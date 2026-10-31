Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin, Sébastien Fevry, Perdre la neige. Histoire d'une métamorphose climatique et culturelle

La disparition progressive de la neige en Europe constitue l’un des bouleversements les plus sensibles des changements climatiques contemporains. Longtemps perçue comme un phénomène cyclique et immuable, la neige se raréfie, fragilisant des économies locales, mais aussi des pratiques et des imaginaires profondément ancrés. Du bonhomme de neige au pull de Noël, de la découverte du flocon à la création de neige artificielle en passant par cinégénie de la neige ou le mythe du Yéti, cet ouvrage propose une analyse inédite de l’histoire de perte de la neige comme une perte culturelle. À travers un parcours qui suit les métamorphoses de la neige, il lève le voile sur la profondeur anthropologique de cette matière singulière, et interroge notre expérience intime et collective de l’anthropocène.

Sophie Corbillé est professeure des universités à Sorbonne Université.

Emmanuelle Fantin est maîtresse de conférences au CELSA Sorbonne-Université.

Sébastien Fevry est professeur à l’Ecole de Communication de l’Université catholique de Louvain