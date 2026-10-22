Griselda Drouet, Dire et redire II : bis repetita ?

Bis repetita placent ? Assurément, la répétition « plaît ». Délibérée ou spontanée, discrète ou affichée, assumée ou rejetée, la répétition, pour qui prête attention à la langue, est omniprésente. Elle assure le lien entre les locuteurs autant qu’elle garantit à chacun une énonciation propre et originale. Nécessaire dans le cadre d’un apprentissage linguistique, la répétition développe les compétences langagières et permet à chaque locuteur d’ouvrir, d’interroger, de confronter le champ des possibles de la langue. Le discours s’étaye en se re-disant. La répétition facilite la communication et structure l’avancée du discours. Ce qui est redit acquiert une dimension dynamique. Loin d’être des erreurs, la répétition et la redite assurent au contraire la lisibilité et la continuité du discours. C’est ainsi toute la créativité de l’élaboration linguistique tissant les relations intra et intertextuelles qui est ici observée : pouvoir de la répétition qui fait du commun une singularité !

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…