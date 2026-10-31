Toute une histoire. Ein weistes Feld. La transmission du savoir dans le contexte franco-allemand – hier, aujourd’hui, demain (Ratisbonne, Allemagne)

CONGRÈS DE L’ AGES Regensburg 2027 – Appel à contributions

Comité d’organisation :

Stéphanie Chapuis-Després, Dominique Dias, Florian Gödel, Sonia Goldblum, Magdalena Mancas, Daniel Meyer, Stéphanie Roussel, Alexis Tautou, Isabella von Treskow

Lieu : Universität Regensburg, Bavière

Dates : 23-25 juin 2027

Les langues de travail du congrès seront le français et l’allemand. Les doctorant·es sont particulièrement invité·es à soumettre des propositions de communication.

Les propositions de communication (3 000 signes environ), accompagnées d’un bref CV, sont à déposer jusqu’au 1er décembre 2026 à l’adresse suivante : ages2027@ur.de

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Toute une histoire : La transmission du savoir dans le contexte franco-allemand – hier, aujourd’hui, demain

Ce congrès de l’AGES, organisé en collaboration avec la chaire de Lettres modernes françaises et italiennes de l’université de Regensburg, se donne pour objectif d’interroger les formes, les vecteurs de transmission et d’acquisition du savoir dans le contexte franco-allemand contemporain, en analysant leur rapport dynamique avec les contenus mêmes de ce savoir. Il s’inscrit dans un moment charnière pour nos disciplines, confrontées d’une part à la désaffection croissante pour la « langue du voisin » — qui s’ajoute au recul plus général des études issues de la philologie — et d’autre part à des transformations techniques qui redéfinissent, au moins en partie, les manières traditionnelles d’apprendre, de transmettre et d’actualiser les compétences linguistiques ainsi que la connaissance des aires culturelles en général. Fortes d’un passé de plusieurs millénaires de savoir et d’analyse linguistique, herméneutique et didactique, depuis les dialogues platoniciens jusqu’à nos jours, nos disciplines nous invitent à nous réunir pour discuter des nouveaux défis et des nouvelles possibilités qu’ouvrent l’ère des nouvelles technologies et le bouleversement des médias, au sens large du terme.

Nous souhaitons ainsi ouvrir une réflexion sur les modalités de circulation des savoirs au sein des études en langues, lettres et études culturelles françaises en Allemagne, au sein des études germaniques en France, ainsi qu’entre la France et l’Allemagne, en prenant en compte à la fois les formes anciennes et les formes renouvelées de la transmission. Une attention particulière pourra être portée à la tension entre transmission verticale – institutionnelle, scolaire, universitaire, canonique – et transmission horizontale, fondée sur les échanges, les réseaux, les pratiques collaboratives et les circulations informelles des savoirs, à travers des supports variés tels que le texte, le livre, l’émission radiophonique, le podcast ou la BD. Cette distinction permettra d’examiner la manière dont se construisent, se transmettent et se transforment les contenus disciplinaires, les compétences linguistiques et les représentations culturelles, ainsi que les formes de l’échange du point de vue des pratiques pédagogiques.

Le congrès entend également replacer le franco-allemand dans un horizon plus large, en interrogeant ses reconfigurations et sa place dans le monde. Dans cette perspective, les approches postcoloniales et transnationales pourront offrir des outils précieux pour penser la place des langues, des savoirs et des imaginaires franco-allemands dans des espaces plurilingues ubiquitaires, ainsi que les rapports de pouvoir, de légitimation et d’héritage qui traversent ces circulations. Il s’agira ainsi de dépasser une conception strictement bilatérale du franco-allemand pour envisager ses prolongements, ses appropriations et ses réinterprétations dans d’autres contextes culturels et géopolitiques.

À travers ces différents axes, il s’agira de penser les conditions actuelles d’une transmission vivante du savoir, capable de répondre aux défis contemporains tout en renouvelant les fondements mêmes du dialogue franco-allemand.

Appel à contributions avec plus d’informations et une bibliographie indicative :



La page du congrès sur le site de l’Université de Regensburg :

https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/fakultaet/ags/franzoesische-und-italienische-literatur-und-kulturwissenschaft/prof-dr-isabella-von-treskow/ages-2026