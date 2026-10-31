Nouveaux regards sur le manuscrit Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 213 (Lausanne)

L’équipe du projet FNS « Voix contre voix. Pour un imaginaire de la polyphonie » (dir. Agathe Sultan, FNS – UniL) organise une journée d'étude composée de trois événements :

1. La journée d’étude le vendredi 27 novembre de 9h30 à 16h30 au Château de Dorigny (UniL) : « Nouveaux regards sur le manuscrit Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 213 », organisée par Agathe Sultan et Marie-Antoinette Alamenciak.

Les conférences seront données par Cécile Beaupain (Sorbonne Université), Guillaume Bunel (Sorbonne Université), David Fallows (Manchester University), Jean-Baptiste Quantin (Université Paris Nanterre), Isabelle Ragnard (Sorbonne Université), Marco Veneziale (Université de Lausanne). Il s’agit de rendre au manuscrit Oxford 213 la place primordiale qui lui revient dans l’histoire littéraire comme dans l’histoire de la musique en mettant en lumière le rôle charnière qui est le sien dans le devenir de la poésie lyrique à la fin du Moyen Âge.

Cette JE est précédée de deux événements, la veille :

2. Une conférence de la prof. Sylvie Lefèvre (Sorbonne Université) le jeudi 26 novembre de 16h15 à 17h à l’UniL (salle ANT 3185) : « À cœur ouvert. Entre lyrique et manuscrits ».

3. Un concert de l’ensemble Le Miroir de Musique (dir. Baptiste Romain), donné en l’église de Villamont le jeudi 26 novembre à 18h (Avenue de Villamont 13, Lausanne).

Aucune inscription n'est nécessaire pour l'ensemble des événements, toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.