Rire, créer et imaginer ensemble des futurs désirables. Écotopiales 2026 (Lausanne)

Du 5 au 8 novembre à Lausanne, découvrez, ou redécouvrez, un festival de recherche-création où artistes, humoristes et scientifiques se rencontrent pour explorer les enjeux écologiques au travers des imaginaires. Spectacles, films, conférences, rencontres, ateliers de création participatifs conçus par des artistes et des chercheurs·euses : pendant quatre jours, venez écouter, rire, débattre, apprendre, créer et expérimenter !

Pour sa troisième édition, les Écotopiales explorent les puissances du rire, de l’humour, de la joie et du désir. L’humour peut-il transformer nos imaginaires écologiques ? Transmettre de la connaissance sur des enjeux complexes ? Faire émerger des manières de raconter inédites et de composer des nouveaux récits pour le futur ?

Si vous souhaitez entrer au cœur des réflexions qui ont façonné cette édition, découvrez le programme complet de la matinée des conférences scientifiques à l’Unil…

Et que vous ayez envie de voir un spectacle, d’assister à une conférence, de discuter avec des artistes et des chercheur·euse·s, ou de participer à un atelier de création, composez votre festival parmi les événements.

La majorité des activités sont gratuites, tout public, ouvertes à toutes et tous !

—

Programme des activités en lien avec la littérature

Jeudi 5 novembre, 19h-21h30

Spectacle de danse et rencontre : Phœbe Hadjimarkos Clarke et Valentine Paley

Vernissage des Écotopiales

Modération par Alicia Schmid (Doctorante en littérature française moderne)

Vendredi 6 novembre, 9h00-12h30

L’humour et les humanités au service de l’écologie ?

Matinée des conférences scientifiques

Avec Alain Corbellari (Professeur de littérature française médiévale) et Laurent Le Forestier (Professeur d’histoire du cinéma)

Vendredi 6 novembre, 14h00-17h00

Jouer avec les récits du vivant

Atelier jeu de rôle

Avec Danielle Chaperon (Professeure honoraire de littérature française et études théâtrales)

Vendredi 6 novembre, 14h00-17h00

Quand le chalet glisse… mettre en scène un monde qui vacille

Atelier de dramaturgie

Avec Lise Michel (Professeure d’études théâtrales) et Johanna Codourey (Chargée de missions au Centre d’études théâtrales)

Vendredi 6 novembre, 14h00-17h00

Fabriquer les possibles : comment écrire ensemble des futurs souhaitables ?

Atelier de création et de médiation scientifique

Avec Gaspard Turin (Chercheur en littérature et enseignant)

Samedi 7 novembre, 17h30-19h00

Dessiner la crise : humour, satire et écologie

Table ronde bande dessinée et arts graphiques

Avec Philippe Kaenel (Professeur honoraire d’histoire de l’art)