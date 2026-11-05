Peut-on voir en Rousseau un théoricien de la guerre ? La récente découverte de ses Principes du droit de la guerre invite à relire l’ensemble de son œuvre politique et à y chercher les éléments d’une enquête sur la guerre. Blaise Bachofen en livre les résultats dans Jean-Jacques Rousseau. Éléments d’une théorie de la guerre (PUF) : pour l'auteur du Contrat social, la guerre n’a rien d’une relation consentie ou quasi-contractuelle. Elle est une réalité éminemment politique mais ne se laisse pas aisément soumettre au droit, puisqu’elle est une lutte pour l’exercice de la souveraineté, seule instance capable de créer un droit effectif. De là une réflexion profondément originale et toujours actuelle sur la « vie » et la « mort » des corps politiques, qui explique son intérêt pour les guerres insurrectionnelles menées par des "peuples naissants" et qui permet de comprendre les raisons de son scepticisme concernant l’établissement d’un droit des gens et d’une paix perpétuelle.

Saluons au passage la nouvelle livraison des Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, consacrée à la compassion dans la pensée de Rousseau, dans ses dimensions anthropologiques, esthétiques et politiques. Les contributions interrogent les rapports entre pitié, raison et justice, ainsi que le rôle de la sensibilité dans la formation du jugement moral. Elles examinent également la manière dont la littérature, la musique et les arts éveillent et transmettent la compassion, avant d’en analyser les usages politiques, les dérives et les héritages, de la Révolution française aux débats contemporains. Le volume accueille également la présentation d’une lettre inédite de Milord Maréchal à la comtesse de Boufflers, ainsi qu’une réflexion sur la réception et les déformations de la pensée rousseauiste par l’extrême droite.