : La Dispute de Marivaux entretient, à travers quatre enfants isolés de tout contact avec le reste du monde, une fascination pour une figure innocente des origines, au détriment de la dignité de leur existence. À contre-courant de cette image, la définition du petit enfant comme « pervers polymorphe » par Freud a esquissé un être engagé dès la naissance dans une quête de plaisir sans objet fixe.

Enfance, littérature et langue française entretiennent une relation complexe, marquée par les plaisirs et les contraintes de l’éducation, mais également par la réputation même que leur éducation a auprès de la société. Hetzel présente le premier Magasin d’éducation et de récréation en invitant tous ses lecteurs à se considérer comme des enfants : « On est enfant à tout âge pour ce qu’on ignore ; n’est-on pas de même un enfant pour tout ce qu’on a oublié ? » Cependant Verne, son romancier le plus prolifique, se heurtera à une reconnaissance en demie-teinte : la littérature pour enfants ne saurait être la « grande » littérature, comme contaminée par la petitesse de son lectorat.

L’enfant partage ainsi des caractéristiques troublantes avec les subalternes de Spivak, ouvrant la voie à une lecture intersectionnelle des mécanismes de silenciation des exclus du système dominant, qu’ils soient ou non des enfants au sens biologique du terme. Les enfants peuvent-ils parler dans la littérature, et s’émanciper par là-même de cet aspect de leur subalternité imposée ? Ceux qui prétendent les entendre ne s’expriment-ils pas toujours à leur place ? En nous interrogeant ainsi, nous voulons d’une part interroger la possibilité pour l’enfant de s’exprimer, et donc, le cas échéant, si son expression apporte avec elle la fin de l’enfance ; et d’autre part explorer la diversité des langues ainsi créées par eux dans la littérature. Le Jour des corneilles de Beauchemin invente un « gauchissement du français » dans lequel s’exprime un enfant vivant au cœur de la forêt, sans autre interlocuteur que son père ; et pourtant, sa langue n’a rien d’enfantin : « Père était fort charnu. Par tous horizons, on n’avait jamais vu bourgeois aussi muscleux. Mais ce qui me laissait le plus étonné était surtout la puissance et le nerf séjournant en ses chairs ». Partout où l’enfant s’exprime, il met en crise le carcan qui doit le définir.

Nous nous intéressons particulièrement aux décloisonnements de la langue en jeu lorsque celle-ci tire ses origines hors de la France métropolitaine, qu’elle soit naturellement enfantine (lorsque l’énonciateur s’identifie comme enfant), ou qu’elle soit infantilisée ; un corpus francophone rendra compte des dynamiques d’oppression, de paternalisme et de condescendance qui traverse les rapports des interlocuteurs français à certains autres interlocuteurs francophones.

Ce séminaire invite ses membres à rendre la langue à, ou de, ceux qui ne peuvent parler. Rendre comme restituer ce qui a été confisqué, ou ce qui a servi, ce qui ne sert plus, ou l’excédent sur ce qui a été pris ; rendre comme transformer d’un état à un autre ; rendre, aussi, comme vomir, montrer la vulnérabilité du corps qui inquiète, dégoûte, qui révèle la nocivité de ce qu’on ne peut plus absorber. Léon-Gontran Damas vit l’inculcation forcée de la langue française et des bonnes manières comme un irrépressible hoquet, autrement dit, comme une autre forme de renvoi qui empêche de s’exprimer normalement : « Et j’ai beau avaler sept gorgées d’eau / trois à quatre fois par vingt-quatre heures / me revient mon enfance / dans un hoquet secouant / mon instinct / tel le flic le voyou ». Rendre la langue, enfin, comme on rend justice à celle ou celui pour qui l’infantilisation est une injuste silenciation, et réciproquement.

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Les propositions, indiquant un titre de communication, les coordonnées complètes du participant, son rattachement institutionnel, ainsi qu’un résumé de 250 mots maximum, doivent être envoyés pour le 14 novembre 2026 à l’adresse infans.conference@gmail.com.

Les participant·e·s dont les propositions seront acceptées devront adhérer au Conseil International d’Études Francophones avant la fin du mois de janvier 2027.

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(Illustration: Linda Croisetière, « La Punition », Collection permanente de la ville de Blainville (Québec), c. 2000)