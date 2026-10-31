Numéro inaugural d'ALEA, Revue Internationale d’Art et de Recherche

ALEA — Revue Internationale d’Art et de Recherche (ISSN 3130-477X, attribué par la Bibliothèque nationale de France) est une revue scientifique annuelle, en libre accès, à évaluation par les pairs en double aveugle, publiée par l’Association de la Lueur Éclairante de l’Art (ALEA), association loi 1901 dont le siège est à Paris. La revue a pour ligne éditoriale le dialogue entre les traditions savantes européennes et asiatiques dans le champ de l’art et de la recherche.

Le comité de rédaction lance un appel à contributions pour son numéro inaugural (N° 1 | 2026), dont la mise en ligne est prévue au premier trimestre 2027.

Champs : articles scientifiques originaux en histoire de l’art, arts visuels, arts de la scène, musique, études curatoriales, design, architecture / architecture d’intérieur / paysage, mode, communication visuelle et médias, éducation artistique, recherche-création (practice-based research) et recherche interdisciplinaire — y compris les approches croisant arts, littérature et esthétique. Les propositions de chercheurs, enseignants-chercheurs, commissaires, praticiens et étudiants de master et de doctorat sont les bienvenues.

Format : articles de recherche courts, de 3 000 mots maximum en français ou en anglais (ou 3 000 caractères en chinois ou en japonais), hors résumé, notes et bibliographie, avec au plus huit illustrations. Chaque manuscrit comporte un résumé en anglais de 150 à 200 mots. Les textes doivent être inédits, non soumis ailleurs et anonymisés pour l’évaluation en double aveugle (A4, Times New Roman 12 pt, interligne 1,5 ; références en notes de bas de page et bibliographie selon la norme NF ISO 690).

Langues : les manuscrits peuvent être soumis en français, en anglais, en chinois ou en japonais. Tous les articles acceptés sont publiés en français et en anglais ; la version française est établie par des traducteurs professionnels de langue maternelle française mandatés par la revue.

Évaluation : présélection éditoriale (1 à 2 semaines), puis évaluation en double aveugle par deux relecteurs anonymes (4 à 6 semaines). La soumission et l’évaluation sont gratuites ; aucun frais n’est demandé pour les manuscrits refusés. Des frais de publication et de traduction s’appliquent uniquement après acceptation (voir les consignes aux auteurs). Les articles sont publiés sous licence Creative Commons CC BY-NC 4.0.

Date limite : 15 novembre 2026

Soumission : par courriel à deglobalartagencyalea@gmail.com

Consignes aux auteurs : https://www.deglobalart-alea.com/journalsubmissionguidelines

Rédactrice en chef : Dr Marie Goehner-David (Université de Strasbourg)

Éditeur : Association de la Lueur Éclairante de l’Art (ALEA), 253 rue Saint-Honoré, 75001 Paris