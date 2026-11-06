Se faire témoin

Sous le titre Être témoin, la "Bibliothèque Derrida" des éditions du Seuil publie le séminaire de l'année 1993-1994, entièrement inédit, ce séminaire poursuit, sous le titre général des "Questions de responsabilité", la problématique du témoignage ouverte en 1992. Il ne s’agit plus seulement de savoir ce que "témoigner" veut dire, mais ce que c’est qu’"être témoin". C’est ainsi depuis une minutieuse relecture de Être et Temps de Martin Heidegger que Jacques Derrida avance le concept d’attestation. Son analyse reconduit le Dasein heideggérien tout entier à sa structure de témoin, jusqu’à la question du Schuldigsein– cet être-en-dette ou être-coupable que Derrida traduit par un mot-valise de son invention, la "culparesponsabilité" – et à celle de l’inquiétante étrangeté, l’Unheimlichkeit, pour laquelle il propose une traduction inédite : "la horde chez soi". Entre lectures de Nietzsche, de Hamlet, ou de Blow-Up d’Antonioni, Derrida témoigne à son tour – jusqu’à cette question qui hante tout le volume : "Serais-je coupable de faux-témoignage ?"