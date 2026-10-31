Rodrigo Fresán, La Part remémorée

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon.

Comment un écrivain se souvient-il ? Après La Part inventée et La Part rêvée, La Part remémorée analyse les rouages de la mémoire. Le narrateur-écrivain (ou excrivain, puisqu’il n’écrit plus) se lit et se relit, passe au crible toutes ses sources, interroge un monde moderne où le texte long semble peu à peu disparaître. L’auteur-lecteur confronte alors sa propre expérience de la création littéraire à celle des auteurs qui l’ont précédé.

À travers l’œuvre d’Emily Brontë, Proust, Nabokov, Cheever, Kubrick, des Beatles et bien d’autres, Rodrigo Fresán montre (et reproduit) l’éclatement et les déformations des souvenirs. Il invite à plonger dans la tête d’un créateur pour qui seules comptent les histoires fondées sur le passé – cette matière essentielle qui façonne toujours l’avenir –, et qui seront inévitablement modifiées par celui qui se les rappelle après les avoir inventées et rêvées, ici et là et de toutes parts.

Ainsi s’achève un triptyque passionnant et ambitieux qui met en garde les sociétés actuelles contre le danger de perdre l’écrit. Une œuvre profondément personnelle et puissante, à lire et à relire.

« Le monde de Fresán est vaste, complexe et unique. […] Il est fort probable que les près de deux mille pages de la trilogie seront son grand-œuvre, son best-off, son manuel d’instructions, l’échelle de référence, le magistral résumé. » Jorge Carrión, The New York Times