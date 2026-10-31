Didier Fassin, Michel Foucault retrouvé, 16 leçons de philosophie

La publication des cours donnés par Michel Foucault au Collège de France a renouvelé la compréhension de son œuvre. En effet, s’y déploient librement sa méthode, son travail critique, son franchissement des frontières disciplinaires, son souci de toujours mettre en cause ce que l’on croit savoir, mais s’y révèlent également ses hésitations, ses obscurités, son humour. Au fil des années, son questionnement se déplace, et l’on passe de la psychiatrie naissante au tribunal des anormaux, de la guerre des races au pouvoir sur la vie, du gouvernement des populations aux écoles du néolibéralisme, des techniques de soi au courage de la vérité, du christianisme au stoïcisme. Prolongement d’une série de podcasts qui a permis, à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, de faire entendre sa voix, ce livre propose une sélection d’extraits des cours, présentés et commentés, qui permettent de ressaisir la cohérence et la créativité d’une pensée en mouvement dont la pertinence et l’actualité ne se démentent pas.

Didier Fassin est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Il est notamment l’auteur de L’Exil, toujours recommencé. Chronique de la frontière (Seuil, 2024, avec AnneClaire Defossez), et a récemment publié Ainsi pensait Michel Foucault. Enquête sur une philosophie pour notre temps (La Découverte, 2026).