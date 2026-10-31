Antoine Lilti, La promesse des Lumières. Un savoir émancipateur

Dans les temps troublés que nous traversons, les Lumières sont souvent invoquées, pour s’en réclamer ou les dénoncer. Mais sait-on vraiment ce qu’elles désignent ? Cet essai propose de revenir à l’essentiel : la promesse d’une émancipation par le partage du savoir, mais aussi une réflexion critique sur les limites du progrès, les ambivalences de la modernité et les périls qui menacent l’espace public.

Que faire, aujourd’hui, de cette promesse, au temps de la globalisation, de la crise écologique et de l’intelligence artificielle ? Elle est plus que jamais d’actualité, à condition de penser des Lumières sans dogmatisme, modestes et plurielles, adaptées aux enjeux du présent.

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