Oliver Rohe : Une écriture du déplacement

Ce volume collectif sera le premier consacré à Oliver Rohe, dont l’œuvre a débuté il y a plus de vingt ans. Il est l’auteur de 6 livres publiés aux éditions Allia, Gallimard et Inculte : romans (Défaut d'origine, 2003 ; Terrain vague, 2005 ; Un peuple en petit, 2009), texte autobiographique (Chant balnéaire, 2023) et fictions biographiques (Nous autres, David Bowie, 2005 ; Ma dernière création est un piège à taupes, 2012). Il a aussi co-écrit plusieurs essais avec d’autres écrivains : Une année en France (avec François Bégaudeau et Arno Bertina), 2007 ; À fendre le cœur le plus dur (avec Jérôme Ferrari), 2015 ; Boulevard de Yougoslavie (avec Arno Bertina et Mathieu Larnaudie), 2021. Il est également l’auteur de plusieurs fictions radiophoniques réalisées pour France Culture. Son œuvre inclut également une importante production théorique : il a rédigé plus de quarante articles, dont une partie a été réalisée dans le cadre de la revue Inculte, éditée par le collectif d’écrivains du même nom, dont il est l’un des fondateurs.

Parler d’« écriture du déplacement » est une manière de désigner certaines données biographiques et certains aspects fondamentaux de la poétique d’Oliver Rohe. On pense tout d’abord aux déplacements géographiques qui ont marqué sa vie, puisqu’il est né au Liban en 1972 et contemporain de la guerre civile qui l’a contraint à des déplacements au sein du Liban, puis en France où il a émigré en 1990. Il a depuis vécu à Paris, mais aussi à Berlin et à Bruxelles. Le motif du déplacement se rejoue dans son œuvre, sous différents aspects. Sur le plan de la langue tout d’abord. Oliver Rohe a vécu dans un contexte marqué par un plurilinguisme à la fois national (français, arabe, anglais) et familial via les origines de ses parents (arménien, allemand), de sorte qu’aucune langue n’a fait véritablement office pour lui de langue maternelle. Si le français est sa langue d’écriture unique, la présence de ces autres langues se manifeste dans ses textes : on pense par exemple à l’émergence de termes en arabe, en arménien (Chant balnéaire) et en allemand (Un peuple en petit), ou encore à la poétique de la traduction singulière qu’il élabore dans Défaut d’origine, où le français est désigné comme une langue traduite (via la mention des notes « en français dans le texte »). Le « déplacement » linguistique peut aussi se manifester dans la manière dont un syntagme énoncé dans une même langue, tel celui de « station balnéaire » (Chant balnéaire) ne désigne pas la même réalité suivant son contexte (libanais ou français). C’est une forme d’étrangeté ou plutôt d’étrangement que l’écriture d’Oliver Rohe paraît donner à voir avec ces déplacements linguistiques, un peu à l’image de l’ostranénie des formalistes russes : déplacer la langue pour déplacer le regard, et faire apparaitre le réel dans son étrangeté ou le donner à voir autrement. Ces déplacements, qu’ils soient réels ou métaphoriques, géographiques ou langagiers, signalent aussi combien des questions comme le pays, le familier ou la possibilité d’habiter sont des enjeux fondamentaux dans l’œuvre d’Oliver Rohe. Trouver une place, ou (se) construire un espace par l’écriture, depuis Défaut d’origine (où le phrasé imité de Thomas Bernhard engage une réflexion sur la singularité, sur l’impossible de la langue propre) jusqu’à Chant balnéaire (à travers cette fois la question de la filiation et de la généalogie familiale). Le mouvement n’est cependant pas univoque : si l’œuvre d’Oliver Rohe interroge la possibilité d’habiter, elle tend tout autant à refuser, ou même à fuir, toute position de fixité. Parler d’« écriture du déplacement » est aussi une manière de désigner le fait que celle-ci assume une forme d’errance ou d’inadéquation aux communautés politiques et linguistiques constituées – comme le titre de certains livres (Défaut d’origine, Terrain vague) le fait entendre.

La question du déplacement ne sera toutefois pas l’enjeu unique de ce volume. De nombreux autres pistes de réflexion peuvent être envisagées, parmi lesquelles :

-l’écriture de la guerre, et des thématiques qui en sont le corollaire : l’écriture de la mémoire, la question du témoignage. Le rapport entre l’écriture littéraire et l’écriture historienne. La place accordée au document et à l’archive. La place de l’expérience personnelle et de la vie ordinaire. Le traitement du temps.

-les enjeux éthiques et politiques : une œuvre qui interroge la question du mal ; la représentation de la violence

-les enjeux autobiographiques et leur évolution à travers l’œuvre

-la mélancolie, et son versant opposé, l’humour (et l’humour noir).

- les rapports entre les textes réflexifs d’Oliver Rohe et son écriture littéraire.

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Date limite d'envoi des propositions : 1e décembre 2026.

Notification d'acceptation : 1e janvier 2027.

Publication prévue : janvier 2028.

Propositions à soumettre à l’adresse : maryline.heck@univ-lille.fr.