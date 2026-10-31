Rodrigo Fresán, Isabelle Gugnon, Le petit Gatsby. Notes pour la théorie d'un grand roman

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon.

Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald fête ses cent ans !

Pour célébrer cet anniversaire, Rodrigo Fresán vous invite à le découvrir ou le redécouvrir. Dans ce petit guide pratique, les secrets d’écriture, les fêtes somptueuses, les affaires louches, les amours turbulentes, l’amitié jusqu’à la mort, les adaptations infidèles, la possibilité ou la triste impossibilité de revivre le passé, le blues de Fitzgerald et all that jazz qui permirent à ce roman de « se dérouler non seulement dans les années 1920, mais devenir les années 1920 ». Un classique incontestable et un toujours plus grand « Grand Roman Américain ».

« Ces réflexions vibrantes jettent une lumière verte sur le roman de Fitzgerald. » Enrique Vila-Matas, El País

Rodrigo Fresán est né en 1963 à Buenos Aires. En 1991, il publie son premier livre, Histoire argentine, qui est aussitôt un best-seller. Il a reçu le prix Roger-Caillois en 2017, le Best Translated Book Award en 2018 et le Big Other Book Award en 2025.